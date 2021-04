VIL ØKE SKATTENE: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Helge Mikalsen, VG

Disse yrkesgruppene vil få økt skatt med SV

HAMAR (VG) SV-leder Audun Lysbakken har varslet skattesjokk for de rike om partiet får makt. Men politibetjenter, konduktører, lektorer og jordmødre må også betale mer skatt med SVs opplegg.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I sin tale til SVs landsmøte fredag sa Audun Lysbakken at «festen til de rike» snart er slutt. Samtidig varslet han at skattene på «store formuer og skyhøy arv» vil gå i været hvis SV får makt etter valget.

I Politisk kvarter på NRK på torsdag sa Lysbakken at de rike må betale mye mer i skatt – og at overklassen i Norge må forberede seg på å stramme livreimen etter en «skattefest» under Erna Solberg.

Men det er ikke bare Norges rikeste som må forvente økt skatt med SVs skatteopplegg.

I partiets alternative budsjett for 2021 foreslår SV skatteøkninger for alle med inntekter over 600.000.

Ifølge SSBs oversikt over snittlønn for ulike yrkesgrupper i 2020, inkluderer det blant annet politibetjenter, jordmødre, journalister, konduktører, T-baneførere og høyskolelektorer.

– Er disse en del av overklassen, Lysbakken?

– Nei, på ingen måte. Dette er folk med ganske vanlige inntekter. Vi foreslår ingen skatteøkning av betydning på den type inntekter. Du har et ganske langt sjikt fra 600.000 kroner og opp som i realiteten får uendret skatt, sier SV-lederen.

Ifølge SVs egen utregning vil folk med inntekter fra 600.000–699.000 i snitt få en årlig skatteøkning på 757 kroner – om man regner med både inntekts-, formues- og boligskatt.

SKATTETRUSLER: I landsmøtetalen sa SV-leder Audun Lysbakken at «festen til de rike» snart er slutt. Foto: Helge Mikalsen, VG

Hevder folk vil gå i pluss

For folk med inntekter mellom 700.000–799.000 vil skatteøkningen i snitt bli på 6382 kroner i året.

– Du må huske at mange av dem også vil komme i pluss med vårt opplegg, for de vil for eksempel nyte godt av at SFO blir gratis og av rimeligere tannhelse, legger SV-lederen til.

– Hvor mye må man tjene for virkelig å begynne å merke SVs skatteøkninger?

– Når du kommer opp i millionlønninger, begynner det å dra seg til. Så er det selvfølgelig folk som har formue av betydning, og det er en del andre skatter vi vil skjerpe som treffer de som eier veldig mye, sier Lysbakken.

Reagerer på Lysbakkens retorikk

Lysbakkens skatteløfter får Høyre-nestleder Tina Bru til å rase.

– Det vi umiddelbart reagerer på er retorikken her, altså dette snakket om denne overklassen som nå skal skattes hardere. Hvis du ser på hvem denne overklassen er, så er det for eksempel jordmødre, lektorer, dirigenter og komponister. Ganske vanlige folk, med andre ord, sier hun til VG.

Høyre-kollega Henrik Asheim mener at Lysbakken er uærlig.

– Det kan du godt mene politisk, men du kan ikke si at dette er overklassen og de superrike. Hvis du skal øke skatten for helt vanlige arbeidstagere i Norge, så får du si det rett ut, sier han.

SKATTELEI: Høyre-politikerne Henrik Asheim og Tina Bru, her med partileder Erna Solberg. Foto: Helge Mikalsen

– Men er det retorikken som er problemet eller skattekuttet? De som ligger mellom 600.000 kroner og 700.000 kroner, vil bare få skatteøkning på 757 kroner med SVs opplegg.

– Ja, men i den gruppen rett over der, fra 700.000 kroner og opp, vil du for eksempel finne en biolog, en kjemiker eller en luftfartsmekaniker. Det er ganske vanlige jobber også i den gruppen, sier Bru.

– Hva er en vanlig inntekt ifølge Høyre?

– Hvis du ser på hva som er gjennomsnittsinntekten i Norge, så er det 500.000 eller noe sånt. Jeg tror helt vanlig inntekt for folk er 5–6–700.000 kroner. Det er en ganske vanlig lønn, sier Asheim.

Lei av klassediskusjon

– 757 kroner ekstra i skatt hvert år, det har vel en som tjener 600.000 råd til å betale?

– Ja, det er ikke sånn at månedsbudsjettet ryker på det. Spørsmålet er bare om du synes om en som tjener 600.000 kroner i året og jobber som konduktør i Vy, burde få litt mindre igjen for jobben hun eller han gjør? sier han.

– Finnes det en overklasse i Norge?

– Klassediskusjonen kan man jo alltids holde på med, men det finnes mennesker som har veldig mye penger i Norge, sier Asheim.

– Hvem er den overklassen?

– Det er dette som gjør at det er litt vanskelig å snakke om dette klassesamfunnet, fordi du kan like godt definere klasse ut ifra utdanningsnivå. Du kan ha kun videregående skole, men ha en ganske høy inntekt. Du kan også ha veldig lang utdannelse, men ganske normal inntekt, sier Asheim.

I PLUSS: SV-leder Audun Lysbakken sier at mange vil gå i pluss med SVs skatteopplegg, selv om de får økte skatter. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Hvem som er overklassen og hvem som ikke er det, blir litt kunstig å snakke om i Norge i 2021. Men at det finnes mennesker i Norge som har veldig høy lønn og mye penger, det er det ikke noe tvil om, fortsetter han.

Høyre-politikeren sier at han er kritisk til å plassere folk i klasser.

– Jeg mener at det viktigste her er å se på hva som er konsekvensene for ulike mennesker ved den politikken de foreslår, i stedet for å skulle stykke opp Norge i ulike klasser og deler.

– Hva er den konsekvensen for vanlige folk?

– For folk med en helt vanlig inntekt i Norge, så betyr det at de sitter igjen med mindre av lønnen sin for den jobben de gjør, sier Asheim.

Lysbakken svarer Asheim slik på kritikken:

– Med vårt skatteopplegg vil alle som tjener under 600.000 får skattelettelse. At Høyre prøver å late som jeg har sagt at de som tjener bare litt over dette er overklasse er direkte juks, og selvsagt bare tøv. Når jeg sier overklasse snakker jeg om den økonomiske eliten med store formuer, sier han.