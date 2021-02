Med stengte grenser, kan det bli aktuelt med flere sommerjobber i landbruket. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Vil gi 2000 ungdommer sommerjobb

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier han vil skaffe 2000 nye sommerjobber til ungdom. FpU og AUF er skeptiske.

Av Ivar Brandvol

VG omtalte i helgen den store kampene om de beste sommerjobbene. Mange unge opplever at det er vanskelig, både på grunn av pandemien, men også på grunn av at effektivisering og spesialisering i mange bransjer gjør behovet mindre.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Tore Kristiansen

– Går glipp av erfaring

– Mange ungdommer går glipp av inntekt, men også av den gode erfaringen du får av å ha en sommerjobb. Det å bli kjent med en arbeidsplass og lære å samarbeide med kolleger som kanskje er helt annerledes enn deg selv, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen var avisbud da han var i 15–16-årsalderen. Foto: Tore Kristiansen

Han er i dag 42 år, men husker godt sommerjobbene han hadde hjemme i Grenland.

– Jeg var avisbud somrene jeg var 15 og 16. Jeg syklet rundt og leverte. Senere fikk jeg sommerjobb i lokalavisen Porsgrunns Dagblad og fikk lov å dekke små lokale arrangementer. Det var en helt super erfaring som jeg er veldig takknemlig for i dag, sier Røe Isaksen.

Nå har han bevilget 140 millioner kroner til en styrket ungdomsinnsats, som blant annet inkluderer rundt 2000 nye sommerjobber til unge under 30 år, som er i NAV-systemet. I tillegg vil han be flere organisasjoner om hjelp.

– Gulrot for bedriftene

– Mange unge som er permittert fra deltidsstilling vil være kvalifisert. Det samme vil kanskje noen av dem som ikke har fullført videregående, sier han.

Ideen er at NAV skal forhandle med store arbeidsgivere de allerede samarbeider med, om å ta inn noen ekstra sommervikarer.

– Vi håper et tilskudd til disse bedriftene vil være en gulrot for å prøve ut flere sommervikarer, sier han.

Røe Isaksen understreker at de 140 millionene ikke er alt. Planen er å legge en felles plan med næringsorganisasjonene og KS om hvordan det kan skapes flere sommerjobber

Anbefaler truck-bevis

Norsk Industri, som organiserer mange av de store bedriftene i Norge, har flere råd.

– Det er viktig for industrien at NAV ser på nye løsninger for å få flere unge, og da særlig unge gutter, i jobb.

Dessverre er det nok vanskeligere enn før å få seg jobb som ufaglært, også i industrien. Norsk Industri har derfor et samarbeid med NAV for at flere får fagopplæring, sier fagsjef Norsk Industri Kjetil Tvedt.

Noen av de best betalte sommerjobbene finnes i industrien, fordi det i mange bedrifter er tariffbestemt minstelønn. Her er gjerne lønnen opptil 250 kroner per time, pluss skifttillegg. Men disse jobbene er det hard konkurranse om.

Et råd til dem som jakter sommerjobb: skaff deg truckfører-bevis. Foto: Jan Johannessen / Verdens Gang

Et knep er å ta truckfører-bevis, samt fremheve at du eventuelt har førerkort på et kjøretøy.

– Industrien ser etter ungdom som har kvalifikasjoner i retning teknologifag. Ved mange bedrifter er det en nedre aldersgrense på 16 år, dette er også grensen for å kunne gå skift. Det er også en fordel å ha sertifikat både for bil og truck, bekrefter Per Holdø i Norsk Hydro.

AUF: Ikke nok

Astrid Hoem, AUF. Foto: Janne Møller-Hansen

AUF sier tiltaket fra arbeidsministeren er bra, men at det er alt for spinkelt.

– Det er fint at regjeringen endelig gjør noe bra for ungdom, men de må gjøre mye mer. Vi er i ferd med å få en generasjonskrise, der ungdom sliter med å få jobb, studenter mister deltidsjobbene og unge sliter med å komme inn på boligmarkedet, sier leder Astrid Hoem.

Hun mener det er et paradoks.

– Mens studenter bare får lån og knapt klarer husleie, får boligutleiere milliardstøtte i pandemien og kan la utleieleiligheter stå tomme, sier Hoem.

FpU: Litt skeptisk

Andreas Brännström, FpU.

– Prinsipielt er vi litt skeptisk til å finne opp jobber ved å bevilge masse penger. Men vi er positive til at det foreslås løsninger som kan hjelpe ungdom inn på arbeidsmarkedet og skape lønnsomme arbeidsplasser i krisetider, sier FpU-leder Andreas Brännström.

Han presiserer at de foretrekker skattelettelser fremfor krisepakker, for eksempel redusert arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

– Regjeringen pøser på med penger og krisepakker, som ender opp med å holde bedrifter som er på randen av konkurs kunstig i live. Det ser vi blant annet på konkursstatistikken for 2020. Det er bedre med skattelette, mener Brännström.