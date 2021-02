BILDE: Slik ble bildet delt i Norge. Foto: Skjermdump fra Facebook

Faktisk.no: Bilde av mann med utslett spres – dette vet vi

Et norsk Facebook-innlegg har bidratt til å spre historien om utslett som en kraftig vaksine-bivirkning til mange tusen over hele Europa. Vaksinestudiene og bivirkningsovervåkningen tyder dog på at utslett er en kjent, og normalt sett ufarlig bivirkning.

Av Faktisk.no