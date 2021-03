POP: Hytter til fjells er mer populært enn noensinne. Her et bilde fra Gaustadblikk i Telemark. Foto: Jørgen Braastad

De Grønne-landsmøtet vedtok å sette grense for hyttestørrelse

Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne (MDG) vedtok fredag at det skal innføres maksgrense for hvor stor hytte du skal få bygge.

Av Bjørn Haugan

MDG-landsmøtet vedtok fredag formiddag at hyttebygging kun skal skje innenfor allerede utbygde områder og at det skal innføres en nasjonal maksgrense for hyttestørrelse.

Forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne er ikke fornøyd. Han utfordrer det pågående landsmøtet i MDG til i mye sterkere grad å verne naturen.

– Vi vil ha med MDG i kampen for et nytt, grønnere system som belønner kommuner som ivaretar naturmangfoldet. Dagens kommunale inntektssystem premierer kommuner som bygger hyttefelt og kjøpesentre, sier Wedege.

BER OM HJELP: Forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne utfordrer De Grønnes landsmøte.

Han legger til:

– Det er ingen menneskerett å ha to tre hus/hytter - eller å ha hytter som er større en folks bolig. Hytteboomen må stanses, sier Wedege.

Han sier De Grønne må skjønne og ta initiativet til at kommunene i mye større grad blir tatt med i det grønne taktskifte.

– Jeg håper at landsmøte vil engasjere seg sterkere i arbeidet med å bevare natur-mangfoldet. Vi kan ikke fortsette med et inntektssystem som belønner kommuner som bygger hytter og kjøpesentre på bekostning av viktige naturverdier, sier Wedege, som er nyvalgt leder i Naturviterne - som er en fagforening som organiserer 6 800 medlemmer med mastergrad innen naturvitenskap eller realfag.

Mener de svikter naturen

– Sier du at De Grønne svikter naturen?

– Ja, jeg synes ikke de er konkrete nok.

– Kommunenes overføringer fra staten er basert på demografi og

innbyggertall. Jo flere innbyggere, jo mer penger – både fra staten og gjennom skattesystemet. Skal vi redde naturen og økosystemene, må vi tenke nytt. Vi trenger et grønnere inntektssystem der

kommunene også premieres for å ta vare på viktige naturverdier, sier Wedege.

– Maksgrense for hyttestørrelse

Et forslag om full stans i hyttebyggingen ble trukket i MDGs programprosess.

I vedtaket landsmøtet fattet i dag, står det at man kun skal tillate hyttebygging «innenfor allerede utbygde områder og innføre en nasjonal maksgrense for hyttestørrelse. Infrastruktur som vann, strøm, kloakk og vei skal ikke tillates bygget til hytteområder hvor dette ville kreve nye, skadelige naturinngrep».

MDG-nestleder, Kriss Rokkan Iversen, avviser kritikken.

– Jeg heier på Naturviterne, men her bommer Wedege. MDG gjør denne helgen akkurat det Wedege etterlyser: Vi går inn for en naturlov som betyr full stans i nedbygging av natur. Vi setter også mål om å snu trenden, og jobbe for å verne mer natur - både til havs og til lands.

VIL BELØNNE KOMMUNER: MDG-nestleder, Kriss Rokkan Iversen, sier de vil opprette en belønningsordning for kommunene. Foto: Siri Døsen

Iversen sier de også setter grenser for hyttebyggingen i norsk natur.

– Og vi gjør det vanskeligere for kommuner å bygge ned naturen.

Hun viser til forslag til vedtak om at de kun vil tillate hyttebygging innenfor allerede utbygde områder og innføre en nasjonal maksgrense for hyttestørrelse.

– Vi vil også opprette en belønningsordning for kommuner som forplikter seg til naturrestaurering og arealnøytralitet over lang tid, og opprette en Natursatsordning som belønner kommunene for å bevare naturmangfold.

PS: I vedtaket om å sette maksgrense for hyttestørrelse, er det ikke oppgitt hvor stor hytte det i fremtiden skal være mulig å bygge. Det skal utredes.

