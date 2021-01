KRITISK: Siv Jensen mener regjeringen bør sette inn vaksinestøtet der behovet er størst. Foto: Tore Kristiansen

Siv Jensen ut mot regjeringens vaksinestrategi: − Få ut fingeren

Frp-lederen mener regjeringen må revurdere planene de bruker for å fordele og sende ut vaksiner.

Publisert: Nå nettopp

– Spørsmålet er om distribusjonen er lagt opp altfor komplisert. Målet må være å få vaksinert flest mulig der behovet er størst. Så jeg har oppfordret dem til å revurdere strategien, sier Siv Jensen til VG.

I Norge er det kommunene som har ansvar for gjennomføring av vaksineringen. Alle dosene som kommer til Norge ukentlig, blir likt fordelt til kommunene basert på befolkning i risikogruppene.

Når en vaksineforsendelse kommer til Norge blir den liggende i fryserne til uken etter. FHI har forklart at de venter en uke fordi ting som ompakking, distribusjon og å avtale mottak i kommunene tar tid.

Men Frp-lederen mener regjeringen heller burde prioritert å sende ut flere doser til noen kommuner av gangen, i stedet for å fordele likt til alle samtidig. Hun mener det kunne kuttet ned på det som tar tid.

– Tempoet på vaksineringen går fortsatt alt for sakte i forhold til i alle land det er naturlig å sammenlikne seg med. Regjeringen har hele veien sagt at de følger den planen de har lagt. Problemet er selve planen - det er den vi stiller spørsmål ved.

Fredag er det satt 42 000 doser i Norge, og 147.115 doser i Danmark som får omtrent like mye tildelt som Norge. Onsdag var tallet på satte doser 79 466 i Sverige.

Hvor mange er vaksinert i min kommune? Sjekk VGs vaksineoversikt

Mer enig med Raymond enn Bent

I Sverige er det de 21 regionene som har ansvar for vaksineringen. I Danmark er det også landets fem regioner som har denne oppgaven. I Norge er det våre 356 kommuner.

Frp-lederen understreker at hun ikke synes problemet er at kommunene gjennomfører vaksineringen i praksis i Norge.

– Problemet handler om tempo på utsendelser av antall doser. Mange steder er kapasiteten mye høyere enn det man får tilgang på. Jeg tror mange begynner å bli ganske utålmodige nå, da må man altså få ut fingeren, sier Siv Jensen.

Hun viser til at noen små kommuner har fått svært få doser når de har blitt jevnt fordelt. Det er 73 kommuner som får fem doser, altså ett hetteglass, i uken. 68 kommuner får ti doser og 43 får 15.

– De setter vaksiner på lager, og når de distribuerer dem ut i landet gjør de det med så små mengder doser. Det burde være mulig å heller sende et større kvantum.

– Så du er mer enig med Raymond Johansen, som sier at Oslo og andre steder med høyt smittetrykk bør få flere vaksiner først?

– Ja, det er i hvert fall en av de tingene regjeringen burde vurdere. Jeg er for at man skal sende vaksiner til hele landet, det er ikke det som er tema. Men det går for trått. Og rundt omkring i hele landet sender de et forsvinnende lite antall av gangen, sier hun.

Båtsfjord kommune takket nei til da de fikk tilbud om fem doser, fordi de mener det ikke monner. Sokndal takket på sin sidde ja til ti doser, og er helt uenige i at det er meningsløst.

Les også: Kommuneoverlegen i Bodø ville gitt Oslo vaksiner først.

– Omkostningene er store

Hvis man skal fordele flere doser til noen kommuner av gangen, vil det også bety at noen kommuner havner bak andre i køen.

Og når smitten sprer seg så uforutsigbart er det derfor uforsvarlig å prioritere noen områder før andre, har KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tidligere sagt til VG.

– Jeg tror samlet sett for det norske samfunnet, for jobbene til folk, for mental helse, så vil et høyere tempo være positivt. Det er nå en gang sånn at disse tiltakene som både er nasjonale og lokale skaper enorme utfordringer, sier Jensen.

Samtidig vet man ikke ennå om vaksinen beskytter mot smittespredning, selv om man vet at den beskytter de som får den fra å bli alvorlig syke.

– Regjeringen sier at det å få gjennomført en bred vaksinering er en forutsetning for å kunne åpne samfunnet igjen. Når de nå bruker så lang tid på å rulle ut denne vaksineringsordningen sin, så sier de rett ut til folk at de må belage seg på å vente mye lenger på en gjenåpning med de konsekvensene det har, sier Jensen.

– Mitt hovedpoeng er: Få opp farten

Høie: - Vi kan gjøre dette likt

– Norge har heldigvis så langt ikke en smittesituasjon som rettferdiggjør at vi vaksinerer de mest sårbare og helsepersonell i noen store byer, mens de samme i mange andre kommuner må vente. Vi kan gjøre dette likt i hele landet. Det vet jeg at mange som bor i distriktene er takknemlige for, svarer helseminister Bent Høie.

UENIG: Bent Høie sier det er riktig å fordele vaksinene likt med dagens smittesituasjon. Foto: Terje Bringedal

Han sier vi ikke vet hvor det blir utbrudd den neste måneden.

– Det kan like godt være i en liten kommune som ikke har smitte i dag, mens en stor kommune med mer smitte kan være over bøygen da. Så vurderer fagmyndighetene vår strategi og plan kontinuerlig. Vi skal vaksinere raskt, men vi skal også gjøre det trygt.

Samtidig sier han at det er interessant at Siv Jensen kommer med dette utspillet samme dag som Pfizer varslet at leveransene blir lavere enn forutsatt de neste ukene.

– Når regjeringen har støttet FHI i at det er riktig å ha ett beredskapslager så er det for å være forberedt på at dette kunne skje. Det har senket vårt tempo i begynnelsen. Nå kan Norge imidlertid fortsette tempoet som planlagt for både dose en og dose to, mens de landene som Siv Jensen ser til vil måtte redusere aktiviteten på kort varsel.