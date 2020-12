STIGER: Trondheim er blant byene som opplever stigende smittetrend før jul. Foto: Gorm Kallestad

Smitten stiger i flere byer: − Viser hvor fort det kan snu

De siste fem ukene har smitteutviklingen i Norge enten vært synkende eller flat. Nå stiger smitteforekomsten igjen.

– Det viser at situasjonen er veldig ustabil, sier smitteverndirektøren ved Folkehelseinstituttet til VG.

Tirsdag 22. desember ble det registrert 596 nye smittede på landsbasis. 40 kommuner har stigende smittetrend. Blant dem er flere av landets største byer, som Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

– En rekke større kommuner har hatt utbrudd med relativt mange involvert, sier fagdirektør for smittevern ved Folkehelseinstituttet (FHI) Frode Forland.

Han trekker frem Trøndelag, et fylke som hadde lavt smittenivå, men brått har fått betydelig stigende smitte som følge av et stort utbrudd i Trondheim.

– Vi har også hatt utbrudd i Hamar, Sarpsborg og Fredrikstad. Trenden er stigende i Innlandet, Vestfold og Telemark og Trøndelag, opplyser Forland.

Under 3000 nye smittede

Han understreker at trenden er veldig svakt økende på landsbasis og at det fortsatt er stabilt lave tall for de fleste fylker i Norge. Landet som helhet har godt under 3000 nye coronasmittede i uken. Oslo og Viken har fortsatt en svakt nedadgående trend.

– Men utviklingen viser hvor fort det kan snu. Det nytter ikke å tro det er over, at vi nå kan slappe av. Det er et viktig budskap, sier Forland.

SYNKER: Oslo har svakt nedadgående smittetrend. Foto: Stian Lysberg Solum

Han sier det skal veldig lite til før et utbrudd oppstår og sprer seg.

– Vi er litt urolige for julen. Folk reiser mer og er mer tett sammen. Vi vet at mye av smitten skjer i hushold og familiesettinger, knyttet til samvær av festlig art.

Testaktiviteten har økt de to siste ukene sammenlignet med siste uke i november og første uke i desember, viser VGs oversikt. Det er samtidig færre som har testet seg enn i uke 45 og 46 - de to første ukene i november som fortsatt står ut som de to ukene med flest testede gjennom hele pandemien.

– Dessverre har nedgangen som vi har hatt de siste tre ukene, flatet ut, og nå stiger det tydelig i flere av de store bykommunene. Det skal sies at flere tester seg, men likevel er det en bekymringsfull utvikling, uttalte assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK onsdag morgen.

Må være årvåkne

Forland sier at FHI også har sett økt smitte knyttet til religiøse arrangementer, når høytider feires i kirker, moskeer og trossamfunn.

– Det er absolutt behov for stor årvåkenhet, sier smitteverndirektøren.

FHI har løpende kontakt med alle kommunene som opplever utbrudd, for å drøfte smittekurver, tiltak og restriksjoner.

EKSPERT: Frode Forland er fagdirektør for smittevern ved Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Pedersen

– Vi vet at mange av kommunene som har hatt utbrudd, har stor bevissthet omkring tiltak. Flere har innført skjerpede tiltak lokalt for å slå ned smitten.

Forland sier at det virker som om Moss har kontroll, etter uker med høy smitte, mens Trondheim avventer effekten av tiltakene som er satt inn.

Roser kommunenes innsats

Han ser også positive trekk ved dagens coronasituasjon:

– Kommunene har slått ned det ene utbruddet etter det andre, med klassiske smitteverntiltak. Vi er i en gunstig situasjon, sammenlignet med andre land.

Han berømmer innsatsen i kommunene.

– Over hele landet har de klart å drive med testing, smittesporing og oppfølging, samtidig som de står klar til å rulle ut vaksinen fra romjulen, sier Forland.

At coronavaksinen er på vei ut før året er omme, slik at utsatte grupper raskt kan vaksineres, er i hans øyne en utrolig prestasjon.

– Det virker som om vaksinen bryter nytt land. Ny teknologi gir håp om at vi også kan bekjempe andre infeksjonssykdommer vi hittil ikke har utviklet vaksiner for.

Tiltak frem til sommeren

Men Forland understreker at vi ikke kan senke skuldrene ennå.

– Vi må beholde smitteverntiltakene i hvert fall gjennom første halvår 2021, til de fleste i risikogruppene er vaksinert, sier fagdirektøren for smittevern.

I risikorapporten som ble publisert mandag, vurderer FHI risikoen for økt smittespredning de neste fire ukene som høy på lokalt og regionalt nivå.

– Det mest sannsynlige bildet fremover er stadige lokale utbrudd av varierende størrelse. Vi tror kommunene klarer å få kontroll på disse, skriver FHI.

De neste seks månedene mener FHI det vil være vedvarende fare for at epidemien kommer ut av kontroll lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Stor fare for lokale utbrudd

Instituttet vurderer at sannsynligheten er stor for mange lokale utbrudd med 5–50 tilfeller, men tror ikke at disse vil true sykehusenes kapasitet.

FHI tror det er moderat sannsynlighet for at enkelte kommuner, særlig i Oslo-området, vil ha vedvarende høyere smittenivå gjennom vinteren.

Eventuell spredning av nye og mer smittsomme virusvarianter og vaksinasjon av deler av befolkningen kan endre bildet det neste halvåret.

I oversikten under ser du kommuner med stigende, flat og synkende trend: