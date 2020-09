FORHANDLINGSPARTENE: Fra venstre: Lizzie Ruud Thorkildsen i Delta, Steffen Handal i Unio, Tor Arne Gangsø i KS, Mette Nord Fagforbundet og Jan Olav Birkenhagen Akademikerne Kommune fotografert før forhandlingene 3. september. Foto: Vidar Ruud

Enighet i kommuneoppgjøret – brudd mellom KS og Akademikerne

Mens LO kommune, Unio og YS kommune natt til onsdag ble enige med kommunesektoren i årets tariffoppgjør, har Akademikerne brutt forhandlingene.

KS ble natt til onsdag enig med de tre forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio og YS kommune om en ny hovedtariffavtale.

Den fjerde forhandlingssammenslutningen Akademikerne har imidlertid brutt sine forhandlinger med kommunesektoren natt til onsdag. En av årsakene er bant annet uenighet om kommunelegeavtalen, skriver NTB.

Oppgjøret går derfor til mekling. Den starter 23. september, og fristen er satt til 14. oktober ved midnatt.

– KS viste liten vilje til å møte våre krav. Med dette oppgjøret utvikler KS kommunene i feil retning, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune i en pressemelding.

De skriver at det også er brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om deres særavtale, som blant annet regulerer legevaktordningen.

Arbeidsbelastningen med legevakt er for stor, mener Legeforeningen, og de mener på at dette går ut over både fastlegeordningen og legevakten.

KS skriver i en pressemelding natt til onsdag at det ikke var mulig å møte Legeforeningens krav om at fastleger selv skal kunne velge om de vil ha legevakt, utover et gjennomsnitt på syv timer per uke.

– Hele systemet bygger på at fastleger skal gå legevakt. Da er det ikke mulig å overlate til den enkelte lege å velge når han eller hun skal jobbe. I praksis vil det bety at innbyggerne i enkelte kommuner risikerer å stå uten legevakt når de trenger akutt hjelp. Kommunene er ansvarlig for døgnkontinuerlig legetjeneste til alle innbyggere, så dette kravet er det rett og slett ikke mulig for KS å gå med på, sier Gangsø.

Både LO kommune, Unio og YS kommune kom natt til onsdag imidlertid til enighet med KS i tariffoppgjøret.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har klart å komme til enighet med de tre største forhandlingssammenslutningene i en særdeles krevende situasjon for Norge og for kommunesektoren, sier forhandlingsleder for KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Resultatet i kommunesektoren har en samlet ramme på 1,7 prosent, og KS skriver i pressemeldingen at det på forhånd klart at det var lite penger å forhandle om i årets hovedtariffoppgjør.

– Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sier forhandlingsleder for Unio i KS-området, Steffen Handal i en pressemelding, men legger til at de coronakrisen og gjør at det har vært svært lite penger å fordele i årets oppgjør.

– Samlet sett sikres Unios medlemsgrupper reallønnsvekst dersom forventet prisvekst blir 1,5 prosent, sier Handal, som blant annet forhandler på vegne av Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund.

Også LO sier seg fornøyde med avtalen.

– Vi er glade for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag i dette hovedoppgjøret. Vi var klar over at det var svært lite penger til rådighet, men har klart å få til et oppgjør der folk opprettholder kjøpekraften. Det skyldes dels virkninger fra lønnsoppgjøret i fjor og dels tilleggene vi greide å forhandle oss fram til nå, sier LO-kommunes leder Mette Nord i en pressemelding.

Leder for fagforeningen Delta Lizzie Ruud Thorkildsen kaller resultatet akseptabelt i en egen pressemelding.

Publisert: 16.09.20 kl. 02:44 Oppdatert: 16.09.20 kl. 02:59

