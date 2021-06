INTERNGRANSKNING: Helsetilsynet skal evaluere egen praksis etter VGs avsløringer om behandlere som får ny autorisasjon. Etaten skal også undersøke om flere saker skal meldes til politiet. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Helsetilsynet om seksuell utnyttelse av pasienter: − Vi har vært for tilbakeholdne med å anmelde

Nå skal direktør Jan Fredrik Andresen ta spørsmålet opp med Riksadvokaten.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har vært for tilbakeholdne med å anmelde og informere politiet om disse sakene, erkjente direktør i Statens helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, til VG søndag.

Minst 42 psykologer og psykiatere har de siste 15 årene mistet autorisasjonen etter å ha krysset grensen seksuelt med pasienter.

Av disse er bare to saker politianmeldt av Helsetilsynet (se faktaboks).

les også Helsetilsynet åpner interngransking etter VG-avsløring

Søndag fortalte VG flere av historiene om sakene som aldri ble anmeldt av Helsetilsynet.

To jurister mener det kan foreligge straffbare forhold i en rekke av dem.

Andresen opplyser at etaten skal gå gjennom sin praksis på området.

Skal evaluere egen praksis

Helsetilsynet skal blant annet undersøke om det er samsvar mellom deres vurderinger av en sak, sett opp mot relevante rettsavgjørelser.

– Tyder tallene på at dere har anmeldt for få saker?

– Det skal jeg ikke konkludere med. Men det jeg skal konkludere med, er at dette fortjener at vi ser på det, sier han og understreker at politiet hadde vært inne i flere av de 42 sakene da Helsetilsynet fikk kjennskap til dem.

Det er straffbart å skaffe seg seksuell omgang med noen ved å misbruke sin stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

– Hvor ligger lista for hvilke saker som Helsetilsynet anmelder?

– Jeg kan ikke gi noe godt svar på hvor lista ligger, sier han.

Andresen forteller at Helsetilsynet blant annet har anmeldt saker om vold- og narkotikaforbrytelser, en sak der det ble funnet overgrepsmateriale mot barn og hvor det var vedvarende seksuell omgang med dyr.

– Det sier noe om hvor lista ligger, sier Andresen.

les også Helsetilsynet: Derfor får behandlerne ny autorisasjon

POLITIANMELDELSER: Andresen i Helsetilsynet sier de ikke har etablert en tydelig terskel for hvilke saker som skal anmeldes til politiet og ikke. Foto: Hanna Kristin Hjardar

I dialog med Riksadvokaten

Spørsmålene er om det skal etableres en tydelig terskel for hvilke saker som skal anmeldes, og om Helsetilsynet skal være mer aktive opp mot politiet i slike saker, forklarer Andresen.

Direktøren sier han vil ta temaet opp med Riksadvokaten.

– I møtene med Riksadvokaten diskuterer vi aktuelle problemstillinger, og temaet om grenseoverskridende atferd vil være et tema som kan være aktuelt å ta opp i et slikt møte.

– I tillegg har vi både formell og uformell kontakt med de enkelte politidistrikt for utveksling av informasjon og innhenting av råd i konkrete saker. Dette er noe vi godt kan gjøre mer av fremover, sier han.

Andresen erkjenner at saker ofte blir bedre opplyst ved en politietterforskning.

Politiet og Helsetilsynet har likevel to ulike formål, understreker han:

– Dersom helsepersonell bryter helselovgivningen, har Helsetilsynet flere virkemidler, og kan blant annet tilbakekalle helsepersonells autorisasjon for å forhindre videre yrkesutøvelse, sier han.

Brudd på helselovgivningen kan også kan være brudd på straffeloven. Andresen understreker at det er påtalemyndighetenes ansvar å vurdere om et forhold er straffbart.

les også Høie om seksuell utnyttelse: – Urimelig å gi folk livstidsstraff

Vanligst at pasienter selv anmelder

Lørdag fortalte VG historien om en pasient som varslet om overgrep begått av en psykiater.

Hun var lenge usikker på om hun skulle anmelde forholdet, og endte opp med ikke å gjøre det. Ingen andre gjorde det på hennes vegne.

Andresen sier at det er mest vanlig at pasienter selv anmelder sakene sine.

– Dersom pasienten eller andre har anmeldt forholdet, er det som regel ikke nødvendig for Helsetilsynet å gjøre det, sier han.

– I saker der helsepersonell har hatt en seksuell relasjon til en pasient, men ikke gått til politianmeldelse, vil det ha betydning å avklare hvordan pasienten stiller seg til at Helsetilsynet anmelder forholdet. Dette fordi pasienten vil få status som fornærmet i en straffesak og må påregne å gi sin forklaring for politi og domstol, sier han.