Ny vaksinekandidat er aktuell for EU og Norge

Den norske regjeringen forhandler ikke direkte med legemiddelselskapene for å forhåndsbestille doser. Men Norge skal være med i to vaksineallianser som gjør det.

1. EU-alliansen: EU-landene er blitt enige om å forhandle felles, og Norge er med i det samarbeidet. EU-alliansen investerer i utviklingen av flere vaksiner og forhåndsbestiller doser, i håp om at minst én av dem vil lykkes. Land som kjøper doser vil få muligheten til å donere dem til andre land.

2. Global allianse: Norge skal også delta i den globale vaksinealliansen COVAX, som har som mål å sikre rettferdig fordeling av vaksiner verden over. Tanken er at alle skal land få vaksiner samtidig, uavhengig av hvor mye penger de har. COVAX ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), organisasjonen GAVI og vaksinekoalisjonen CEPI. CEPI støtter en rekke vaksiner som alle i denne alliansen kan få, hvis vaksinene lykkes.