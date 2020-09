BOLKESJØ: Spesialenheten etterforsker saken etter at en 39 år gammel mann ble skutt av politiet og senere døde av skadene. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Én politibetjent avfyrte flere skudd på Bolkesjø

En 39 år gammel mann døde av skadene etter å ha blitt skutt av politiet på Bolkesjø i Telemark tirsdag ettermiddag. Det var én tjenesteperson som avfyrte skuddene.

For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter etterforskningsleder Marit Storeng ved Spesialenheten til VG.

– Jeg kan bekrefte at én tjenesteperson avfyrte skudd. Dette er en av de to som er mistenkt, sier Storeng.







Det var til sammen fire tjenestepersoner i huset på Bolkesjø i Telemark da en 39 år gamle mann ble skutt og senere døde av skadene. To tjenestepersoner er avhørt som mistenkt, og to er avhørt som vitner.

– Avhørene av de to mistenkte tilsa at de to øvrige tjenestepersonene som var til stede ikke var direkte involvert i selve skuddhendelsen, forteller Storeng.

Etterforskningslederen ønsker ikke å kommentere hvordan tjenestepersonene har forklart seg i avhørene.

les også Kona til død 39-åring: - De ringte for at han skulle få hjelp

Ikke ute av tjeneste

Spesialenheten har ikke endret status på de to mistenkte. Storeng understreker at de har etterforskningsplikt i saker hvor noen dør som følge av politiets tjenestehandlinger og etterforsker uavhengig av om det er mistanke om straffbare forhold.

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt sier til VG at de involverte tjenestepersonene ikke er tatt ut av tjeneste.

– Vi har ikke opplysninger som tilsier at det er grunnlag for at tjenestepersonene skal tas ut av tjeneste, sier Sæverud.

BOLKESJØ: Huset på Bolkesjø i Telemark der en 39 år gammel mann ble skutt av politiet og senere døde av skadene. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Et vitne som VG snakket med tirsdag kveld, sier at han hørte minst tre skudd etter at politiet gikk inn i huset. Eieren av firmaet som den 39 år gamle mannen jobbet i, har sagt til VG at kolleger på stedet skal ha hørt fire skudd.

– Jeg kan bekrefte at det ble avfyrt flere skudd, men vil ikke gå ut med noe antall. Vi må sammenholde informasjon før vi går ut med dette, sier etterforskningsleder Storeng.

Beslaglagt to tjenestevåpen

Storeng ønsker ikke å kommentere om den ene tjenestepersonen som avfyrte skudd, også avfyrte varselsskudd.

– Det er tatt beslag av to tjenestevåpen. Det er det ene som ble benyttet av tjenestepersonen som er mistenkt, og det andre som var i besittelse av den andre som er mistenkt. Vi har ikke mistanke om at det andre våpenet er blitt benyttet.

Eieren av firmaet som 39-åringen jobbet i, har fortalt til VG at mannen kom mot to kolleger i huset med en øks. De skal deretter ha trukket seg ut av huset og ringt politiet.

Storeng ønsker ikke å kommentere om det ble gjort beslag av en øks eller andre våpen på stedet.

BOLKESJØ: Kriminaltekniske undersøkelser på stedet der en 39 år gammel mann ble skutt av politiet og senere døde av skadene. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Obduseres i løpet av dagen

Storeng opplyser at avdøde vil bli obdusert i løpet av torsdagen. Spesialenheten vurderer videre etterforskningsskritt og får bistand fra Kripos som avsluttet åstedsundersøkelser onsdag.

Sammen med bistandsadvokat Tollef Skobba møtte 39-åringens kone pressen onsdag ettermiddag. Den 44 år gamle kvinnen fortalte at hun sist pratet med 39-åringen tirsdag formiddag, samme dag som han ble skutt.

– Jeg har aldri sett han true noen. Han var ekstremt snill, en følsom mann og en fantastisk far for sitt barn, sa kvinnen.

De to har vært gift i fem år, men er separert. De har likevel fortsatt å bo sammen.

Hun fortalte at mannen slet med psykiske problemer, men at han var åpen om problemene og aldri oppførte seg aggressivt.

Vet du noe om denne saken? Tips oss på SMS 2200, tlf. 22 00 00 00 eller e-post 2200@vg.no.

Publisert: 24.09.20 kl. 12:07

Mer om Drap Politiet Telemark