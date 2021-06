Tunnel stengt etter kraftig lastebilbrann

Onsdag kveld brant det kraftig i en lastebil i Merraskottunnelen i Asker kommune. Det er ikke gjort funn av personer i tunnelen.

Politiet meldte først om brannen klokken 18.38. Lastebilen sto lenge i full fyr i Merraskottunnelen i Asker kommune i Viken fylke, i utløpet mot Oslofjordtunnelen. Nødetatene etablerte seg på begge sider av tunnelen.

Klokken 19.15 meldte politiet at brannvesenet har kontroll på brannen. Den hadde da vært ukontrollert, kraftig og med stor røykutvikling.

Rundt én time senere bekrefter de at brannen i lastebilen er slukket. Tunnelen er søkt gjennom uten funn av personer eller flere skadede kjøretøy.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand beskrev kraftig røykutvikling fra tunnelen ved 19.30-tiden. Han sa også at det er utfordrende å slukke brann i gassdrevne lastebiler.

– Vi tar høyde for at tunnelen kan bli sperret av i lang tid, og med det mener jeg ut kvelden og kanskje ut natten, sa operasjonslederen ved 19.10-tiden. Senere er prognosene at tunnelen fortsatt vil være stengt i lang tid, men det er uklart nøyaktig hvor lenge, understreker han.

Flere strekninger påvirkes

E134 er sperret i begge retninger mellom Sætre og nordover. Det vil bli mye kø i begge retninger fremover, unngå strekningen om mulig. Strekningen vil trolig bli sperret i en lengre periode.

Som følge av brannen er også tunnelene Frogn-Vassum og Oslofjordtunnelen stengt mot Drammen.

Trafikalt er hovedutfordringen de som skal vestover - fordi Oslofjordtunnelen er sperret i vestgående retning inntil videre, sier han.

Brann- og redningsetaten advarte tidligere onsdag kveld om mye røyk i området, og ba beboere lukke vinduer og ventiler.