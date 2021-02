Helte brennevin i skrittet på kompis og tente på – må i fengsel

Den fornærmede mannen er brannskadet for livet etter at kameraten under en fest helte brennevin i skrittet hans og tente på.

Publisert: Nå nettopp

Hendelsen skjedde i kjølvannet av en fest i den fornærmede mannens hjem på Østlandet i slutten av mars i fjor. Han hadde etter flere timers festing lagt seg for å sove i sengen sin, da han plutselig våknet av at det brant «voldsomt» på ham.

Nedre Telemark tingrett mener at brannen oppsto som følge av at kameraten, en mann i 20-årene, helte brennevin i skrittet på mannen mens han sov, og at han deretter tente på.

Nå må kompisen i fengsel i ett år og to måneder, ifølge dommen.

Mannen ble innlagt på brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus, hvor det viste seg at han var påført andre og tredjegrads brannskader som følge av hendelsen.

– Saken er trist, det er en kjempekjip sak for tiltalte, men også for fornærmede, sier den domfelte mannens forsvarer, Andreas Nyhaug, til VG.

– Gikk fryktelig galt

Både den fornærmede mannen og tiltale forklarte i retten at de kjente hverandre godt, og at de ikke var uvanlig at de utsatte hverandre for ulike former for spøker om noen av dem sovnet på fest.

Den domfelte kompisen erkjente ikke straffskyld da saken gikk for retten. Han forklarte at han ikke husker at han satt fyr på kameraten, og at han heller ikke kunne forstå hvorfor han skulle ha gjort noe slikt mot en god kamerat.

Mannen i 20-årene skal derimot like etter brannen ha innrømmet til den brannskadede mannens kjæreste at han hadde lekt med et stjerneskudd eller en lighter, og at «det hadde gått fryktelig galt».

Han skal også ha sagt til et annet vitne at han hadde helt brennevin på kompisen og tent på, og at det var ment som en spøk.

– Retten er etter en samlet vurdering av sakens bevis, kommet til at det ikke er tvil om at tiltalte helte brennbar væske på fornærmede og tente på, slik at det oppsto en betydelig kroppsskade, heter det i dommen.

Dommen: Spesiell og sjelden sak

Retten mente at saken og skaden fremstår som spesiell og sjelden, og det var derfor vanskelig å finne sammenlignbar rettspraksis når de skulle komme frem til straff.

– Skadene fornærmede er blitt påført er meget alvorlige for ham. Han har fått redusert sin livskvalitet betydelig, skriver tingretten i sin avgjørelse, som også mener at skadene mest sannsynlig vil gi mannen varige konsekvenser.

Mannen ble også dømt til å betale totalt drøye 321.000 kroner i oppreisnings- og menerstatning til kameraten.

Forsvarer Nyhaug opplyser at dommen vil bli anket fordi de mener at det ikke ble ført tilstrekkelig bevis for at det var domfelte som satte fyr på kameraten, og at han ikke gjorde det med tilstrekkelig grad av skyld.