KRITISK: Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener at stiftelsen Født Fri langt på vei var et Venstre-prosjekt. Foto: Helge Mikalsen, VG

Listhaug ut mot Raja i Rehman-saken: – Har aldri opplevd maken

Frp-nestleder Sylvi Listhaug går kraftig ut mot Abid Raja, etter at det ble kjent at han og Venstre bidro til at det ble gitt fem millioner kroner til en organisasjon de selv tok initiativet til.

– Jeg har aldri opplevd maken. Slik kan vi rett og slett ikke ha det. Hadde vi som satt i regjering den gang fått vite om denne fremgangsmåten, så tror jeg utfallet kunne ha blitt et annet, sier Listhaug.

Årsaken til angrepet mot Raja og Venstre skyldes at komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman (44) i et intervju i VG sa at hun dannet stiftelsen Født Fri etter å ha blitt oppringt av Abid Raja.

Født Fri ble etablert høsten 2017 som en stiftelse med mål om å arbeide mot negativ sosial kontroll og likestilling på tvers av kjønn, tro og etnisitet.

– Ble invitert med av Abid Raja

Men det var ikke krefter utenfor politikken, som dro i gang stiftelsen: Det skjedde etter initiativ fra Venstre.

Rehman sa torsdag at hun ble invitert med av Abid Raja og daværende Venstre-leder Trine Skei Grande, sammen med samfunnsdebattant Amal Aden og filmskaper Iram Haq.

– Jeg ble oppringt av Abid Raja, som da var stortingsrepresentant. Han sa at regjeringen skulle bevilge midler til en organisasjon som skulle fremme innvandrerkvinners kamp mot sosial kontroll, og at han ville ha meg med, sa hun til VG.

Det endte med at Rehman, Aden og Haq opprettet Født Fri, som fikk fem millioner kroner i statsstøtte over statsbudsjettet.

– Det var et Venstre-prosjekt

Stiftelsen har havnet i flomlyset etter at regjeringen mandag kveld gikk ut med at de kutter støtten til Født Fri som følge av en kritisk revisjonsrapport.

Rehman mener rapporten er full av feil og har avviser at det er grunnlag for å miste støtten.

– Det var altså Raja og Venstre som drev frem etableringen av en stiftelse og sørget for at de fikk fem millioner kroner det første året. Jeg synes det er veldig alvorlig at noe slikt har skjedd, uten at regjeringen og Stortinget ble informert om premissene. Venstre ga i realiteten i all hemmelighet millioner av kroner til en stiftelse, uten å informere om at Venstre-politikere selv sto bak at stiftelsen så dagens lys, sier Listhaug.

– Antyder du at de ga fem millioner kroner til et Venstre-prosjekt, uten å informere om at Venstre sto bak?

– Ja, det har kommet tydelig frem at det var Venstre som tok initiativet til denne stiftelsen. Da kan man vel sannelig si at det var et Venstre- prosjekt.

– Det er ikke snakk om småpenger

Hennes partikollega, Helge André Njåstad, var med da saken ble behandlet.

– Det var Venstres Terje Breivik som var budbringeren da saken kom til Stortinget. Men det var helt nytt for meg at Venstre hadde en så sentral rolle i dannelsen av denne stiftelsen: At vi ikke fikk vite noe om det, er nesten ikke til å tro, det er veldig alvorlig, sier han og legger til:

– Det er ikke snakk om småpenger, men fem millioner kroner første året og samlet 15 millioner kroner frem til i dag. Det er veldig mange organisasjoner og stiftelser som gjerne skulle fått så mange penger, men som ikke når frem. Det er meget spesielt at denne stiftelsen får så mye penger, uten at vi som bevilget pengene fikk vite at det faktisk var Venstre som sto bak. Det er meget uheldig, sier Njåstad.

Stiftelsen har mottatt fem millioner kroner over statsbudsjettet for 2018, seks millioner i fjor, og tre millioner så langt i år.

Raja sier saken var kjent

Abid Raja er i dag kultur- og likestillingsminister. Han avviser å ha gjort noe galt.

– Da vi sto utenfor regjering og Frp var regjeringsparti forhandlet vi statsbudsjett sammen, og vi var selvsagt felles ansvarlig for resultatet. Slik vi nå sender krav til budsjettforhandlinger fra Frp til kvalitetssikring i departementene, gjorde nok også Frp det samme da de selv satt i regjering, sier Raja.

ÅPNET SAMMEN: Daglig leder Shabana Rehman Gaarder inviterte til historisk åpningsmarkering for stiftelsen Født fri. Blant deltagerne på åpningsseremonien i januar 2018 var kulturminister Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Abid Raja. Foto: Tore Meek / NTB

Han mener de har spilt med åpne kort.

– Det kommer klart frem i en sak i Aftenposten 1. november 2017 at organisasjonen ikke eksisterte og det fremkom at «den nye organisasjonen er ment å være en samfunnsaktør som bidrar til støtte og hjelp til de som rammes, samt å bidra til kompetanseheving og samfunnsendring».

Dro på kafé

Han viser også til at det står at «etter møtet med de to Venstre-toppene dro de tre kvinnene på kafé for å diskutere hvordan de raskest kan få etablert en ny organisasjon».

– Og 23. november 2017 skrev NTB at stiftelsen ble etablert for to uker siden og at ettersom «en organisatorisk enhet da var på plass, lot det seg gjøre for de fire borgerlige partiene å støtte arbeidet i budsjettet», sier han.

Raja sier at han og Rehman har en vennskapelig tone, men at de ikke er venner eller «møtes på privaten».

Viser til mangel på organisasjoner

I et intervju med VG i helgen kommenterte avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande prosessen.

– Det har vært kritisert fra kommentatorhold når det gjelder organisasjoner som er blitt opprettet for å motta penger?

– Sånne ting har vi gjort mange ganger i politikken. For eksempel når vi startet en tilskuddsordning for å rydde plast fra havet, så fantes det ingen organisasjoner som gjorde dette. Men vi laget et system for å gjøre det. Vi laget en ganske stor pott for å få dette til, så ble det en tilskuddsordning. Det fantes heller ingen organisasjoner som drev med dette.

– Kommentator Eva Grinde i DN skriver i sin avis at stiftelser og organisasjoner som Født Fri bør komme nedenfra frivillighetssektoren?

– Jeg er helt enig med henne i at det er den beste måten å gjøre det på. Utfordringen er når vi har en agenda der vi ønsker å bekjempe sosial kontroll, og det ikke finnes noen organisasjoner. På dette feltet har det vært vanskelig å organisere, fordi veldig mange ikke har den vanlige, norske NGO-kulturen i ryggmargen. Da har det vært vanskeligere å gjøre det.

Publisert: 28.09.20 kl. 16:15

