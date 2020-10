OMSTRIDT: Avsløringen om at naboer til vindparken i Tysvær har blitt betalt for å finne seg i støy over tillatte grenseverdier, møter kritikk fra flere hold. Foto: Gisle Oddstad, VG

Reagerer på de hemmelige støyavtalene: Vil endre reglene

Politikere fra flere ulike partier reagerer sterkt på at krafteiere betaler naboer for å leve med for høy støy. Noen mener reglene bør endres.

VG avslørte lørdag at krafteiere betaler naboene til Tysvær vindkraftverk i Rogaland 500.000 for å leve med for høy støy. Gjennom avtalen forplikter naboene seg til aldri å klage på støy, skygge eller andre ulemper.

– Denne avsløringen føyer seg inn i rekken av saker som viser at det har skjedd så mange uheldige og stygge ting i prosessene rundt vindkraftutbyggingen, sier Arne Nævra, som er stortingsrepresentant for SV.

REAGERER: Arne Nævra (til høyre) har bakgrunn som naturfotograf for NRK før han ble stortingsrepresentant for SV. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Vil endre reglene

– Å argumentere med nasjonale hensyn er greit så lenge det er energimangel, men når vi går med kraftoverskudd hvert år, kan man ikke påberope seg nasjonale behov. Disse gigantprosjektene gjør at lokalbefolkningen føler seg umyndiggjort. Vi ønsker å endre reglene slik at det blir større lokal påvirkning. Det kan gjøres ved å bruke det verktøyet kommunene har, nemlig Plan- og bygningsloven, sier Arne Nævra.

Han synes det er ille å se hvordan folk er blitt satt opp mot hverandre.

– Det skaper splid i bygda, også innad i familier. Og er like ille uansett hvilken side du er på.

Nævra mener det er på tide å gjøre noe med regelverket slik at ikke natur og lokaldemokrati blir overkjørt.

For helse og velvære

Vindkraft bygges nå ut i høyt tempo langs hele kysten. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller som krav at ingen bolighus skal ha støy over 45 dB i årsgjennomsnitt.

Grensen er satt for å ivareta helse og velvære for dem som bor der.

Samtidig godkjenner NVE at utbyggere kan komme seg unna kravet ved å avtale kompensasjon og penger til tiltak på husene.

Direktoratet har ikke oversikt over hvor ofte støyavtaler brukes i planleggingen av vindkraftprosjekter og stiller ingen krav til utbygger om hvor langt de må strekke seg før avtaler vurderes. Det er heller ikke noen øvre grense for hvor mye støy over 45 dB en nabo kan skrive under på.

NVE har ikke innsyn i kontraktene, og sier at de derfor ikke kan sjekke innholdet.

Nabo: – Ble aldri kontaktet i forkant

Nils Bjørkelund (68) bor rundt 500 meter fra det sørligste feltet med vindturbiner til Tysvær vindkraftverk. Her har han bodd hele livet, sier han til VG.

I de siste rapportene kom ikke huset hans over 45 dB, men fikk en beregning på 44,3 dB.

Bjørkelund er ikke grunneier for området der vindturbinene blir satt opp, slik flere av naboene som har fått kompensasjon, er.

– Jeg ble aldri kontaktet i forkant av utbyggingen. Jeg har heller ikke fått tilbud om kompensasjon for støynivået, sier han.

– Ville du tatt imot en kompensasjon?

– Jeg kunne vurdert det, men boforholdene vil bli ødelagt. Det er et paradis å bo og ha hytte her. En kompensasjon ville ikke hjulpet på stundene der du skal sitte ute og drikke kaffe med familie og venner.

KRITISK: Nils Bjørkelund er en av naboene til Tysvær vindpark. Foto: Privat

Utbygger skal ifølge Bjørkelund imidlertid ha tatt kontakt etter at byggingen av anleggsveien opp til vindturbinene startet, men da for å ta prøver av drikkevannet hans.

Han er skuffet over hvordan utbygger har gått frem.

– Jeg føler de tar seg voldsomt til rette uten å snakke med naboer. Det er skuffende. Hadde jeg visst at vindturbinene kom så nært huset og beitene mine, kunne jeg gjort noe i forkant – jeg kunne kontaktet dem.

Utbygger er gjort kjent med Bjørkelunds uttalelser. Daglig leder Leon Eliassen Notkevich ved Tysvær Vindpark svarer på SMS til VG at det er inngått avtaler med alle som får verdier over grensen på 45 dB.

– Vi har god dialog med alle berørte parter. Grunnen til at Bjørkelund ikke fikk tilbud om kompensasjon, er fordi hans bygning ligger utenfor støysonen, sier Notkevich.

Det har ikke blitt vurdert å tilby kompensasjon til de som ligger like under grenseverdien.

Bjørkelund sier til VG at han heller ikke er fornøyd med hvordan NVE har håndtert saken.

– Det virker som at de støtter utbygger mer enn de støtter oss naboer. Vi har ingenting vi skulle ha sagt, sier han.

I et svar på kritikken fra Bjørkelund, skriver direktør Rune Flateby i konsesjonsavdelingen i NVE blant annet:

– NVE gjennomfører grundige høringsprosesser nettopp for at de berørte skal bli hørt. Det er stilt krav om omfattende støyberegninger før våre vedtak. Det er også stilt krav om etterundersøkelse når anlegget er satt i drift for å sikre at anlegget driftes i tråd med konsesjonsvilkåret. Dette er gjort for å sikre at de berørte blir ivaretatt.

Les hele tilsvaret nederst til NVE nederst i saken.

Forsterker konflikten

– Det bør være åpne prosesser om alle utbygginger i naturen, ikke hemmelige avtaler. Når det stilles krav til støy og det visuelle, så dreier jo ikke det seg bare om grunneier, men alle som bruker området, sier Ruth Grung, som sitter i energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet.

Hun mener slike hemmelige prosesser er med på å forsterke ytterpunktene i vindkraftdebatten.

– Slike hemmelige og private avtaler er uheldig.

REAGERER: Ruth Grung (Ap) her på tur på Vikafjellet. Foto: Privat

– Det er allerede et veldig høyt støynivå knyttet til vindkraft på land, så det er ikke bra når noe presses noe over hodene på lokalsamfunn og lokalpolitikere på denne måten, sier Grung.

Hun er saksordfører på Stortinget for regjeringens vindkraftmelding. De formelle høringene for meldingen starter nå til uken.

– Da skal vi legge rammebetingelsene for fremtidig utbygging av vindkraft på land og et viktig spørsmål blir om kommunene skal ha mer innflytelse, sier Grung.

– Bør ikke være tillatt

– Vi mener at denne typen støyavtaler ikke bør være tillatt. Støyreglene vi har er for å beskytte befolkningen, men her gjøres det til et privatrettslig anliggende, der man vil føle seg forpliktet til å holde kjeft. Dette er noe vi bør unngå i Norge, sier partileder i Miljøpartiet de Grønne, Une Bastholm.

Hun mener myndighetene må med som en beskyttende part, fordi storkapital mot grunneiere er en uheldig maktubalanse.

– Som grønn politiker er det viktig for meg at også vindkraft, som egentlig er en teknologi som er på klodens side og viktig for klimaomstillingen, får formelle rammer og betingelser som gjør at den spiller på lag med naturen og folkehelsen, sier MDG-leder Une Bastholm.

REAGERER: MDG-leder Une Bastholm. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

– Mange vil føle seg presset og overkjørt. Jeg kommer til å ta opp med olje- og energiministeren hvorfor man har tillatt denne type hemmelige og privatrettslige avtaler der grunneierne blir gitt et personlig ansvar for å ta støyten. Og så vil jeg vite mer om hvor utbredt slike avtaler er, sier Bastholm.

Miljøpartiet De Grønne mener at vindkraftutbyggingen til lands bør foregå langs motorveier og i industrifelt, ikke i naturen og nær boliger.

NVEs svar på Bjørkelunds kritikk – NVE behandler støy i tråd med miljødirektoratets retningslinjer. Der framkommer det at det er en anbefalt grenseverdi på 45 db. Kravet er ikke rettslig bindende, men NVE har valgt å sette det som et absolutt krav at støyen ikke skal overstige den anbefalte grenseverdien med mindre det er avtalt avbøtende tiltak. NVE gjennomfører grundige høringsprosesser nettopp for at de berørte skal bli hørt. Det er stilt krav om omfattende støyberegninger før våre vedtak. Det er også stilt krav om etterundersøkelse når anlegget er satt i drift for å sikre at anlegget driftes i tråd med konsesjonsvilkåret. Dette er gjort for å sikre at de berørte blir ivaretatt, skriver direktør Rune Flatby i konsesjonsavdelingen i NVE. Vis mer

