EU-DUELL: Erling Moe (til venstre) og Alfred Bjørlo møttes til gemyttlig EU-duell første dag på Venstres landsmøte på Jessheim. Foto: Frank Ertesvåg, VG

V-topper snudde om EU: Bjørlo fra nei til ja – Moe fra ja til nei

GARDERMOEN (VG) Superordfører Alfred Bjørlo (V) var nei-mann, men sier nå ja til EU. Kommunalråd Erling Moe (V) var ja-mann, men mener nå at EØS-avtalen holder lenge.

Nå nettopp

Venstre kan komme til å si ja til norsk EU-medlemskap på landsmøtet. Men det er en overdrivelse å si at partiet er enig med seg selv. Avtroppende leder, Trine Skei Grande, mener Norge ikke bør gå inn i EU. Påtroppende leder Guri Melby, er ja-dame, mens nestlederkandidat Abid Raja ennå ikke har bestemt seg.

Men også blant Venstres fremste lokalpolitikere, er uenigheten stor.

Sprang ikke rundt og demonstrerte

Stad-ordfører Alfred Bjørlo er en av Venstres største stemmesankere. Partiet oppnådde over 36 prosent av stemmene i den sammenslåtte kommunen Stad i Vestland.

– Hovedgrunnen til at jeg stemte nei i 1994, var at EU da ikke var svaret på å samle hele Europa og bygge bro mellom øst og vest. Da trodde vi at det å stå utenfor ga oss en bedre rolle uten å være en del av» rikmannsklubben» i Europa, sier Bjørlo.

Han var tydelig plassert blant EU-motstanderne, selv om han ikke sprang rundt og demonstrerte, som han uttrykker det.

Men Bjørlo endret syn i takt med endringene i Europa.

– Jeg snudde gradvis til jeg ble ja-mann tidlig på 2000-tallet. Hovedgrunnen er at EU utviklet seg til å bli den alleuropeiske organisasjonen som tok den samlende rollen som jeg ikke trodde på i 1994, sier Bjørlo.

les også Guri Melby: Hadde neppe blitt Venstre-leder med landsmøte i april

Han mener EØS-avtalen har fungert for Norge, men at det bør tas et neste skritt i retning EU-medlemskap.

Bjørlo møter Venstres erfarne kommunalråd fra Trondheim, Erling Moe en times tid før Venstre-landsmøtet starter på Jessheim ved Gardermoen.

De holder høvelig corona-avstand til hverandre. Moe er den tidligere ja-mannen som gikk stikk motsatt vei av Bjørlo. Han mener EØS-avtalen er tilstrekkelig for Norge.

– Jeg er veldig urolig for den hakkingen mot EØS-avtalen som kommer fra venstresiden og Sp. Jeg mener derfor at EU-medlemskap er et feil spor nå. Nå står slaget om EØS-avtalen, ikke om EU, sier Moe.

les også Shabana Rehman: Dannet stiftelse etter telefon fra Abid Raja

Han mener EØS-avtalen er helt avgjørende for Norge, og svært redd for et mulig flertall mot EØS etter valget neste år.

– Innenfor EØS kan vi gjøre jobben for både klimaet og de andre viktige områdene. Det er helt på siden med noen ny folkeavstemning om EU nå, sier Erling Moe.

– Er du nei-mann, Moe?

– Jeg er i utgangspunktet ja-mann. Men tidspunktet for å søke medlemskap i EU er feil, svarer Moe.

les også Venstre kommer hjem

ENIGE OM Å VÆRE EU-NIG: Erling Moe (til venstre) og Alfred Bjørlo representerer to ulike syn i EU-debatten på Venstre-landsmøtet. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Bjørlo mener Moe bommer.

– Det er der han har en litt rar argumentasjon. For landsstyret sier jo i prinsipp-programmet at EU-medlemskap er noe Norge skal jobbe mot på sikt, og det tolker jeg dit hen at et ja til EU-medlemskap ikke skal inn i stortingsvalgprogrammet for de neste fire årene. Vi som et liberalt sentrumsparti må likevel vise tydelig at vi vil bidra til at EU kan bryte ned de halvfascistiske kreftene i Europa, sier Bjørlo.

Moe gir Bjørlo delvis rett, men bare delvis.

– EU har heller ikke lyktes med å håndtere flyktningkrisen. Det er et minus i boka. Jeg skjønner Bjørlos argument med EU som et instrument mot de halvfascistiske kreftene i Øst-Europa. Men EU har ikke klart å gjøre noe med utviklingen der, sier Erling Moe.

les også EUs migrasjonspakt er en god begynnelse

I vedtaket fra landsstyret som Venstre-landsmøtet skal ta stilling til denne helgen, er EU-medlemskap et mål på sikt, men med en ny folkeavstemning som avgjørende for resultatet.

«Venstre mener at EØS-avtalen har tjent Norge godt, men ønsker på sikt å delta i de demokratiske institusjonene i EU gjennom et EU-medlemskap, der det lages gode løsninger for fiskeri og landbruk og tas en separat vurdering av eventuell inntreden i eurosonen. Medlemskapet må avgjøres etter folkeavstemming og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet.»

Publisert: 26.09.20 kl. 14:26

Les også