VITNER: Torsdag står den tidligere justisministeren Tor Mikkel Wara i vitneboksen i Oslo tingrett. Foto: NTB

Tor Mikkel Wara om pågripelsen av samboeren: – Kom som et sjokk

OSLO TINGRETT (VG) Den tidligere justisministeren Tor Mikkel Wara trodde ikke samboeren Laila Bertheussen sto bak noen av trusselhendelsene da hun ble pågrepet i straffesaken.

For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag morgen inntok den tidligere justisministeren vitneboksen i sal 250 i Oslo tingrett. Der står han som fornærmet i straffesaken mot sin trusseltiltalte samboer, Laila Bertheussen.

Hun bestrider alle anklager om angrep mot demokratiet, gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere – deriblant Tor Mikkel Wara.

Den tidligere justisministeren ankom rettslokalene i sort dress, hvit skjorte og et mørkt slips. I hendene bar han hvite A4-ark. Wara har ingen forklaringsplikt i saken siden han er samboer med tiltalte, men han ønsker å forklare seg for retten.

les også «Dette må IKKE ut ennå»

– Jeg mener at hun ikke står bak

Statsadvokat Frederik G. Ranke innledet utspørringen av eks-justisministeren med å foreholde ham episodene i tiltalen fra 6. mars 2018 til 10. mars 2019. Ranke ville deretter vite hva Wara tenkte da samboeren først ble pågrepet.

– Pågripelsen kom som et sjokk. En overraskelse. Jeg trodde ikke at hun sto bak noen av hendelsene, forklarer Wara i retten.

Den tidligere justisministeren er i dag rådgiver og partner i First House. I et politiavhør noen timer etter at Bertheussen var pågrepet forklarte Wara at det var «totalt uforklarlig for ham».

– I tilfelle måtte hun gjort det i villfarelse. Det var kun spørsmål om bilbrannen, forklarte Wara til politiet den gangen.

Statsadvokaten mener Wara aldri slått fast at Bertheussen står bak i sine avhør med politiet.

– Jeg mener at hun ikke står bak, men jeg kan ikke slå det fast hvis jeg var i Liverpool og i Oslo, svarer han i dag.

– Har det skjedd lignende etterpå? spør statsadvokaten.

– Nei, men så lekket politiet at det var skjulte kameraer, så det er ingen som vil prøve seg, svarer Wara.

– Der er vi uenige, sier Ranke.

VITNER: Torsdag står den tidligere justisministeren Tor Mikkel Wara i vitneboksen i Oslo tingrett. Her er han på vei inn i rettslokalene. Foto: Tore Kristiansen

Publisert: 17.09.20 kl. 08:52

Mer om Krim