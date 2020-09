Coronasmittet kvinne døde i Trysil

Kvinnen i 90-årene testet positivt for coronavirus før helgen. Det er kommunens første coronadødsfall.

En ansatt og tre brukere av hjemmetjenesten testet før helgen positivt for coronavirus. Natt til søndag døde en av brukerne i sitt hjem.

– Hun var i god form i går og hadde ikke behov for sykehusinnleggelse. Så ble hun brått dårlig. Hjemmetjenesten var hos henne, men livet sto dessverre ikke til å redde, skriver kommuneoverlege Hanna Rydløv i en pressemelding.

Hun er tydelig preget av hendelsen, påpeker kommunen.

– Kondolerer til de nærmeste som har mistet et kjært familiemedlem. Det er bestandig trist når noen går bort, og vi er igjen minnet på hvor sårbare vi er i en slik situasjon, skriver Trysil-ordfører Erik Sletten i pressemeldingen.

– Opplever at vi har kontroll

Totalt er syv personer bekreftet smittet i Trysil denne uken.

– Det har vært et utbrudd der det har vært smitte som har rammet både en ansatte og flere brukere, sier kommuneoverlege Rydløv til VG.

44 ansatte er satt i karantene. Totalt er det opp mot 60 i karantene i Trysil kommune.

– Har dere kontroll på situasjonen i Trysil nå?

– Ja, vil opplever at vi har kontroll. Smittekilden og smitteveier er kjent. Vi opplever at vi har kontroll, men vi er aldri helt sikker i et smitteutbrudd, sier Rydløv til VG.

– Hvordan kom smitten til kommunen?

– Vi har kjent smittekilde. Så vi vet at det er en importsmitte til kommunen. Det henger sammen med et annet utbrudd, sier Rydløv.

Fjerde coronadødsfall denne uken

Dette er det fjerde coronadødsfallet i Norge denne uken, ifølge VGs oversikt. Tre beboere fra Gartnermarken omsorg i Bergen har mistet livet denne uken.

FHI har registrert totalt 270 coronadødsfall i Norge. Dette dødsfallet fra Trysil blir da nummer 271.

VG har kartlagt 251 av dødsfallene.

Publisert: 27.09.20 kl. 17:58

