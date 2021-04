RUD: Det var tomt på Bærums vaksinesenter 29. mars. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

FHIs vaksinekalender kan være feil for flere

FHIs vaksinekalender viser at alle over 65 år skal ha fått tilbud om første vaksinestikk neste uke. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Publisert: Nå nettopp

– For noen kommuner vil det være et avvik fra kalenderen, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

FHI bruker en vaksinekalender, som skal gi et estimat på når forskjellige grupper i samfunnet skal være vaksinert. Kalenderen viser også hvor langt Norge skal ha kommet i vaksineringen.

Det var denne kalenderen Bukholm viste til da han tidligere sa til VG at de fleste over 65 år allerede vil være vaksinert når FHI skal komme med en beslutning om AstraZeneca-vaksinen skal brukes eller ikke.

Men ifølge FHIs siste ukesrapport, med tall frem til den 11. april, hadde 33,9 prosent av kvinner og 30,9 prosent av menn i aldersgruppen 65–74 fått første dose.

–Er det realistisk at 65 pluss har fått tilbud om første stikk neste uke, som kalenderen sier?

– Jeg tror det er realistisk at den slår inn, men at mange kommuner vil henge etter. Vi får se hva som står på slutten av denne uken og neste uke, da har det kommet flere doser, sier Bukholm om det.

– Ikke god nok oversikt

Smitteverndirektøren sier at det er noen avvik i kommuner der det er brukt mer enn 20 prosent av dosene til helsepersonell, som tiltenkt.

– Når dere vet at kommunene bruker flere doser til helsepersonell enn tanken, hvorfor legger dere ikke inn det i kalenderen?

– Fordi vi ikke har god nok oversikt over status i alle kommuner. Når vi har det, skal vi justere i kalenderen.

– Folk bruker kalenderen for å se når de får vaksinen, kan de stole på den?

– Det er intensjonen vår, men vi har ikke mulighet til å styre kommunene, de velger jo sin løsning innenfor rammene de har fått.

– Sier dere fra til kommunene da?

– Det gjør vi og kommuniserer ukentlig at de skal holde seg til intensjonen i programmet.

– Estimat og ikke virkeligheten

FHI-overlege Are Berg sier at det som er i vaksinekalenderen er mer en «skisse» enn en presis beskrivelse av hvor lang man har kommet i vaksineringsløypa.

– Det er vanskelig å konkludere med bare én årsak til at kartet ikke helt følger terrenget. Men det én av årsakene er forskjellig prioriteringer i kommunene som vi ikke har full oversikt over, sier han.

Samtidig understreker han spriket mellom antall vaksinerte over 65 år fra FHIs siste ukesrapport, og det scenarioet sier om når alle i denne gruppen har fått første dose, vil bli mindre.

– Det er ikke sånn at det er dramatiske avvik. Men vi er fullt klare over at dette er et estimat og ikke virkeligheten.

– Har dere vært tydelige nok på at det ikke er virkeligheten?

– Det kan godt være vi skal være tydeligere på det – men forutsetningen er lagt ganske tydelig inn i scenarioet: Det er en grov skisse av hva som kan komme, men ikke nødvendigvis hva det kommer til å bli.