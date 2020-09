REINSDYR: Et reinsdyr på Svalbard i fjor våres. Bildet er tatt i en annen sammenheng enn denne saken. Foto: Krister Sørbø, VG

Jeger frikjent etter hodeskudd på reinsdyr

Han skjøt reinsdyrbukken rett i skallen fra 140 meter. Så ble jegeren tiltalt.

Det var i september i fjor at jegeren så en stor flokk reinsdyr ved Armodshøa i nærheten av Dovre.

– En bukk sto bakerst og i utkanten av flokken, men ikke helt fritt fra de andre dyrene, så jeg holdt igjen skuddet for å ikke skade noen andre i flokken, forteller den erfarne jegeren til VG.

Han forklarer at han normalt sikter på hjerte- eller lungeregionen.

– Da bukken tok noen skritt ut stod den helt fritt fra de andre dyrene, men ikke lengre med bredsiden til. Den så direkte i min retning og jeg felte den med ett presist skudd i panna. Den falt umiddelbart om og var død, forteller han videre.

KNUTSHØ: Jegeren tok dette bildet samme dagen som hodeskuddet på reinsdyrbukken ble satt. Han var da sammen med et jaktlag i Knutshø villreinområde. Foto: JEGEREN

Frikjent – slapp bot

Dette er samme forklaring som Nord-Gudbrandsdal tingrett i en fersk dom la til grunn da jegeren måtte møte som tiltalt for å «ha drevet jakt eller fangst på en slik måte at det medførte fare» for unødig lidelse.

Rettssaken varte i to dager og det ble ført ni vitner.

Påtalemyndigheten ville at tiltalte skulle idømmes en bot på 10.000 kroner eller 20 dagers fengsel.

Den mente at skudd rettet mot hodet, foruting avlivingsskudd, var i strid med viltloven, fordi det gir høy risiko for skadeskyting.

Det var retten uenig i.

«Tiltalte er en god skytter som aldri har skadeskutt og som selv vurderte at han var helt sikker på å treffe», står det i dommen.

Retten mente at skuddet var «forsvarlig forberedt, planlagt og humant plassert» og frikjente mannen.

141 meters avstand

En representant for fjelloppsynet var også i området da reinsdyrbukken ble skutt i bakken i september i fjor. Etter først å ha gratulert jegeren, snudde fjelloppsynet da han fikk vite at skuddet var satt i hodet på bukken.

Han valgte å rapportere saken.

«Tiltalte var samarbeidsvillig og påviste deretter stedet han hadde ligget, og de målte opp avstanden fra bukken til skytepunktet, som ifølge GPS-en var 141 meter,» står det i dommen.

Tok med kjøttet hjem

– Jeg var ikke klar over at hodeskudd er spesielt kontroversielt og enda mindre forbudt. Jeg har felt mange sel med hodeskudd, hvor dette er vanlig praksis og akseptert av alle. Hodeskudd fra siden kan medføre treff i kjeven og er derfor kontroversielt. Det var ikke tilfellet her, uttaler jegeren til VG.

– Hvor vanskelig er det å sette et sånt skudd fra 140 meter?

– Jeg skjøt liggende med anlegg på tofot. Dette er den mest stødige skytestillingen man kan benytte på jakt og kan sammenlignes med å skyte fra benk. Jeg hadde trent mye på dette, og rifla var innskutt på 150 meter. Det var god sikt, dyret sto stille, det var lite vind og ingen sidevind. Dermed var forholdene veldig kontrollert og skuddet var ikke spesielt vanskelig, svarer jegeren.

– Hva skjedde med bukken etterpå?

– Fjelloppsynsmannen brukte litt tid på å dokumentere skuddplassering og skuddavstand i samarbeid med meg. Deretter slaktet jeg dyret og tok med kjøttet hjem, svarer han.

ADVOKAT: Pål S. Jensen har spesialisert seg på saker som gjelder jakt og våpenlov. Foto: Michal Tomaszewicz

Sjelden sak

– Hans jaktutøvelse representerte ikke noen inhuman jakt, eller skapte unødig fare for det samme. Frontalt hodeskudd, som i denne saken, innebærer ikke noen stor fare for skadeskyting, påpeker Pål S. Jensen, jegerens forsvarer.

– Hvor ofte havner saker gjeldende hodeskudd i jakt i retten?

– Veldig sjelden. Dette den første saken, svarer Jensen.

Han mener likevel ikke at dommen vil føre til noen endring i praksis under jakt ute på fjell og vidder.

– De fleste jegere er enige om at vilt som hovedregel skal felles med skudd mot hjerte- og lungeregionen, og mot stillestående dyr, men i visse situasjoner er det fullt ut forsvarlig å velge en annen skuddplassering, mener Jensen.

– Dette setter imidlertid strenge krav til jegerens ferdigheter, og skal bare gjøres av de mest kyndige. Dette var situasjon både før og etter denne dommen, understreker advokaten.

Publisert: 14.09.20 kl. 18:04

