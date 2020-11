FØLER SEG TRYGG: Sara Tedese (t.v) og hennes to døtre ankom hotellet på Gålå i kveld. Her er hun avbildet sammen med Mekdes Feyessa og hennes to barn. Foto: Geir Olsen

Sara (26) og barna er flyttet fra mottak til høyfjellshotell: − Jeg er glad

VINSTRA (VG) Sara Tedese og de to barna hennes er blant de ikke-smittede beboerne som er flyttet fra asylmottaket på Vinstra til et hotell. Hun er lettet over å komme seg bort fra mottaket.

– Vi har kommet til hotellet, og nå er det bra.

Det sier Sara Tedese, som sammen med sine to døtre har blitt flyttet fra asylmottaket på Vinstra i Nord-Fron til Wadahl høyfjellshotell på Gålå.

Det har også 16 andre beboere som har fått negative svar på coronatest etter et smitteutbrudd på mottaket.

Tedese og barna er friske og alle tre har fått negative prøvesvar.

– Men det har vært veldig vanskelig for oss, sier hun.

Hun og døtrene ble flyttet fra Hobøl til Vinstra på onsdag. Tedese forteller at de ble satt i karantene med en gang, siden det allerede var oppdaget smitte på mottaket.

fullskjerm neste FLYTTET: Ikke-smittede beboere ved asylmottaket på Vinstra ankommer Wadahl Høyfjellshotel på Gålå søndag kveld.

Hun forteller at de levde for trangt, med bare to senger på rommet. Barna lekte med andre barn i samme korridor, der det også var smittede personer.

– Barn leker sammen, og det er ikke noe annet sted å gå. Ute er det snø, sa Tedese da VG snakket med henne tidligere søndag.

Hun forteller at hun har vært redd.

– Når vi våkner sjekker vi om vi føler oss friske. Om jeg blir syk, hva skjer med barna mine?

I KARANTENE: Saras døtre leker på rommet på Vinstra-mottaket. Foto: Privat

43 personer er registrert smittet i tilknytning til utbruddet på mottaket. Tre tester er uten entydig resultat, og disse regnes som positive inntil det motsatte er bevist.

Tedese og barna har ikke bodd på rom sammen med smittede, som fire andre ikke-smittede beboere ved mottaket har gjort.

Søndag kveld ble det klart at kommunen har avgjort å flytte ikke-smittede beboere til høyfjellshotellet. De av dem som har bodd på rom med smittede blir flyttet til enerom på mottaket, fordi det er stor sjanse for at disse vil utvikle symptomer i løpet av smitteperioden.

Et av disse tilfellene er en mindreårig som har bodd med sine smittede familiemedlemmer. Kommuneoverlege Anders Brabrand forteller til VG at barnet forblir hos familien sin.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet er uenige om hvorvidt det innebærer brudd på smittevernregler å la smittede og ikke-smittede dele rom. FHI mener at man skal gjøre det man kan for å skille smittede fra andre, men at det under noen omstendigheter er vanskelig å få til. Helsedirektoratet sier på sin side at å skille smittede fra andre er forskriftskrav som skal følges.

På spørsmål om hvorfor ikke-smittede ikke har blitt flyttet tidligere, svarer Brabrand at de trengte tid for å finne trygt oppholdssted for beboerne.

– Vi stod mellom flere alternativer. Blant annet hyttetun, men du bør jo ideelt sett ha mange enkeltrom og ikke hytter. Og så bør du ha egne, separate bad, sier han.

– Det er ganske komplisert. Det er snakk om mennesker som har bodd på mottaket – noen av dem i mange år – de skal ha tingene sine med seg, mottaket skal stille med en egen ansatt på hotellet, hotellet skal oppbemanne til døgnbemannet resepsjon, matservering skal på plass, det skal være varme der.

Han legger til at han er fornøyd med løsningen de til slutt kom frem til.

Tedese forteller over telefon at hun er fornøyd med rommet hun og døtrene nå har fått på hotellet.

– Føler du deg tryggere?

– Ja, jeg er glad. Og barna er glade. De leker, sier Tedese.

