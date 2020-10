Oslo-elever hadde minst 13.000 skoledager i karantene

Frem til høstferien ble flere tusen barn i Oslo-skolen ilagt karantener og måtte holde seg vekk fra klasserommet, fritidsaktiviteter og venner, viser tall VG har samlet inn.

I løpet av skoleårets første seks uker tilbrakte Oslo-elever over 18.000 dager i karantene og mistet over 13.000 dager med undervisning i klasserommet.

Det viser tall VG har hentet inn fra bydelsoverlegene, fylkesmannen og enkeltskoler i hovedstaden for perioden fram til uken før høstferien.

Minst 42 Oslo-skoler har hatt karantener i denne perioden, og flesteparten ligger i Groruddalen og bydel Gamle Oslo, ifølge oversikten:

Elevene i Oslos tre minst bydeler målt i folketall – Stovner, Grorud og Bjerke – hadde over 5300 døgn med karantener på seks uker, etter at skolene åpnet etter sommerferien.

Ved fire skoler i Gamle Oslo ble elevene ilagt 3000 døgn i karantener i samme periode.

Til sammen ble elevene i disse fire bydelene ilagt nesten halvparten av karantene i Oslos 15 bydeler.

Karantenene ble ilagt mens smitten i Oslo flere ganger steg i alle bydeler etter sommerferien og betød ikke nødvendigvis at elever ved skolen selv var smittet.

I flere tilfeller var det en smittet, eller mistenkt smittet voksen ved skolen som utløste karantene, smittesporing og kartlegging av nærkontakter blant elever på skolen, får VG opplyst fra rektorer og bydelsoverleger som har fulgt arbeidet.

Varmekartet øverst i denne artikkelen viser hvor skolene ligger og hvor mange elever som ble tatt ut i karantene ved skolen. Et stort flertall av skolene er barne- og ungdomsskoler med elever fra nabolaget.

SMITTESPORING: Gjennom å kartlegge nærkontakter og teste dem kan fagfolk spore smitte og forhindre spredning. Foto: Geir Olsen, VG

Antallet karantener i Groruddalen og Gamle Oslo i denne perioden skiller seg ut, ifølge data VG har samlet inn fra bydelsoverleger, fylkesmannen og skoler.

Bydelsoverlegene i Ullern og Vestre Aker på Oslo vest opplyser til VG at de ikke ila karantener for kohorter eller klasser med elever i samme periode.

I de to store bydelene Nordre Aker og Frogner er det ilagt få slike karantener, ifølge bydelsoverlegene. Til sammen har VG funnet under 1000 døgn med elev-karantener i samme periode.

Karantener bare for enkeltelever eller annet corona-relatert fravær er ikke regnet med for noen bydeler.

Det kan være at elever blir hjemme på grunn av milde sykdomssymptomer, langvarig hjemmeskole for å redusere smittepress og hjemmeskole fordi lærere er i karantene og ikke kunne lede undervisning på skolen.

– Høyt tall

VGs funn om 13.000 tapte dager med undervisning i klasserommet overrasker flere rektorer i Oslo-skolen.

– Oi, det er et høyt tall, sier rektor Vibeke Larsen Kjesbu ved Skøyenåsen skole.

Skolen ligger på Oppsal i Østensjø bydel og har hatt karantener. Kjesbu understreker behovet for at barn og ungdom får undervisning i klasserommet.

– Vi driver med både sosial og faglig læring i skolen, derfor vil vi ha dem i klasserommet, sier Larsen Kjesbu.

I likhet med flere rektorer VG har snakket med understreker hun at hjemmeundervisningen ikke er like god som i klasserommet.

– Det er et fåtall elever som er fornøyde med å kunne være hjemme, kanskje opplever de at det er mer ro og lettere å konsentrere seg, men det er feil å bruke hjemmeundervisning som noe annet enn en nødvendig løsning i en situasjon som krever at elevene er hjemme, sier Larsen Kjesbu.

– Tapt læring

– Forskning viser at skolefravær generelt fører til tapt læring, sier professor ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo, Henrik Daae Zachrisson, til VG.

PROFESSOR: Henrik Daae Zachrisson ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Foto: Shane Colvin/UIO

– Det er vanskelig å vite hvor mye læring som går tapt ved hjemmeundervisning. Det virker som det varierer hvor vellykket det er fra skole til skole, sier Daae Zachrisson.

– Jeg tror det går an å ta igjen den tapte læringen. Det vil avhenge av antall år de har igjen på skolen og om det skjer en målrettet innsats for de elevene som har hatt karantener fra skolene, sier Daae Zachrisson.

– Mental slitasje

Corona-pandemien kan vare lenge. Og den gjør hverdagen uforutsigbar

for både lærere og elever, ifølge rektor ved Bøler skole, Britt Bøymo.

– Jeg er bekymret for den mentale slitasjen, fordi ansatte går i

beredskapsmodus hele tiden. Man er aldri sikker på om planene vi

har lagt nå gjelder neste uke. Vi skal gjøre alt vi kan for elevene,

men må også klare å ha lave skuldre og si at «dette er godt nok» i en

del sammenhenger, sier Bøymo til VG.

Lavere livskvalitet

Nylig ble funn fra en omfattende undersøkelse om ungdoms livskvalitet under nedstengningen i april lagt fram av førsteamanuensis Kirsti Riiser ved Oslo Met. Perioden var preget av hjemmeundervisning og lite sosial omgang.

Undersøkelsen fant at ungdommene oppga langt dårligere livskvalitet enn det som er vanlig i aldersgruppen.

Samtidig var de var lojale mot smitteverntiltakene. Riiser mener funnene kan være relevante når man vurderer konsekvenser for elever i karantener nå.

– LAVERE LIVSKVALITET: Førsteamanuensis Kirsti Riiser ved Oslo Met. Foto: Sonja Balci / OsloMet

– De av respondentene våre som også var i karantene i den perioden og ofte ikke kunne forlate huset, scoret ennå lavere på livskvalitet enn andre, sier Riiser til VG.

En bred undersøkelse blant ungdom utført av forskningsinstituttet NOVA, publisert i Tidsskrift for Norges legeforening, konkluderte også med et tydelig fall: Blant gutter gikk andelen med høy livstilfredshet fra 92 prosent i 2020 før Covid-19-restriksjonene til 71 prosent under restriksjonene. Tilsvarende falt andelen for jenter fra 81 prosent til 62 prosent. Forskerne skriver følgende:

«Reduksjonen i livstilfredshet og subjektiv livskvalitet kan sannsynligvis forklares av en sterk begrensning på aktiviteter som gir trivsel, og av bekymring for smitte.»

Første kartlegging

For å kartlegge karantenene som presenteres i denne artikkelen, kontaktet VG bydelsoverlegene i Oslo og fikk innsyn i datoer og antall elever i kohorter, klasser, klassetrinn og skoler som er tatt ut i 14 av 15 bydeler. Bydelsoverlegen for St. Hanshaugen ønsket ikke å bidra.

Videre har VG begjært innsyn i rapporter om karantener som er sendt inn av skoler og Utdanningsetaten i Oslo til Fylkesmannen for Oslo og Viken. Rapportene omfatter karantener startet i perioden 17. august til 22. september, få dager før høstferien i Oslo-skolen startet.

Dataene er systematisert og viser hvordan skoleelever er ilagt karantener geografisk i Oslo.

VG tok deretter kontakt med en rekke Oslo-skoler direkte for å innhente ytterligere informasjon om antall elever og karantenedøgn. Underveis dukket det opp flere skoler og en rekke karantener som ikke var å finne i oversiktene fra Utdanningsetaten, bydelsoverlegene og Fylkesmannen.

Det kan finnes ytterligere karantener i Oslo-skolen som ikke er fanget opp og tatt med i dette regnestykket.

Lavt

VG har fått opplyst at en del karantener har startet etter skoletid, slik at den i praksis starter påfølgende dag. Det samme gjelder i så fall hjemmeundervisning. Ved beregningen av antall karantenedager for Oslo-elever har VG lagt til grunn at alle karantenene som går over flere dager starter på dag to av perioden.

Metoden er ment å sikre at antallet som presenteres i artikkelen ikke blir for høyt. Det betyr i praksis at både antallet karantendager og antallet tapte dager undervisning på skolen for Oslo-elevene trolig er en del høyere enn det som fremkommer i VGs beregning.

