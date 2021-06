GRORUDDALEN: Ny rapport tar for seg helsekompetansen til befolkningen som har innvandrerbakgrunn. Bildet er tatt i oktober i fjor. Foto: Helge Mikalsen

Ny rapport: Vaksineinformasjon til innvandrere største utfordring

Personer med bakgrunn fra Pakistan, Tyrkia og Vietnam melder om større vanskeligheter med å finne og forstå informasjon om vaksiner enn resten av befolkningen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det viser en ny undersøkelse utført på oppdrag av Helsedirektoratet.

– Hvis vi fokuserer på innvandrerpopulasjon samlet, kan det se ut til at den største utfordringen er knyttet til det å finne, forstå, vurdere og anvende informasjon om vaksiner, skriver avdelingsdirektør Øyvind Giæver i en e-post til VG.

– I tillegg finner vi at en relativt stor andel opplever det som vanskelig å vurdere om massemedienes informasjon om sykdom er til å stole på, og finne informasjon om lovendringer som kan påvirke helsen til deg eller familien din, legger han til.

Personer med innvandrerbakgrunn synes også å oppleve utfordringer spesielt med det å finne informasjon om behandlinger av sykdommer.

Undersøkelsen omfatter 1733 personer med bakgrunn fra Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkia og Vietnam.

Somaliere scorer høyt

Undersøkelsen peker på at det er «påfallende hvordan personer med bakgrunn fra Somalia rapporterer høyere helsekompetanse enn befolkningen og andre innvandrerpopulasjoner, spesielt i lys av deres kortere botid i Norge, lavere andel med høyere utdanning og relativt dårlige levekår.»

Samtidig skrev NRK denne uken at kun 47 prosent av norsksomaliere, født i Somalia, over 65 år har tatt første dose av coronavaksinen mens tallet for norskfødte er 90 prosent.

Den nye undersøkelsen synes det er vanskelig å forklare hvorfor somaliere rapporterer om høyere helsekompetanse, men skriver at forhold i opprinnelseslandet kan ha påvirket svarene deres.

Andre utfordringer

Helsedirektoratet peker på at ikke bare informasjon om vaksiner er en utfordring når det gjelder personer med innvandrerbakgrunn, men også at de har betydelige svakere generelle digitale ferdigheter og er dårligere forberedt til å ta i bruk digitale tjenester enn befolkningen for øvrig.

Direktoratet nevner også det å finne informasjon om sykdommer og hvordan begrense usunne vaner samt det å bli med idrettslag eller treningsgruppe hvis man ønsker å være fysisk aktiv, som andre utfordringer.

Blant nordmenn generelt var en av tre på det laveste nivået eller under for generell helsekompetanse. Det var flere fra Tyrkia og Vietnam som befant seg på det laveste nivået. Men det var færre personer med bakgrunn fra Pakistan, Polen og Somaliai denne kategorien – noe uventet ifølge forskerne.

Sammenlignet med befolkningsutvalget, scorer en høyere andel av personer med bakgrunn fra Tyrkia lavt når det gjelder å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon i helsefremmende kontekster.

Økonomi slår inn

Innvandrere med lav økonomisk status, målt ved evnen til å betale regninger og utgifter, opplever det som enda vanskeligere enn andre å finne og forstå informasjon om vaksiner og vurdere hvilke vaksiner de har behov for.

– Personer med innvandrerbakgrunn synes å oppleve utfordringer spesielt med det å finne informasjon om behandlinger av sykdommer, heter det i rapporten hvor forskerne foreslår å gjøre denne informasjonen mer tilgjengelig, blant annet ved å oversette den til flere språk.