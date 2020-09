SJOKK-MELDINGEN: 14. mars i fjor, få timer etter at samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara ble pågrepet, innkalte Erna Solberg og Siv Jensen til pressekonferanse. Foto: Cornelius Poppe / NTB

SMK: Ble ikke varslet om Bertheussen-mistanken

Statsministerens kontor fikk ikke noe varsel om mistankene mot Laila Anita Bertheussen før PST orienterte dem om at en siktelse var på gang, kort tid før Bertheussen ble pågrepet.

– Statsministerens kontor ble varslet på telefon om at Bertheussen var siktet av PST cirka to timer før PST offentliggjorde dette, skriver statssekretær Rune Alstadsæter (H) på SMK i en epost til VG.

– Dette var første gang Statsministerens kontor ble varslet om at Bertheussen kunne ha hatt en rolle i saken. legger han til.

For øvrig har Statsministerens kontor ingen ytterligere kommentarer til den pågående rettssaken, ifølge Alstadsæter.

Ville varsle

I Oslo tingrett onsdag sa Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som da var minister for samfunnssikkerhet og beredskap, at hun ønsket å varsle Statsministerens kontor (SMK) om sine mistanker via en departementsråd.

– Vi innså at dette var en alvorlig sak, både for dem personlig og for landet. Jeg mente at mistanken burde komme statsministeren for øre, om mistanken var riktig eller feil, skulle ikke vi avgjøre. Jeg gikk tjenestevei, sa hun fra vitneboksen.

Men Justisdepartementet vil ikke svare på om deres departementsråd fikk et slikt varsel fra Smines Tybring-Gjedde, hva som eventuelt skjedde med varselet, og om det ble varslet videre til statsministerens kontor.

Pressevakt Andreas Bondevik i Justisdepartementet sier til VG at de ikke kommenterer pågående straffesaker.

Dagen før Bertheussen ble pågrepet 14.mars i fjor, kom statsminister Erna Solberg med kritikk mot regissøren av teaterstykket «Ways of seeing».

Regissør Pia Maria Roll hadde uttalt til VG at for henne og folkene bak den kontroversielle oppsetningen «Ways of seeing» var det «åpenbart» at angrepene mot justisminister Tor Mikkel Waras bolig og eiendeler var iscenesatt.

«Jeg reagerer i dag når man velger å spekulere rundt dette. Jeg synes de som står bak stykket skulle latt være å spekulere. Hvis de ikke har noe kunnskap, så bør de også vente på politiets etterforskning», sa Solberg til VG 13.mars i fjor.

«Det at man setter søkelyset på ikke hva en politiker sier eller har gjort, men på familien, øker belastningen på politikerens familie. Det må de som står bak forestillingen faktisk ta ansvar for og skjønne at de gjør. Kunst er også politikk, og brukes ofte i det. Ytringsfriheten er stor i Norge, det er lov å gjøre dette, men det er samtidig slik at du må ta ansvar for at du har vært med på å øke belastningen på denne og andre familier», la statsministeren til.

Nå krever Arbeiderpartiet svar på om Erna Solberg visste om mistanken da hun refset teaterstykket.

– Dette er alvorlig. Om dette er sant, har enten Erna Solberg lagt skylden på teateret mot bedre viten, eller så har noen ikke gjort jobben sin med å informere. Hvis Erna Solberg har visst om bekymringmeldingen er det en skandale, sier Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen til TV2 onsdag.

