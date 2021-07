TAKK, AUF: I et debattinnlegg takker Unge Venstre-leder Sondre Hansmark AUF for «jobben de har gjort for å hele sår, for å snakke om høyreekstremisme, for at de dessverre må orke å stå i hets og trusler og for at de av og til er de eneste voksne i debatten». Foto: EIRIK RØSVIK

Unge Venstre-leder: − Unnskyld, AUF

I et debattinnlegg i Vårt Land tirsdag beklager Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til AUF for at de har stått alene «i en kamp vi burde kjempet sammen med dem».

– Lenge har vi fortalt oss selv at 22. juli og terrorangrepet mot på Utøya handlet om oss alle. At det var et angrep på det norske demokratiet. Et angrep på norske verdier og norsk styresett, skriver han videre.

– Det var det selvsagt, men det er langt ifra hele historien. Det var først og fremst et angrep på ett ungdomsparti.

I debattinnlegget titulert «Unnskyld, AUF», tar Unge Venstre-leder Hansmark et oppgjør med manglende konfrontasjon av høyreekstremisme i løpet av de ti årene som har gått siden terrorangrepene 22. juli 2011.

Han mener Arbeiderpartiets ungdomspartis forsøk på et politisk oppgjør har blitt møtt med skepsis.

– AUF har helt rett. De har stått alene i en kamp vi burde kjempet sammen med dem. Det vil jeg si unnskyld for.

«Utøya-kortet»

AUF har etterlyst et oppgjør med tankegodset som inspirerte terroristen bak angrepene som tok 77 liv 22. juli.

De har også gitt uttrykk for at de ikke lenger vil være redde for å bli møtt med beskyldninger om å «trekke Utøya-kortet».

Dette har både Høyre-nestleder Jan Tore Sanner og NRK-programleder Fredrik Solvang tidligere gjort. De har begge beklaget seg i ettertid.

I november 2011 uttalte også daværende Frp-nestleder Per Sandberg:

– La meg først bare slå fast at det er ingen som prøver å spille offer her. Hvis det er noen som har spilt offer etter 22. juli, er det til de grader Arbeiderpartiet. Det bør de også gjøre, for de var et av de store ofrene.

Sandberg unnskyldte seg i etterkant.

Også tidligere SV-nestleder Snorre Valen tar et oppgjør med det manglende oppgjøret etter 22. juli i sin bok «Utøya-kortet» som kommer ut denne uken.

I boken gir han uttrykk for at AUF etter terroren har blitt isolert, beskyldt for å misbruke terrorangrepet og at de har fått mindre rom til å ytre seg fritt.

– Det har blitt vanskeligere for AUF å snakke om 22. juli. Det har blitt vanskeligere for Frp å snakke om 22. juli, så derfor lar de være. Det har blitt vanskeligere for alle å snakke om 22. juli i en politisk sammenheng, sa Valen i et intervju med VG i juni.

Unge Venstre-leder Hansmark avslutter debattinnlegget med en takk til AUF «for den jobben de har gjort for å hele sår, for å snakke om høyreekstremisme, for at de dessverre må orke å stå i hets og trusler og for at de av og til er de eneste voksne i debatten».

– Som AUF har lovet de drepte: «Ikke et minutts stillhet, men et helt liv i kamp». Den kampen må vi andre kjempe sammen med dem. Aldri mer 22. juli.