Redningsarbeidere evakuerte skredområdet

GJERDRUM (VG) En alarm gikk på skredstedet tirsdag ettermiddag. Ingen er skadet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En slags alarm har gått på skredstedet og redningsmenn har forlatt området, melder VGs fotograf på stedet like før klokken 11.45. Det var en alarmlyd som kunne høres fra skredområdet, som senere stoppet, beskriver han.

Han anslår at det var omkring ti personer som forlot skredområdet.

VGs reporter på Ask melder samtidig at helseressursenes innsatsleder satte seg i bilen og kjørte mot rasområdet.

Politiet oppdaterer ved 11.54-tiden at det har gått et ras mens søket har pågått, og at det er bakgrunnen for at mannskapene måtte trekke seg ut.

– Det er ikke veldig langt fra der de holder på å søke inne i rasgropen og det vi omtalte som det røde området, sier politiets innsatsleder Roy Alkvist.

– Det har rast ut en del nå. Alle mannskaper fra brann, politi og helse er i sikkerhet og har trukket seg ut av området, sier han.

Alkvist sier at det ser ut til å gå fint med mannskapene, men legger til at de driver med et veldig risikofylt arbeid.