Pendler-nedtur: Får ikke nye tog i tide – må utsette nytt signalsystem

Den trafikktunge togstrekningen Oslo–Ski skulle fått nytt signalsystem i 2023. Nå er det utsatt to år.

Det nye signalsystemet klarer nemlig ikke håndtere de gamle togene som kjører mellom Oslo og Ski. Og først i 2025 vil vi ha tilstrekkelig mange nye tog til å kunne pensjonere de gamle.

Dermed må det nye signalsystemet mellom Oslo og Ski også skyves til 2025, skriver Bane Nor i sin plan for å fornye jernbanens signalanlegg (ekstern lenke).

Milliardprosjekt

I desember 2022 åpner milliardprosjektet Follobanen, der pendlertogene mot Østfold endelig skal kunne suse gjennom en to mil lang tunnel i full fart – uten å ligge i kø bak forsinkede lokaltog.

Da blir det også endelig plass til å kjøre flere lokaltog på den gamle og overbelastede Østfoldbanen mellom Oslo og Ski.

Planen var å bestille splitter nye tog og ta i bruk et moderne signalanlegg fra 2023, slik at den gamle lokalstrekningen Oslo–Ski kunne øke både kapasiteten og driftssikkerheten.

Allerede for to år siden skrev VG at det hastet å bestille nye tog til strekningen Oslo–Ski, hvis dette tidsskjemaet skulle holde.

Men det gjorde det ikke.

– Bekymret

– Det er riktig at Norske tog i 2019 var alvorlig bekymret for at det gikk for lang tid før vi fikk nødvendig finansiering fra regjering og Storting til å starte anskaffelsen av nye lokaltog, som blant annet skal trafikkere Oslo–Ski, sier Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske tog.

Norske tog er det statlige selskapet som eier de fleste togene i Norge, og som leier dem ut til Vy og de andre trafikkselskapene.

Planen nå er å signere kontrakt høsten 2021, motta de nye togene i 2023 og sette dem i trafikk fra 2024.

– Tror dere tidsplanen holder denne gangen?

– Vi legger til grunn at denne tidsplanen skal holdes, svarer Abrahamsen.

I første omgang skal det bestilles 30 lokaltogsett, men kontrakten skal også ha en opsjon på ytterligere 170 togsett.

– Ikke dårligere tilbud

Kommunikasjonssjef Kristina Bolstad Picard i Bane Nor understreker at tilbudet på lokalstrekningen mellom Oslo og Ski ikke vil bli noe dårligere i dag, selv om det nye signalanlegget må utsettes.

– Med nye Follobanen blir det mindre trafikk på den gamle linjen Oslo–Ski, og det tror vi vil føre til færre feil på strekningen etter hvert som vedlikehold utføres, svarer Picard.

Men hun bekrefter at det nye signalsystemet skal være enda mer driftssikkert, fordi signalene da flyttes fra stolper langs sporet og inn i selve toget.

– Det blir derfor færre objekter langs sporet som kan feile, forklarer Picard.