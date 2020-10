HANDLET RASKT: Rådmann Georg Smedhus mener rask inngripen og god testkapasitet er nøkkelen til å slå ned coronasmitten Foto: Gabriel Aas Skålevik

Slo ned to smitteutbrudd: Testet barn hjemme for å stanse viruset

INDRE ØSTFOLD (VG) Bare tre uker etter at Indre Østfold kommune «stengte» for å slå ned et coronautbrudd, var smitten tilbake. Da ble over 800 skolebarn testet i løpet av to dager. Noen ble testet hjemme på kveldstid – for å spare tid.

Det var smitte fra et stort utbrudd i Sarpsborg som nådde Indre Øsfold i begynnelsen av september. Da hadde 45.000 innbyggere nettopp vært gjennom en stenging av kommunen og holdt seg hjemme i en uke.

Det hadde bidratt til at et stort smittebrudd var slått ned. Livet var begynt å bli normalt igjen.

Da kommuneledelsen forsto at smitten igjen spredte seg, handlet de raskt:

Flere barn var allerede bekreftet smittet da kommunen via sporing av nærkontakter, ble kjent med enda en familie som kunne ha fått smitte via utbruddet i Sarpsborg. På kveldstid dro en lege hjem til barnefamilien for å teste så raskt som mulig.

Samtidig ble det bestemt at to skoler og en avdeling i en barnehage skulle stenges til det var avklart om barn var smittet.

Rådmann Georg Smedhus mener rask inngripen og god testkapasitet er nøkkelen til å slå ned viruset.

– Vi vet fra den nasjonale stengingen i mars at stengte skoler over lang tid var vanskelig for mange barn. Det har kommuneledelsen fått tilbakemeldinger om. Vi ønsker så lite skolestenging som overhodet mulig. Derfor valgte vi å handle raskt da smitten fra Sarpsborg nådde Indre Østfold, sier rådmann Georg Smedhus.

8. august var det første utbruddet på sitt kraftigste i Indre Østfold. Da var 22 tester positive og kommunestyret vedtok de strengeste smitteverntiltakene som noen kommune har gjennomført. Tiltakene var effektive: 20. august var utbruddet slått ned.

Se oversikten over hvordan smitten spredte seg i kommunen:

Drive-in-testing

Det nye utbruddet ble bekreftet 6. september. Da ble alle barna på en barneskole, en ungdomsskole og en avdeling i en barnehage testet.

TESTKØ: Elevene ble kjørt til teststasjonen som hadde stor kapasitet. De brukte under ett minutt på hver testing. Foto: Fredrik Hagen

– Barna ble kjørt i bil til teststasjonen ved Askimhallen. Der var det gjort klart. Barna satt i bilen og ble testet gjennom vinduet. Det tok under ett minutt pr. barn. Navnelapper var gjort klare og testingen gikk veldig greit, forklarer rådmannen.

Kommuneoverlege Jan Børre Johansen beskrev da situasjonen som ganske dramatisk, med mange smittede skoleelever. Også i Sarpsborg og Fredrikstad vokste utbruddet.

Johansen poengterte i et intervju med VG 8. september at situasjonen var en helt annen enn under det store utbruddet i august. Han mente at innbyggerne generelt hadde vært flinke til å ta coronaviruset på alvor en god stund.

– Nå er det mye mer lokalisert enn den forrige runden i høst. Det er ikke like omfattende nå. Vi kjenner stort sett smittekildene og det er bra, sa kommuneoverlegen til VG.

KJENTE SMITTEKILDENE: Kommuneoverlege Jan Børre Johansen beskrev smitteutbruddet som ganske dramatisk, med mange smittede elever. Foto: Fredrik Hagen

Nakstad: – Mye å lære

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det er mye å lære av kommuner som har vært gjennom omfattende smitteutbrudd.

– Det viser seg at testing og smittesporing er veldig ressurskrevende, særlig i den tidlige fasen, og det er derfor viktig at kommunene forbereder seg på å kunne sette i gang umiddelbart når de ser tegn til et nytt smitteutbrudd, sier Nakstad.

SMITTEVERN: Rådmann Georg Smedhus rører ikke bryteren når han åpner døren. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Testkapasitet

Rådmann Georg Smedhus mener god testkapasitet er svært viktig for å slå coronasmitten tilbake. Allerede tidlig i mars hadde kommunen rigget et smittetelt utenfor Helsehuset i Askim.

– Vi var før sommeren klare til å teste 5 prosent av befolkningen i døgnet. Nå er kapasiteten økt til opp mot 10 prosent. Vi kan teste 600 personer hver dag hvis nødvendig, sier Smedhus.

Smittet innendørs

TIDLIG TESTING: Allerede i mars, før mange andre kommuner, hadde Indre Østfold etablert en teststasjon i et telt ved Helsehuset. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Indre Østfold hadde 64 smittetilfeller i mars/april, da vinterferieturister kom hjem med coronasmitte fra Mellom-Europa. Så ble 106 smittet i det store utbruddet i august. xx ble smittet i utbruddet i september.

Med et halvt års erfaring og flere utbrudd, ser Smedhus at skoler er arena for smittespredning.

– Det må slås ned raskt og lokalt. Ut fra karakteren på utbruddet kan det for eksempel være lurt å stenge ungdomsskoler og videregående skoler raskt fordi elever transporteres dit fra hele kommunen. Kanskje blir det slik at enkeltklasser settes i karantene, sier Smedhus.

Se oversikten over positive coronatester i Norge:

VG har spurt Folkehelseinstituttet om hva de mener man kan lære av utbruddene og håndtering i Indre Østfold.

– Lærdommen er at god beredskap, dyktige kommuneleger, rask reaksjon og interesserte politikere er bra når man skal håndtere et lokalt utbrudd. Videre er utbruddet en påminnelse om at epidemien kan spre seg nokså skjult blant unge mennesker som ikke får særlige symptomer, sier overlege Preben Aavitsland ved FHI.

– Når bør kommunene ta i bruk så kraftige tiltak som Indre Østfold gjorde?

– Vi kan ikke gi et generelt svar på det. Tiltakene må bygge på en konkret vurdering etter en lokal situasjonsforståelse og risikovurdering. Vi samarbeider med kommunene om slike vurderinger, sier Aavitsland.

