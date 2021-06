ÅPNINGSGLEDE: Statsminister Erna Solberg og statsråd Henrik Asheim feiret gjenåpningen av Oslo utesteder med et par glass 26. mai. Senere i uken kan det komme nye nasjonale lettelser. Foto: Fredrik Solstad

Opplysninger til VG: Ligger an til videre gjenåpning denne uken

I slutten av uken er planen å offentliggjøre at Norge i enda større grad kan åpnes opp.

Flere regjeringskilder bekrefter overfor VG at det kan komme nyheter senere denne uken, knyttet til gjenåpning av Norge.

Det er to hovedgrunner til at signalene som gis til VG mandag, er optimistiske:

VG får opplyst at de endelige beslutningene ikke er tatt, og at man er avhengig av at utviklingen fortsetter som nå.

Det betyr at trinn tre i gjenåpningen kan være nært forestående.

NYE MULIGHETER: Helseminister Bent Høie (H) forklarte mandag hva coronasertifikatet kan brukes til. Foto: Helge Mikalsen

Breddeidrettåpning?

Et uavklart punkt i gjenåpningens trinn 3, er om breddeidretten, kultur- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år kan unntas anbefalingen om én meters avstand.

Kilder sier til VG at dette er et av punktene som vil bli vurdert, men at det foreløpig er uavklart.

Om alle tiltakene i trinn 3 kan du lese her.

Det er ikke gitt at alle tiltakene i et trinn blir gjennomført samlet i sin helhet etter planen.

Men de generelle reglene om enmetersregelen og å vaske hendene vil ikke opphøre – de må vi trolig leve med en god stund til.

NY INFO IMORGEN: Innbyggerne i Oslo kan få nye coronanyheter i morgen. Foto: Jil Yngland

Mer glede for vaksinerte - og kanskje i Oslo i morgen

Mandag ettermiddag redegjorde helseminister Bent Høie (H) for coronasertifikatet, som ga gode nyheter for dem med vaksine:

Han sa det åpner for fotballkamper, festivaler og kystcruise innenlands ved fremvisning av gyldig sertifikat.

Han fortalte også om vaksinesituasjonen:

Norge vil få færre Pfizer-doser, men flere Moderna-doser enn ventet. Samtidig økes vaksineintervallet igjen fra ni til tolv uker.

Signalene er også positive om at det vil kunne skje en videre oppmykning av coronaregelverket i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen, byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen og byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal vil være til stede på en pressekonferanse klokken 17.00 tirsdag, hvor de skal redegjøre for coronasituasjonen.