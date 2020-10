VISER MUSKLER: Kari Elisabeth Kaski (SV) vil utfordre Jan Bøhler (Sp) i politikken – men ikke på treningssenteret. Foto: Fredrik Solstad / Terje Bringedal

Kaski går i strupen på Bøhler: − Blir stemplet fordi de er fra Groruddalen

LINDERUD (VG) SVs Kari Elisabeth Kaski mener Jan Bøhler (Sp) svartmaler ungdom. Nå tar hun opp kampen om Groruddalen.

– Jan Bøhler er med på å ensidig male et negativt bilde av Groruddalen som jeg og mange som bor her ikke kjenner seg igjen i, sier Kari Elisabeth Kaski (33), finanspolitisk talsperson og 1. kandidat for Oslo SV.

I dette intervjuet utfordrer hun Jan Bøhler (68) sin posisjon som norsk politikks fremste groruddøl – og forteller hva hun tenker om å bli SV-leder.

VG møter henne i regnet på en lekeplass på Linderud i Groruddalen, for å teste om hun er like sterk som mannen hun går til angrep på: Jan Bøhler, den mangeårige Ap-politikeren som nå har blitt 1. kandidat for Senterpartiet i Oslo.

fullskjerm neste TESTER STYRKEN: Kari Elisabeth Kaski (SV) innrømmer at hun ikke trener like mye som Jan Bøhler (Sp), men vil utfordre hans enevelde som Stortingets groruddøl.

– Det ensidige fokuset på ungdomskriminalitet, som er en utfordring som vi er nødt til å ta tak i, er på ingen måte definerende for Groruddalen. Her bor det 140.000 helt vanlige mennesker som lever sine liv, og som har noen helt konkrete og spesifikke ting som vi må ta tak i, sier Kaski.

Hadde Groruddalen vært en by, hadde det vært Norges fjerde største – og her bor hver femte Oslo-borger. Likevel er Kaski og Bøhler de eneste av de 19 politikerne på Oslobenken som bor i Groruddalen.

Bøhler er med på å svartmale ungdom i Groruddalen, mener Kaski.

les også Jan Bøhler etter overgangen til Sp: – Jeg hadde håpet vi skulle skilles som gode venner

– De sier at de blir stemplet fordi de er fra Groruddalen. Noe av retorikken som blant annet Bøhler er med på å bygge opp i nasjonale medier er med på å skape det bildet. Det er ikke rettferdig overfor de ungdommene som lever livene sine her, som er født og oppvokst her, og som er kjempestolte over å være fra Groruddalen.

Bøhler: – Velkommen til Groruddalen

– Jeg ønsker henne velkommen til Groruddalen og håper hun vil bidra i vår felles sak. Men det er ikke en god start å begynne med å angripe andre, svarer Jan Bøhler.

Kaski kommer fra Kirkenes i Finnmark, har bodd i Oslo siden 2005 og på Veitvet siden 2016.

KJÆRLIGHET: – Jeg lever livet mitt her, jeg har en datter som skal vokse opp her. På mange måter gjør det at min kjærlighet for Groruddalen og min interesse i å jobbe for området er vel så sterk, om ikke sterkere, enn hvor jeg er fra. For meg er det viktig at dattera mi får et godt sted å vokse opp, sier Kari Elisabeth Kaski. Foto: Terje Bringedal

– Det er hyggelig at hun har flyttet til Groruddalen. Jeg var baby da vi flyttet inn her i 1955, i nybygde Obos-blokker på Kalbakken. Jeg gjør mitt beste, så håper jeg hun vil begynne å bidra fremover. Men det er ikke et bidrag å stemple alle som prøver å ta tak i ting og være ærlige, som om vi svartmaler, sier han til VG.

– Svenske tilstander

På Norstats nyeste måling for NRK og Aftenposten får Sp 4,5 prosent og ett mandat fra Oslo. Det ville sikret Bøhler en plass på Oslobenken på Stortinget – som andre senterpartist siden 1945.

68-åringen understreker at han har jobbet med forebygging blant barn og unge i Groruddalen siden han var fritidsklubbleder tidlig på 80-tallet.

NYE VENNER: I 15 år satt Jan Bøhler på Stortinget for Ap. Nå har han blitt med i Sp, og Foto: Fredrik Solstad

– Ekte Groruddals-patriotisme er å være trygge nok på oss selv og alt det gode vi har å bygge på, til også å snakke om problemene. Hvis vi skyver dem under teppet og anklager alle som sier noe for svartmaling, blir ingenting gjort eller forstått. Det er det som har skjedd i Sverige. Ingen orket å si ifra på tyve år, og nå har de fått svenske tilstander.

Bøhler er ikke bekymret for utfordringen fra Kaski.

– Jeg skal være forsiktig med å si ting om meg selv, men jeg må jo si at en ting jeg får høre fra et veldig bredt spekter av representanter, er ros for at jeg kan mye om dette og har tatt det opp hyppig og konstruktivt i Stortinget, sier han.

Kaskis 7-punktsliste for Groruddalen: Gratis aktivitetsskole for alle barn og universell gratis halvdagsplass i barnehagene i Groruddalen Sikre en langsiktig finansieringsavtale for områdesatsingen på minst 10 år som gjensidig forplikter Oslo kommune og staten. Prosjektstillinger knyttet til barn og unge må bli mer langsiktige og faste. Gå sammen med kommunen om varige jobbprogrammer for ungdom, for å gi ungdom tilbud om både sommerjobb og deltidsjobb. Bruke suksessen fra sommerjobbprosjektet som modell. Bevilge en språkmilliard for bedre norskopplæring til dem som trenger det, slik at flere får mulighet til å lykkes i norsk samfunns- og arbeidsliv. Prioritere samferdselsinvesteringer i Groruddalen som reduserer bilbehovet og gir bedre bomiljø og tilgjengelig kollektivtransport. Stanse plan om nedleggelse av Stovner politistasjon. Stanse plan om nytt høysikkerhetsfengsel i Bredtvetskogen. Vis mer

GIR HONNØR: Kari Elisabeth Kaski (SV) gir Jan Bøhler (Sp) honnør for jobben han har gjort mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet – og for å være en bedre musiker enn henne selv. Overfor VG avviser hun å følge tradisjonen med selvskreven hyllestlåt og musikkvideo fra Groruddalens stortingsrepresentanter. Foto: Terje Bringedal

Prøver å ikke tenke på ny leder

I 2020 har Kaski vært en av SVs aller mest profilerte politikere, og har hatt en sentral rolle i både forhandlingene om corona-krisepakkene og Tangen-saken.

– Det er i hvert fall to måneder i 2020 der du er nevnt oftere i media enn Audun Lysbakken. Vi hører fra mange i partiet ditt at du er på vei oppover som en de ser på som en mulig lederkandidat. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det ikke er en aktuell problemstilling nå. Nå skal vi inn i et stortingsvalg til neste år, og det er heldigvis med Audun som sjef. Ubestridt, vil jeg til og med si, svarer Kaski.

I TETEN: Kari Elisabeth Kaski og SV-leder Audun Lysbakken, her under fremleggelsen av årets forslag til statsbudsjett i starten av oktober. Foto: Terje Bringedal

Hun skryter uhemmet av Lysbakkens innsats og støtte i partiet, som han har ledet i åtte år. Det bør han fortsette med i minst én stortingsperiode, kanskje to, mener Kaski.

– Har du bekymret deg for å skinne mer enn ham eller skygge for ham?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, og Audun er en veldig raus leder og opptatt av at han skal ha mange rundt seg som bygges og synliggjøres, og at vi som parti skal ha flere profiler.

I fjor tapte hun nestlederkampen i SV mot Torgeir Knag Fylkesnes – med knappe åtte stemmer forskjell. Selv om hun ville inn i toppledelsen da, avviser hun å utfordre SV-leder Audun Lysbakken.

USIKKER PÅ MINISTERFREMTID: – Det er ikke drømmescenarioet å rygge opp til barnehagen i sort limo. Jeg har møtt noen statsråder på Politisk kvarter med ungen på slep og så inn i bilen for å kjøre til barnehagen, sier Kari Elisabeth Kaski og ler. Foto: Terje Bringedal

– Når folk sier til oss at de ser på deg som en fremtidig SV-leder, så sier de det sikkert til deg også?

– I mindre grad, tipper jeg, sier Kaski og ler.

– Synes du det er hyggelig å høre?

– Sannheten er at jeg ikke får høre det så ofte som dere gjør. Det er hyggelig å få ros for den jobben jeg gjør, og jeg blir glad for det. Jeg skal heller ikke legge skjul på at det har vært en sinnssykt arbeidsintensiv vår, så det er veldig hyggelig å høre at folk synes jeg har gjort en god jobb når det har vært så mye jobb, sier hun og fortsetter:

– Og så prøver i hvert fall ikke jeg å tenke på det med ny leder, fordi vi skal ha Audun som leder i mange, mange år fremover. Det bør ikke og skal ikke ta noe tid av tenkningen til partiet nå.

Publisert: 31.10.20