Avlyst eksamen: Stortinget ber om mer rettferdig studentopptak

Stortinget ber om ny vurdering av opptakskrav etter avlyst eksamen i videregående.

Av Frank Ertesvåg og NTB

Som følge av avlyste eksamener bør regjeringen vurdere å endre opptakskravene for høyere utdanning, mener en enstemmig utdanningskomité i Stortinget.

Mange unge, spesielt avgangskullet fra 2019, mener det er urettferdig at de må konkurrere om studieplasser på lik linje med de to såkalte corona-kullene fra 2020 og 2021 som er uten eksamenskarakterer.

Vanligvis trekker eksamenskarakterer ned karaktersnittet - som utgjør konkurransegrunnlaget for å komme inn på høyere utdanning.

Torsdag sa høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) at regjeringen vil vurdere å dele opp førstegangskvoten for å løse floken med coronakullene.

Underskriftskampanjen «Ja til tredelt kvote» mener oppdeling vil ivareta de aktuelle kullene fra 2019 til 2021. Søkere som har gjennomført eksamen, slipper å konkurrere med søkere som ikke har gjort det. Samtidig vil de som har hatt mye hjemmeundervisning, slippe å konkurrere med dem som ikke var i en slik situasjon, lyder argumentene.

Kampanje-press

Tredeling vil skape mer forutsigbarhet og rettferdighet for alle – både tidligere, nåværende og etterkommende kull, ifølge kampanjen.

En enstemmig utdanningskomité i Stortinget ber nå også statsråden om å vurdere endringer i årets opptak til høyere utdanning, opplyser komitéleder Roy Steffensen (Frp) i en epost til NTB og VG fredag ettermiddag.

Formålet er å fange opp mulige skjevheter som følge av avlyst eksamen.

– Vi har merket oss et forslag der elevkullene som avla eksamen konkurrerer med søkere fra samme kull, mens søkere uten eksamen - konkurrerer med hverandre, sier Roy Steffensen til VG.

– Likere konkurransevilkår

Men han er usikker på om en slik ordning med egne kvoter med utdanningsplasser til «corona-kullene» og «eksamens-kullene» kan ha utilsiktede konsekvenser. Derfor ber Stortinget regjeringen vurdere hva som er mulig i sitt enstemmige vedtak i fagkomitéen fredag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere utjevnende tiltak for å bidra til likere konkurranse om studieplasser ved opptak til høyere utdanning i 2021», foreslår utdanningskomitéen.

Saken skal endelig skal vedtas i Stortinget 25. februar.

– Jeg synes det er en styrke at når vi først står i en situasjon med avlyst eksamen, så er det en samlet utdanningskomité som ber statsråden snu hver stein for å se om det er mulig å få en mest mulig rettferdig konkurransesituasjon ved opptak til høyere utdanning, skriver Steffensen i e-posten.

Komitélederen trekker frem at fjorårets avlysning viste at standpunktkarakterene gikk opp, og at dette kan skape urettferdighet i konkurransen om plasser i høyere utdanning.

– Vi vet jo ikke om vårens standpunkt-karakterer viser samme tendens, nyanserer Steffensen.

Tidligere i februar ba Frp kunnskapsminister Guri Melby (V) om å avvente avlysing av eksamener for elever i ungdomsskolen og videregående skole, men 8. februar kunngjorde Kunnskapsdepartementet at eksamenene avlyses.