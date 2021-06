Fem av de åtte som bodde i dette huset, døde i skredet som rammet Gjerdrum. Jørn Westersø og kona overlevde marerittet. Først to og en halv måned senere kom telefonen, som fortsatt opprører ham.

Ble reddet opp fra skredgropen – mener kommunen har sviktet ham og familien

– Det føles som om toget har gått, og vi står igjen på perrongen.

Publisert: Nå nettopp

Den voldsomme ristingen og veggene som skviste dem sammen – som i en papirpresse. De paniske ropene om hjelp. Følelsen av at dette kunne være slutten.

Dette er første gang Jørn Westersø (51) deler historien om marerittnatten med andre enn menneskene rundt seg.

Åtte naboer var hjemme i femmannsboligen da skredet gikk på tettstedet Ask i Gjerdrum 30. desember i fjor.

Westersø og kona Monica var blant de tre som overlevde.

Elleve mennesker, blant dem et ufødt barn, mistet livet i det største kvikkleireskredet i Norge i nyere tid.

Regjeringen lovet at staten skulle stille opp for Gjerdrum. Både akutte og langsiktige kostnader skulle dekkes. Søknad om midler skulle behandles raskt, sa kommunalministeren 20. januar.

Seks måneder senere spør Westersø og familien seg:

Hvor blir det av oppfølgingen de ble lovet?

– Vi har fått enormt god hjelp av familie, venner og fastleger. Det vi har hørt direkte fra kommunen, er bare en katastrofe. Det virker som om de som skriker høyest i mediene er de som får oppmerksomhet og hjelp.

Westersø understreker at han snakker på vegne av seg selv og sin familie, og at han ikke vet hvilken opplevelse de andre skredofrene har hatt.

Har du tips? Kontakt VGs journalister.

Foto: Tore Kristiansen

– Sikre på at vi var døde

Ved kjøkkenbordet, hjemme i familiens nye hus i Rælingen kommune, sitter datteren med eksamensforberedelser.

Hun var i Trysil da broren, som tilbrakte julen i Nederland, ringte tidlig på morgenen 30. desember med den sjokkerende beskjeden: Det har gått et skred i Nystulia. Politiet får ikke tak i mamma og pappa.

De 30 ubesvarte anropene fra sønnen og datteren plaget Westersø lenge.

– De var sikre på at vi var døde, sier han i dag.

Familiefaren priser seg lykkelig over at begge barna tilfeldigvis var bortreist.

– Men det er klart, selv om Monica og jeg var der, er det fortsatt en katastrofe for alle rundt også. Vi opplever det alle på forskjellige måter og har ulike behov.

Derfor var det provoserende da kommunen to og en halv måned etter skredet ringte dem med et standardisert spørreskjema.

Westersø forteller at de først ringte kona, med spørsmål om hun var i skredet.

– Hun svarte at «ja, vi ble reddet ut». Deretter fikk hun spørsmål om hun hjalp til i redningsarbeidet, og om hun noen gang følte at hun var i livsfare. Så ringte de med samme spørsmål til meg og datteren min som hadde vært i Trysil. Sønnen min har ikke hørt noe i det hele tatt.

– Det er en hån.

Westersø rister på hodet over at kommunen, så lang tid etter skredet, ikke hadde kartlagt hvem de kontaktet.

– Bortsett fra en samtale med samme person en uke senere, har vi ikke hørt noe mer fra kommunen. Jeg blir provosert når det skrytes opp og ned i mente av hvor god den psykososiale oppfølgingen er.

Etter at VG først kontaktet kommunen om denne saken, har de bedt Westersø om unnskyldning og tilbudt hjelp. Les ordførerens svar lenger nede i artikkelen.

Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som veileder kommunen i det psykososiale arbeidet etter katastrofen. De har utviklet spørreskjemaene, og gitt opplæring til de ansatte som har ringt rundt til skredofrene.

– Det er ikke alltid så lett å ta de telefonene. Det kan lett oppstå uheldige misforståelser, eller samtalene blir ikke gjennomført så fleksibelt og tilpasset som man skulle ønske. Det er det bare å beklage, men det er vanskelig å unngå at det skjer, sier prosjektleder Harald Bækkelund i NKVTS.

I det pågående kartleggingsarbeidet forsøker kommunen å fange opp psykiske ettervirkninger som bør behandles:

Dette ser de etter Den vanligste ettervirkningen er posttraumatisk stresslidelse. Det kan manifestere seg i form av: Problemer med å sove

Flashbacks fra det man har opplevd

Behov for å trekke seg tilbake og unngå hverdagslige aktiviteter

Å være på vakt, og en følelse av at man fortsatt er i far – Dette er reaksjoner som er ganske vanlige rett etterpå, men som for de aller fleste går over. Vi er spesielt opptatt av å fange opp dem som opplever at det fortsetter, sier Bækkelund i NKVTS. I tillegg er kommunen på vakt for andre reaksjoner, som: Depresjoner

Angst

Kroppslige smerter – Det kan i tillegg oppstå mer konflikter i familien, i det sosiale nettverket eller på jobb. Det forsøker vi også å fange opp, tilføyer prosjektlederen. Vis mer

«Det her går til helvete»

Kontrasten er stor mellom det rolige, velstelte nabolaget og husene som fortsatt ligger smadret øverst i skredområdet.

Westersø har vært her flere ganger etter katastrofen, men aldri så tett på.

– Jeg kjenner at det tar litt tak i magen. At jeg blir sint, over at vi måtte oppleve det.

Foto: Jørgen Braastad

Klokken var rundt 04 på morgenen da han og kona 30. desember våknet brått av at hele huset ristet og raste rundt dem. Strømmen hadde gått, og mørket gjorde det vanskelig å orientere seg. Westersø ble kastet ut av sengen – kjente at han ble skvist sakte sammen, før det slapp opp igjen.

Så skjedde det igjen.

– Da tenkte jeg at «det her går til helvete».

Han svimte av, men våknet av at kona grep ham rundt leggen. Etter å ha dyttet vekk noen takplater, innså Westersø at de befant seg i friluft.

Det var mørkt, kaldt og alt var smadret til pinneved. Masser av jord, leire og husrester fløt som lava rundt dem. Skredet hadde ført dem flere hundre meter nedover i dalen.

– Bak oss tårnet en rett jordvegg på 30 meter, der et hus vippet på kanten. Det fortsatte å rase, og jeg kunne høre drønn; akkurat som når et isfjell kalver og raser ut i vannet. Vi var livredde for at vi skulle bli tatt av en ny bølge.

– Det var helt uvirkelig: Plutselig kom det biler opp av gjørmen.

Foto: Terje Pedersen

– Vi hørte folk som ropte om hjelp, før det knaste og ble helt stille.

Skrekkslagne og kalde klamret paret seg fast til rammemadrassene sine – uten mulighet til å flykte. Det gikk mer enn to timer før Seaking-helikopteret heiste dem opp i trygghet.

Hvordan går man videre etter å ha vært gjennom et traume nesten ingen andre kan relatere til?

Denne panorama-videoen viser fire dronebilder tatt 3. januar 2021 – digitalt slått sammen til ett bilde av VG.

Foto: Hans O. Torgersen / Aftenposten / POOL / NTB

Fikk nei til å komme ned i skredgropen: – Forbannet

Westersø tror ikke det finnes en fasit, men har en idé om hva som hadde hjulpet ham:

– Jeg vil prøve å skjønne hva jeg har vært med på. Derfor har jeg spurt om å få komme ned i gropen. Det fikk jeg ikke lov til. Greit nok, men når de da drar med seg kommunalministeren ned i gropen for å skryte av arbeidet som gjøres, blir jeg forbannet.

I tillegg hadde familiefaren håpet at kommunen ville legge til rette for gruppesamtaler med de 13 som ble reddet ut av skredområdet.

– Så vi kunne ha snakket om denne opplevelsen vi hadde sammen. Prøve å forstå hverandre, trøste hverandre. Jeg vet ikke om det er for alle, men for meg hadde det vært bedre enn å snakke med en psykolog som ikke var der.

Han understreker at alle som var involvert i den akutte fasen – fra redningsmannskapene til personalet på Ahus og evakueringshotellet Olavsgaard – fortjener skryt for innsatsen.

Foto: Terje Bendiksby

Det er den manglende oppfølgingen i ettertid han er kritisk til:

– Kommunen burde vært mer på tilbudssiden, og spurt om det var noe de kunne hjelpe oss med i prosessen.

VG har snakket med seks personer som bodde i husene som ble hardest rammet. Halvparten sier de er fornøyde med oppfølgingen, mens resten mener den kunne ha vært bedre.

– Livet må gå videre

Årsaken til det dødelige kvikkleireskredet på Gjerdrum er fortsatt ikke kjent. Ekspertgruppen som er satt ned for å granske skredet, har første frist for sitt oppdrag 30. september.

Da skal de forsøke å svare på hvordan det kunne skje. Innen 31. januar 2022 skal de ha levert en vurdering av tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i Norge.

Westersø kan ikke forstå hvorfor det i det hele tatt ble gitt tillatelse til å bygge i et område med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) høyeste risikoklasse for kvikkleireskred.

– Livet vårt må gå videre uansett. Men dersom det viser seg at noen har gjort noe ulovlig, håper jeg de blir stilt til ansvar.

Mesteparten av eiendelene fra livet i Gjerdrum er borte, men et par fotoalbum ble funnet i skredmassene:

Foto: Tore Kristiansen

Ordføreren: – Grunn til å beklage mye

Kommunens kontakt med Westersø og familien representerer et klart avvik, sier ordfører Anders Østensen. Han forklarer at kommunen har stått i en svært presset situasjon helt siden katastrofen, og peker på at totalt 1600 mennesker var berørt av skredet.

– Det er grunn til å beklage mye. Jeg prøver ikke å ro meg unna, men jeg ser hvor hardt vi jobber med å prøve å få til et psykososialt oppfølgingsarbeid basert på ressurser som i utgangspunktet var langt fra nok til å mestre det. Vi er en hardt presset og overarbeidet administrasjon, som gjør så godt vi kan i en ekstrem situasjon.

Foto: Stian Lysberg Solum

– Burde ikke Westersø, og de andre som var tettest på skredet, ha høyest prioritet?

– Absolutt, de var ikke så mange i samme situasjon, og det er beklagelig at den prioriteringen ikke ble fanget opp. Men jeg har også snakket med andre i samme situasjon som ikke har hatt den samme opplevelsen.

Ordføreren understreker at han ikke har en detaljert oversikt over hvordan arbeidet og prioriteringene har vært.

– Men det er umulig å være uenig i at denne familien burde vært kontaktet tidligere. Vi hadde ikke et profesjonelt apparat, og har det vel ikke helt nå heller. Pengene vi nå har fått, brukes til å ruste opp et team med den kompetansen som trengs. Det tar tid.

Foto: Jørgen Braastad

Kommunen søkte opprinnelig om 61 millioner kroner av staten til psykososial oppfølging. Regjeringen innvilget 15 millioner – fordelt på tre år. Østensen sier at kommunen har måttet forskuttere 10 millioner fra egen lomme for å komme i gang.

– Det er et tankekors at det er lettere å få dekket kostnader til ødelagte ting, enn ødelagte sinn.

Slik har de jobbet med psykososial oppfølging 30.12.2020: Etablering av evakuerte- og pårørendesenter (EPS-senter) på Olavsgaard, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Scandec Gardermoen. Telefontjenester etableres. Hjelpetelefonen tilbyr lavterskel støttesamtaler for berørte (bemannet av helsepersonell). Informasjon om tilbud lagt ut på hjemmeside, sosiale medier m.m.

31.12.2020 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) kobles på EPS-senterne og understøtter kommunen i utøvelsen, etablering og organisering av den psykososiale responsen.

04.01.2021 Møte med Ahus mtp bistand fra spesialisthelsetjenesten for å understøtte kommunens arbeid. Oppstart av psykososiale støtteteam for skoler og barnehager (kommunale tjenester, RVTS og spesialisthelsetjenesten).

05.01.2021 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) setter krisestab for å bistå kommunen med å utarbeide en modell for psykososial oppfølging på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Uke 1: Foreldremøte for foresatte på EPS-senterne (også formidlet digitalt) om hvordan møte barn i krise. Ordfører, politi, skolehelsetjeneste, ansatte i skole og barnehage, NVE m.fl. gir barn og unge tilpasset informasjon. Informasjonsmateriell om normalreaksjoner hos barn og unge oversettes til 13 språk og tilgjengeliggjøres. Psykososiale støtteteam forbereder barnehage- og skolestart. Veiledning av ansatte.

Uke 2: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) oppretter utvidet tilbud ved familievernkontoret. Tilbud om samtale lokalt i kommunen. Etablering av samarbeid med habliliteringstjenesten og alderspsykiatrisk avdeling på Ahus.

18.01.2021 SMS sendes til alle innbyggere med informasjon om hjelpetelefonen.

01.02.2021 Ansettelse av psykolog, som styrking av psykisk helsetjeneste for voksne.

08.03.2021 SMS til evakuerte innbyggere (registrert i tjenesten Varsling-24) med informasjon om at de vil bli kontaktet av psykososialt ressurssenter for å fange opp behov for helsehjelp og psykososial oppfølging. Påminnelse om hjelpetelefonen som kontaktpunkt ved behov.

Uke 10: Oppstart proaktiv oppfølging av evakuerte innbyggere etter modell fra NKVTS. Mai og juni Ansettelse av helsepsykepleiere for økt nærvær på barn og unges arenaer.

Juni 2021 Etterlattsamling

Halvårs minnemarkering

Ansettelse av psykiatrisk sykepleier, som styrking av psykisk helsetjeneste for voksne.

Januar til juni 2021 Planlegging og etablering av psykososialt ressurssenter i samarbeid med NKVTS (se illustrasjon under). Derav metodevalg, utarbeidelse av kartleggingsskjemaer, GDPR-avklaring, rekruttering (søknadsfrist hovedutlysning 09.03.21), journalsystem, rutiner, lokaler, opplæring i metoder og finansiering m.m.

Kontinuerlig veiledning og kompetansehevende tiltak av kommunale og samarbeidende tjenester, i samarbeid med kompetansemiljøer som RVTS, NKVTS og Norsk forening for kognitiv terapi.

Informasjonsmøter mellom evakuerte og kommunen, diverse instanser som NVE, RVTS, Finans Norge, Restverdiredning m.fl. KILDE: Gjerdrum kommune Vis mer

Kommunens bønn til regjeringen

Nå ber Østensen regjeringen om økonomiske garantier, slik at de kan være trygge på at de slipper å dra i bremsen dersom arbeidet blir mer kostbart.

– Det tærer fryktelig på et kommunalt budsjett å selv skulle dekke så store kostnader, men vi vil bevilge egne penger hvis vi ikke klarer å få refundert alle kostnader knyttet til det.

– Westersø sier han har fått nei til å komme ned i skredgropen. Hadde ikke det vært enkelt å legge til rette for?

– Det er ikke rett frem for oss å gå ned dit, uten at vi beslaglegger ressurser fra NVE. Men hvis vi hadde visst at det var et sterkt ønske, kunne vi helt sikkert ha fått det til. Hvis han har spilt det inn overfor kommunens kontakter, og ikke fått gehør, er det selvfølgelig mangelfullt.

Kommunalministeren: Gjerdrum skal ikke stå alene

– Jeg har stor forståelse for at folk føler seg usikre i etterkant av den tragiske skredulykken i Gjerdrum, og mange har et stort behov for oppfølging fra kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i et skriftlig svar til VG.

Astrup har fått spørsmål om hvorfor de ikke innvilget hele beløpet kommunen søkte om, og om regjeringen vil gi ytterligere økonomiske garantier.

Foto: Kristofer Sandberg

Han garanterer at kommunen ikke skal stå alene i gjenoppbyggingen av lokalsamfunnet, og viser til at de derfor har gitt 15 millioner kroner fordelt over tre år for å støtte arbeidet med å følge opp innbyggerne.

– Dette gir rom for en betydelig styrking av det psykososiale arbeidet, sier Astrup.

– Men det tar tid å fastslå hvor mange som trenger oppfølging og hvor lenge det er behov for ekstra støtte. Vi har derfor bedt statsforvalteren om å følge nøye med på situasjonen. I samråd med kommunen og relevante fagmiljø, vil de vurdere behovet utover høsten.

Astrup viser også til at Stortinget, i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, har bevilget 125 millioner kroner til gjenoppbyggingen av Gjerdrum.