Opplysninger til VG: Petter Northug vil sone på rusinstitusjon

Petter Northug (35) ble dømt til syv måneders fengsel for villmannskjøring og narkotikalovbrudd. Nå har han søkt om å få sone dommen ved en rusinstitusjon.

Den tidligere skistjernen er i utgangspunktet innkalt til soning i Trøgstad fengsel på Østlandet i begynnelsen av april, men hvis han får innvilget søknaden om å sone ved en rusinstitusjon – så vil han møte opp der etter avtalt tidspunkt, ifølge VGs opplysninger.

– Vi har ikke anledning til å kommentere enkeltsaker, sier fengselsleder Helge Valseth ved Trøgstad fengsel til VG.

Den aktuelle søknaden om soning på institusjon ligger til behandling hos Kriminalomsorgen Innlandet. Ifølge VGs opplysninger har Northug blant annet vist til straffegjennomføringsloven paragraf 12 i søknaden.

Denne paragrafen åpner opp for at domfelte kan gjennomføre straffen ved heldøgnsopphold på en institusjon. Denne type soning er fortsatt en ubetinget fengselsstraff, selv om institusjonen ikke er en del av kriminalomsorgen.

De aktuelle institusjonene kan være både offentlige og private rusbehandlingsinstitusjoner eller sykehjem, og må godkjennes etter en konkret vurdering i hver enkelt sak.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt enkeltpersoner, men vi har mange domfelte som soner for rus og andre ting på institusjon, sier enhetsleder Jan Korsvold ved Kriminalomsorgen Innlandet til VG.

Testes for rus

Ifølge enhetslederen er det ikke lovbruddet i seg selv som er avgjørende for om domfelte får innvilget søknad om soning på rusinstitusjon, men behovet for behandling og at det er sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Dersom disse kravene er oppfylt, så får man som regel innvilget søknaden, sier Korsvold.

Domfelte som soner straffen ved en rusinstitusjon får tilbud om ulike typer behandlingsmetoder ut fra hvilken institusjon de plasseres på. De testes også regelmessig for om de er rusfrie.

– Brudd på vilkårene som er fastsatt for soningsformen kan føre til at den domfelte føres tilbake til ordinær soning i fengsel. De kan også søke om prøveløslatelse på lik linje som en innsatt i et fengsel, sier enhetslederen.

Dersom den tidligere skistjernen får gjennomføre hele straffen ved en institusjon, så åpner regelverket for at han kan be om utsettelse i seks måneder i påvente av at behandlingen iverksettes.

«Domfelte skal i overføringsvedtaket pålegges å avholde seg fra bruk av alle rusmidler, bedøvelsesmidler, hormonpreparater eller andre kjemiske stoffer som ikke er lovlig foreskrevet. Forbudet gjelder så lenge straffegjennomføringen pågår, uavhengig av om

domfelte befinner seg på institusjonens område, gjennomfører permisjoner, deltar på fritidsaktiviteter.», skriver Kriminalomsorgen i sine retningslinjer for denne type soning.

Northug vil også få mulighet til å søke om permisjon fra institusjonen, på lik linje med domfelte som soner i fengsel. Kriminalomsorgen vil også forsikre seg om at eventuell sysselsetting, som for eksempel arbeidsplassering eller skolegang, som et ledd i behandlingen er sikkerhetsmessig forsvarlig.

«Det skal ikke godkjennes en form for sysselsetting eller sysselsettingssted som anses for nært knyttet til den virksomhet hvor det straffbare forholdet ble begått.», står det i retningslinjene.

Northugs advokat, Halvard Helle, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Den tidligere skistjernen har brukt mye av tiden etter rettssaken og domsavsigelsen til trening, noe han har delt hyppig med følgerne sine på Instagram og treningsappen Strava.

Superveteran Anders Aukland (48) håper at det betyr at Northug vil gå skirenn igjen.

– Jeg håper å se ham på startstreken mot slutten av sesongen. Det virker som Petter er i god form, jeg håper han har lyst til å konkurrere, at han gjør comeback. Det hadde vært kjempegøy, sa Aukland til VG i begynnelsen av februar.

Northug arrangerer Red Bull Janteloppet påskeaften 3. april, der han samler påsketurister, mosjonister og eliteløpere til et uhøytidelig skirenn. Få dager senere venter soning.