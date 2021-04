Ekspertutvalg anbefaler 31 tiltak for psykisk helse i Norge

Pandemien har medført redusert livskvalitet for de fleste, ifølge ekspertutvalget ledet av Peder Kjøs. Utvalget anbefaler 31 tiltak for å bedre situasjonen under pandemien.

Utvalget, ledet av psykolog Peder Kjøs, overleverte fredag sin rapport til statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie.

Ekspertutvalget mener helseapparatet i hovedsak har fungert godt i møte med coronapandemien. Likevel har eksisterende svakheter i tjenestetilbudet for psykisk helse blitt forsterket, konkluderer utvalget.

«Pandemien har medført redusert livskvalitet for de fleste. I starten gikk det bra for veldig mange, men det er indikasjoner for at flere nå merker slitasje av langvarige smitteverntiltak og begrenset tilgang til meningsfylte opplevelser», heter det i rapporten.

Tiltak og nedstengninger over tid har medført konsekvenser for alle, men særlig de som sliter allerede, ifølge utvalget

– Det er et skille mellom å ha redusert livskvalitet, og å ha psykisk uhelse, sier Peder Kjøs til VG.

– Man kan ha ganske store endringer i livskvalitet uten at det gjør utslag på vår psykiske helse. I Norge tyder alt på at de aller fleste har klart seg fint under pandemien, utdyper han.

LEDER: Psykolog Peder Kjøs har ledet ekspertutvalget som fredag overleverer rapporten om psykisk helse til regjeringen. Foto: Fredrik Solstad

Verst for dem som allerede sliter

Kjøs mener pandemien har vært verst for dem som allerede sliter. De som har ordentlige psykiske helseplager, de som har vært utsatt fra før, har de fått vanskeligere, ifølge Kjøs.

– Særlig barn og unge som har foreldre som ikke takler situasjonen godt. Men der har også barnevernstjenester og lignende vært gode på å stille opp. Det virker som at tjenesteapparatet har funket godt her, sier han.

– Nå som det har gått så lang tid begynner det å røyne litt på, men når det vender tilbake til normalen er det ingenting som tyder på at vi får en psykisk helsekrise, sier Kjøs til VG.

Utvalget trekker frem at pandemien også har hatt positive konsekvenser for noen.

– Noen melder jo også at de har det bedre. Enkelte skoleelever som ikke har trivdes på skolen, trives bedre nå. Noen steder har til og med forekomsten av ensomhet gått ned, særlig den første tiden. Så vi ser jo noen paradoksale effekter, sier Kjøs.

Anbefaler 31 tiltak

Ekspert utvalget anbefaler forslag til tiltak på kort, mellomlang og lang sikt, etter behov hos spesifikke grupper og hos befolkningen generelt.

Til sammen har utvalget anbefalt 31 tiltak: