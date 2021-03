ØKT SMITTE: Bergen vurderer fortløpende nye lokale tiltak etter et hopp i smittetilfeller. Foto: Marianne Løvland / NTB

Bergen: Advarer mot festing etter mye smitte blant unge

Bergen har de siste dagene hatt et hopp i smittetilfeller etter studentfester. Lokale tiltak vurderes fortløpende.

De siste dagene har det vært en økning i smitte i studentmiljøer, og det er derfor ekstra viktig at alle nå følger gjeldende regler, skriver Bergen kommune i en pressemelding torsdag.

– Vi har hatt et hopp i smittetilfeller de siste dagene. Vi har en del småutbrudd og utbrudd knyttet til universitetet, sier assisterende smittevernoverlege Egil Bovim til VG.

Torsdag er det meldt om 44 nye smittede i Bergen. 30 av dem er i alderen 20–29 år, og mange av disse er studenter.

– Vi jobber med å få oversikten over utbruddet knyttet til studentmiljøet, men ser allerede nå at det er snakk om flere titalls smittede. Flertallet av de smittede er knyttet til Høgskolen på Vestlandet, men det er også til nå funnet smittetilfeller hos studenter på Universitetet i Bergen og på Norges Handelshøyskole, sier Bovim.

Mistenker britisk variant

– Det som bekymrer oss er at vi går inn i en uke med høy mobilitet. Det er en stor variasjon i antall nærkontakter, men studentmiljøet er et aktiv miljø. Nå er ikke tiden for å ha fester og være sosial, sier Bovim.

Han forteller at kommunen mistenker at utbruddet er av den britiske virusvarianten.

– Vi går ut fra at alle tilfeller er mutert virus og legger opp tiltakene etter det. I den grad det er mulig, så handler vi ut fra et føre-var-prinsipp, understreker Bovim.

Basert på smittesporingen som kommunen nå jobber med, er det ventet flere smittetilfeller blant unge voksne de kommende dagene. Smittevernoverlegen har i dag møte med utdanningsinstitusjonene om videre håndtering av utbruddet i studentmiljøene.

– Vi er inne i en kritisk fase der det er mye smitte ulike plasser i landet samtidig som vi ser en økning i Bergen de siste dagene. I tillegg utgjør reisevirksomhet i påskeferien en økt smitterisiko. Hvis vi skal unngå en ny smittebølge er det helt avgjørende at alle nå følger smittevernreglene som gjelder, sier smittevernoverlege Frank van Betten.

– Det er ikke tid for festing nå, og det er viktig at alle følger den nye regelen om at man ikke bør ha besøk av flere enn to gjester samtidig, sier van Betten.

Vurderer lokale tiltak

– Vurderer dere lokale tiltak nå?

– Det er ikke opp til meg, men vi holder den tanken i hodet. Det er en løpende vurdering som løper litt fortere nå, sier Bovim.

Flere nasjonale tiltak har trådt i kraft denne uken, blant annet en nasjonal skjenkestopp. Bovim er glad for at tiltakene er på plass.

Han roser samarbeidet med Haukeland, som analyserer virusprøver for ulike varianter, og legevakten som varsler personer som er smittet.

– Vi har en høy testkapasitet og tester voldsomt i byen, sier Bovim.

Han understreker at Bergen var i en gunstig smittesituasjon for å håndtere utbrudd. Etter flere utbrudd med både den britiske og sørafrikanske varianten tidligere i år, har Bergen klart å slå ned smitten.