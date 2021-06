DØDE: Etter en lang fødsel, ble Mads forsløst med vakuum på Ullevål sykehus. 21 dager etter fødselen, døde han. Foto: Privat

Helsetilsynet la vekk dødsfallet – foreldrene fant flere lovbrudd

Helsetilsynet konkluderte med at det ikke var svikt i helsehjelpen da Mads døde 21 dager gammel. Da foreldrene selv undersøkte dødsfallet, fant de flere lovbrudd.

Publisert: Nå nettopp

– Det er grunnleggende feil at Helsetilsynet ikke vurderte saken skikkelig, og at vi måtte gjøre jobben selv, sier faren til Mads, Vidar Gjengedal Hansen.

– Det er en svikt.







VG fortalte lørdag historien om Mads Gjengedal-Andersskog. Han døde etter feilbehandling på Oslo Universitetssykehus, Ullevål, i 2017. Mads ble bare 21 dager gammel.

Du kan lese hele historien her.

Da foreldrene kom hjem fra Ullevål sykehus, lå det et brev i postkassen fra Statens helsetilsyn.

Etaten konkluderte med at det ikke hadde skjedd noe galt da Mads ble født.

TUNG BESKJED: Pia Andersskog og Vidar Gjengedal Hansen utenfor Ullevål sykehus. Gjennom denne glass-broen ble Pia trillet i rullestol den kvelden foreldrene fikk beskjed om de måtte ta farvel med Mads. Foto: Janne Moller-Hansen

VG har tidligere fortalt hvordan varselvurderingen fra Helsetilsynet - som la grunnlaget for beslutningen om å legge vekk saken - inneholdt flere feil.

Blant annet er fødselsdato og flere detaljer om hendelsesforløpet feil.

– Helsetilsynet brukte noen få dager på å konkludere med at det ikke hadde skjedd noe galt, sier Vidar i dag.

– Etter å ha satt oss grundig inn i saken selv, kunne vi påpeke flere punkter med svikt. Men er det vår jobb å gjøre det?

Fungerende avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Anders Haugland, har tidligere sagt til VG at Helsetilsynets vurdering i saken ikke var god nok.

les også Helsetilsynet endrer praksis: Skal snakke med pasienter og pårørende i flere saker

PUSTESTØTTE: Mads trengte oksygen og var koblet til respirator de 18 første dagene han levde. Her sitter Pia Andersskog ved siden av sønnen på nyfødtintensiven. Foto: Privat

Skrev omfattende klage

I to intense måneder jobbet foreldrene med klagen til Statsforvalteren, daværende Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det Pia Andersskog husker best fra sykehusoppholdet i dag, er mangelen på informasjon:

En følelsen av at det foreldrene ble fortalt om fødselen og behandling av Mads de første timene, ikke passet med det som faktisk hadde skjedd.

– Vi ble hele tiden fortalt at «Mads er alvorlig syk». Men det stemmer ikke. Mads var alvorlig skadet, og det fikk vi bekreftet over to år senere - svart på hvit, sier Pia.

I klagen legger foreldrene vekt på at Pia ikke fikk informasjon om hvordan Mads skulle forløses - og spørsmål om det å forløse ham med vakuum, var greit for henne.

Dette kalles informert samtykke. I korte trekk betyr det at sykehuset ikke har lov til å operere på deg, uten at du samtykker. Det eneste unntaket er om situasjonen er kritisk.

– Vi opplevde at Ullevål ventet til situasjonen var kritisk nok, slik at de ikke trengte å innhente samtykke, sier Pia Andersskog i dag.

Fødselen til Mads eskalerte over flere timer, sier Pia. Det var derfor tid til å ha denne dialogen med henne, mener hun.

– Sykehuset var villige til å ta en større risiko på vegne av oss, enn vi var villige til.

Informert samtykke * Informert samtykke er regulert i lov om pasient- og brukerrettigheter § 4-1, 3-2 og 3-1. * § 4-1.Hovedregel om samtykke: Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. * Pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake. Trekker pasienten samtykket tilbake, skal den som yter helsehjelp gi nødvendig informasjon om betydningen av at helsehjelpen ikke gis. Vis mer

Pia har vært gjennom en krevende fødsel før: Eldstesønnen Jonas ble forløst med tang, og trengte oksygentilførsel etter fødsel.

– Vi hadde vært tydelige på at vi ikke ønsket en reprise. Det var derfor vi ønsket å føde på Ullevål - fordi journalen fra første fødsel var lett tilgjengelig, sier Pia.

Foreldrene har også klaget på oppfølgingen av Mads - både under og etter fødsel.

– Kort oppsummert så mener vi at fødselen ble styrt på autopilot fra vi kom til sykehuset til Mads var forløst, sier Vidar.

Foreldrene stiller spørsmålstegn ved om det var riktig at en fødselslege i spesialisering (en lege under opplæring) bestemte hvilke metode som skulle brukes - uten å diskutere dette med en overlege.

I klagen til Statsforvalteren har foreldrene lagt ved et bilde av Mads fra rett etter fødselen.

Her har har merker på hodet etter vakuum-koppen. Det er også tydelig på bildene at koppen er blitt plassert skjevt - og ikke midt på hodet, slik den skal, mener foreldrene:

Foto: Privat

– Vakuum-operasjonen gikk fryktelig galt

Statsforvalteren har konkludert med at Oslo Universitetssykehus har brutt loven på tre punkter.

Mads fikk ikke forsvarlig helsehjelp under og etter fødsel, og foreldrene ble ikke gitt god nok informasjon.

Verken beslutningen om å forløse Mads med vakuum, eller fødselshjelpen, var i tråd med god medisinsk praksis, ifølge konklusjonen.

– For oss er det en bekreftelse på at vakuum-operasjonen gikk fryktelig galt, og at Mads ikke fikk årsaksrettet behandling på intensiven. I de kritiske timene hvor livet hans kunne vært reddet ble han behandlet for hjertefeil og blodforgiftning, sier Vidar.

NYFØDT: Mads var slapp og gråhvit i huden, og slet med å puste etter fødsel, står det i journalen. Foto: Privat

– Kostet oss mye

Det har gått snart fire år siden Mads ble født på Ullevål sykehus.

– Det har kostet oss mye og undersøke hva som har skjedd. Det er tid som vi kanskje egentlig burde brukt på ren sorg og bearbeidelse, sier Vidar i dag.

– Men det var ikke et alternativ for oss å ikke finne ut hva som hadde skjedd.

Pia sier det er godt å få klarhet i det som skjedde:

Mads ble sviktet før, under og etter fødselen.

– Samtidig opplever vi at Ullevål nekter å erkjenne og lære av feil, så i praksis har vi ikke kommet noe lenger. Vi opplever at vi ble hørt av Statsforvalteren, men hva er konsekvensene?

– Dommen har falt, men effekten uteblir. Derfor føles det som om vi ikke har oppnådd det viktigste - at barnet, foreldre og behandlende personell slipper å oppleve dette.

les også Helsetilsynet gjennomførte tilsynsbesøk i 1 prosent av sakene

Ullevål sykehus: – Beklager

Hendelsen er tragisk og beklagelig, sier de to avdelingene ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, som behandlet Mads – kvinneklinikken og barne- og ungdomsklinikken.

Sykehuset har tidligere beklaget at foreldrene ikke fikk god nok informasjon.

Oslo Universitetssykehus sier det er blitt innført flere tiltak etter hendelsen. Blant annet er det innført nye rutiner for opplæring av ansatte knyttet til vakuum-forløsning.

Leder ved Kvinneklinikken, herunder fødeavdelingen, Marit Lieng, sier det er svært beklagelig at pasientens rett til medvirkning og informasjon ikke ble fulgt i denne saken.

– Involvert helsepersonell holdt ikke tilbake informasjon bevisst, og vi beklager at vi ikke har greid å kommunisere på en god måte i denne konkrete hendelsen, sier Lieng.

Hun har forståelse for at foreldrene har opplevd hendelsen som vanskelig, og sier sykehuset har lært av denne saken.

– I enkelte situasjoner, som for eksempel ved akutte situasjoner hvor barnet må forløses raskt, skal kvinnen informeres om tiltakets art, eventuelle alvorlige komplikasjoner og risiko. I slike situasjoner er det imidlertid ikke alltid tid til å informere grundig om alle sidene ved ulike forløsningsmetoder og viktig informasjon kan glippe.