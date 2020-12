SMITTEVERNDIREKTØR: Geir Bukholm i FHI ber om økt etterlevelse av smittevernstiltakene. Foto: Frode Hansen

FHI bekymret for smittesituasjonen: − Går ikke ned

Smittetrenden i Norge er svakt stigende – men en rekke faktorer gjør at FHI er bekymret for at det vil bli verre.

Publisert: Nå nettopp

– Den går jo ikke ned – så vi vurderer smittesituasjonen som ustabil. I og med at vi ikke ser den nedgangen som vi kunne forventet eller håpet på, med de tiltakene som er innført, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Han mener det også kan være flere smittetilfeller som ikke er registrert ennå, som snart vil vises i statistikken:

– Vi ser omtrent samme smittenivå som vi har sett de siste tre ukene nå. Men bildet er preget av at vi ikke vet om folk har testet seg som normalt i julehelgen. Vi vet derfor ikke om den reelle smittesituasjonen er verre enn det som reflekteres i dagens smittetall.

Onsdag ble det registrert 732 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge. Dette er 254 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 478.

732 er det høyeste antallet registrerte smittetilfeller på ett døgn siden pandemiens start. Den forrige rekorden var 717 fra 12. november, viser VGs oversikt.

Risiko for økning

Tirsdag kunngjorde FHI at prioriterte grupper med helsepersonell flyttes frem i vaksinekøen, og at de kan begynne å vaksinering parallelt med risikogruppene allerede fra uke to. Tidligere var det slik at alle risikogruppene skulle få vaksine før helsepersonell, men FHI har sagt at dette kunne justeres hvis smittesituasjonen endrer seg.

Grunnen til at de endrer dette nå, er en betydelig fare de neste ukene for lokale utbrudd, og bekymring for importsmitte og mutasjoner.

– Det gjøres stadig tiltak for å hindre import av smitte, og med kontroll ved grensepasseringer. Vi ber om at etterlevelsen av innførte tiltak øker. Og vi er bekymret for effekten av utvikling av nye mer smittsomme virusvarianter, sier Bukholm.

Det er oppdaget fem tilfeller av den britiske muterte virusvarianten, som skal smitte raskere, i Norge de siste dagene. Men Bukholm tror ikke denne mutasjonen er driver av dagens smittesituasjon.

– Men det skjer jo hele tiden endringer i disse virusene. Vi har også mutasjoner som er påvist i Norge, der man har antydet større smittsomhet, blant annet virusvarianten som nylig førte til et stort utbrudd i Mo i Rana og en lignende variant som ble påvist i Trondheim i høst.

Håper på vaksine-effekt til sommeren

Oslo har mest smitte i landet, og er episenter for viruset. Men smittetrenden i hovedstaden er i dag flat. Det er altså ikke økt smitte i Oslo som driver de nasjonale tallene opp.

– Det er noen steder i resten av landet – men det er fremdeles avgrenset til utbrudd, så det er ikke en jevn økning, sier Bukholm.

Han frykter at julen er en av årsakene til at smitten har økt.

– Det har nok vært mer sosiale aktiviteter og større kontakthyppighet. Og flere som har reist både innenlands og mellom Norge og andre land.

– Betyr dette at kan være nødvendig med strengere tiltak?

– Det vurderer vi etter hvert som vi får de oppdaterte dataene som vi ser fremover.

At vi omsider har fått en vaksine til Norge, vil heller ikke bety at situasjonen kan bli bedre med en gang.

– Effekten av vaksinering vil jo ikke kunne slå ut nå med det første. Man må ha vaksinert en relativt stor andel av risikogruppene før vi kan se noen effekt.

– Det er viktig holde fast ved de smitteverntiltakene som er innført nå, i hvert fall det første halvåret. Så får vi etter hvert se hvilken effekt vi får av vaksinen – litt avhengig av hvor mye vaksine vi får inn i landet før sommeren.

– Så det er i sommer man kan håpe på?

– I beste fall kan man håpe på i sommer, slik det ser ut nå i alle fall.

Hvorvidt vaksinen gjør at du ikke lenger er smittsom, har mye å si for om vi kan lempe på tiltak og leve som normalt – og det finnes lovende tegn til at den faktisk gjør det. Les mer om det her.

Les alt om vaksinen som har kommet, og vaksinene som kan komme, til Norge i VGs vaksinespesial, og se hvor mange vaksinedoser din kommune får i første pakke i januar her