TUSENVIS PÅ FLUKT: Natt til onsdag brøt det ut store branner i flyktningleiren Moria på Lesvos i Hellas. Foto: Petros Giannakouris / AP

Ordførere: Norge bør ta imot flere flyktninger

Ordførere i flere av Norges største kommuner mener det er for lite å hente 50 personer fra Moria-leiren til Norge.

Oppdatert nå nettopp

Onsdag kunngjorde regjeringen at de har bestemt seg for å ta imot 50 personer fra flyktningleiren Moria på Lesvos i Hellas. Nyheten kom etter at det natt til onsdag brøt ut store branner i flyktningleiren.

Flere tusen skal ha flyktet fra leiren, som har minst 13.000 beboere. 70 til 75 prosent av leiren er ødelagt, sier ordføreren i landsbyen like ved, Yiannis Mastroyiannis, til VG.

Norske kommuner: Har kapasitet til å ta imot flere

– Oslo og Norge har kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Nå må vi vise hva slags land vi ønsker å være, og hvordan vi som nasjon stiller opp for våre medmennesker. Regjeringen må nå handle i den prekære situasjonen som har oppstått, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) til VG.

Ifølge representanter fra kommunene Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø, har disse kommunene kapasitet til å ta imot 50 personer hver for seg.

les også Norge henter 50 asylsøkere fra Hellas

Ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun (Ap), sier til VG at de så langt i år har tatt imot rundt 50 flyktninger, men at de har kapasitet til å ta imot rundt 110. Hun mener at det er for lite at Norge totalt skal hente 50 personer.

– Vi har god kapasitet til å ta imot flere enn det vi har sagt ja til, og det ønsker vi også. Det er regjeringen som sitter på nøkkelen til å gi oss anledning til å ta imot flere, sier Nordtun.

VG var onsdag formiddag inne i den utbrente leiren på Lesvos. Les reportasjen her: Flukten fra flammene

FLERE BRANNER: Store deler av Moria-leiren ble rammet av de store brannene som startet natt til onsdag. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / X90200

I Trondheim har kommunen også god kapasitet til å ta imot flyktninger, ifølge ordfører Rita Ottervik (Ap).

– Vi har sagt ja til 155 flyktninger i år, bare 40 har kommet. Vi har god kapasitet til å ta imot fra Moria, også enslige mindreårige som vi har planlagt for å ta imot ti stykker av i år, sier Ottervik til TV 2.

Til NRK sier byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune, Katrine Nødtvedt, at Bergen er forberedt på å ta imot 195 flyktninger i 2020. Så langt har de bosatt 63 personer.

– Jeg kan ikke begripe at de setter grensen på 50 personer fra Moria-leiren. Vi kan ta imot 50 fra Moria alene, sier hun.

– Burde ta imot mange flere

Ordfører i Kristiansand kommune, Jan Oddvar Skisland (Ap), sier at kommunen har vedtak på å ta imot 20 flyktninger fra Moria-leiren.

– Jeg tenker at Norge burde ta imot mange flere. Om det ikke var katastrofe før, er det i alle fall katastrofe nå. Jeg håper at både mitt parti og regjeringen kan bidra til å ta imot flere, sier Skisland til VG.

– Alle som følger med nå ser hvor dramatisk dette er, det er en situasjon jeg tenker er helt uhåndterlig for lokalsamfunnet på Lesvos, sier ordføreren, som selv har vært på øya Lesvos flere ganger.

Les også: Hjelpearbeidere på Lesvos slår katastrofealarm: – Det finnes ingen løsning, ingen plan

Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog (H), sier til VG at kommunen ønsker å bidra, og har kapasitet til å ta imot.

– Vi vil delta i dugnaden og vi har god tradisjon til å si ja til de forespørsler vi får, skriver Krog i en SMS til VG.

STORE ØDELEGGELSER: Slik ser det ut i Moria-leiren etter brannene i flyktningleiren. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / X90200

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) ønsker at Tromsø kommune skal ta imot 50 asylsøkere fra Hellas.

– Situasjonen er helt prekær for menneskene i Moria, og mange av dem er barn som har levd flere år i en overfylt flyktningleir. Det er en krisesituasjon, og da må vi handle, sier Wilhelmsen (Ap) i en pressemelding.

KrF: Kan ikke løse flyktningkrisen alene

Partiene SV, MDG og Rødt mener at Norge bør hente flere enn 50 personer fra Moria-leiren. Jon Helgheim i Frp mener at det ikke er rett å hente 50 personer til Norge.

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, sier til VG at Norge uansett ikke kunne løst flyktningkrisen alene, og at Norge er beredt til å stille opp med hjelp for å gjenoppbygge det som ble ødelagt i leiren.

– Det antallet Norge nå melder inn for å hente enslige mindreårige og barnefamilier er prosentvis et av de høyeste i forhold til andre europeiske land som sier ja til relokalisering. Norge er også beredt å stille opp for Hellas med mer akutt hjelp for å gjenoppbygge det som ble ødelagt gjennom brannen. Vi stiller slik opp for de tusener som er igjen. Uansett om vi hadde tredoblet eller firedoblet antallet vi henter kunne vi ikke løst flyktningkrisen alene uansett, sier Grøvan i KrF til VG.

– Vi har lagt oss på et nivå hvor vi er blant landene som tar inn flest og er også villig stille opp avhjelpe konkrete situasjonen som utspiller seg i Hellas, sier han.

– Bør vi ta imot flere?

– På nåværende tidspunkt har vi ikke tatt noen beslutning om det, men vi vil holde oss godt orientert om utviklingen. Vi ønsker å være på i denne saken, sier han.

Statsministeren: Mener 50 er riktig

Onsdag formiddag sa statsminister Erna Solberg til VG at regjeringen foreløpig ikke har planer om å hente flere enn de nevnte:

– I utgangspunktet så er det disse 50. Det mener vi er riktig. Så mener vi at Hellas må behandle slike saker. Andre land i Europa må også være med på denne dugnaden. Det kan ikke hver gang være slik at det er noen få land som må gjøre dette, sier Solberg til VG.

Statsministeren har ikke vært tilgjengelig for intervju onsdag kveld.

Publisert: 10.09.20 kl. 07:05 Oppdatert: 10.09.20 kl. 07:16

Les også