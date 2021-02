EDLE DRÅPER: Norge har nå tilgang på flere vaksiner enn i starten av pandemien, men fortsatt ikke nok til at alle kan få det de ønsker. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / X02376

FHI har vurdert vaksinestrategien i flere uker: Får ikke si hva de regner på

Snart skal regjeringen bestemme om man skal fordele vaksinene annerledes, etter råd fra FHI. Men hva FHI regner på, vil regjeringen holde hemmelig inntil videre.

Publisert: Nå nettopp

Den offentlige debatten om vaksinefordeling har rast siden januar. Oslo-regionen gikk på vegne av over 60 kommuner ut i begynnelsen av februar og krevde flere vaksiner til områder med høy smitte – andre er uenige.

Den forrige rapporten FHI leverte til regjeringen med regnestykker og vurderinger på vaksinestrategi, ble levert den 15. desember.

Akkurat hva FHI har regnet på etter det, vet vi ikke: Oppdraget Helse- og omsorgsdepartementet ga til FHI om å se på vaksinestrategien på nytt er unntatt offentlighet for å «sikre forsvarlige interne beslutningsprosesser».

Så hva vet vi? I rapporten fra desember vurderte FHI blant annet hva som ville skje hvis man fordelte vaksinene som kommer til Norge til opptil tre fylker av gangen, som har mest smittespredning. Ifølge utregningene kunne dette lønne seg hvis smittespredningen nasjonalt var lav.

Hva vet vi ikke? Da FHI-rapporten som kom i desember ble laget, hadde ingen vaksiner kommet til Norge. Det var heller ikke noe mutasjonsutbrudd. I rapporten skriver også FHI at det på det tidspunktet ikke var regnet på ulike kombinasjonsstrategier der man prioriterer risikogrupper i tillegg til de med størst kontaktrate i smitteutsatte områder, men at dette skulle jobbes videre med.

FHI begynte med nye modelleringer uken etter mutasjonsutbruddet i Nordre Follo – for rundt en måned siden, har Geir Bukholm i FHI tidligere sagt til VG. Onsdag opplyste FHI på en pressekonferanse at de ville levere et innspill på geografisk skjevfordeling, som er én del av oppdraget.

Les mer: Stengte kommuner blant de største vaksinetaperne

les også Ordførere støtter jevn vaksinefordeling: «Innbyggere er like mye verdt uansett hvor vi bor»

– Deler ikke resultatene

VG har flere ganger forsøkt å få svar på hvordan, og om, FHI konkret har sett på andre strategier for å fordele vaksiner til områder med mye smitte.

Birgitte Freiesleben de Blasio leder FHIs modelleringsteam. Hun kan ikke svare på hvilke former for strategier de modellerer nå, eller hva dataene foreløpig viser:

– De oppdrag vi får, der deler vi ikke resultatene offentlig – det er korrekt. Siden oppdragene er unntatt offentligheten, er det vanskelig for oss å gjøre det. Jeg er positiv til at man skal være mer åpne om data, men det er departementet som gjør en bestemmelse om ting skal være unntatt offentligheten. Så det er ikke noe vi kan velge å gjøre eller ikke.

– Det er andre modelleringsmiljøer i Norge. Kunne det ikke være nyttig om de også hadde tilgang på disse dataene?

– Jeg har som prinsipp at jeg synes vi skal være så transparente og åpne som vi kan. Men jeg bestemmer ikke når disse resultatene skal offentliggjøres eller ikke.

Les også: Etterlyser større åpenhet fra FHI

Slik jobber modelleringsgruppen Nå ser modelleringsgruppen på vaksinenes effekt på smittsomhet (transmisjon). Samtidig ser de på måter å forbedre den nasjonale strategien og beredskap fremover.

Ifølge de Blasio ble FHI ble gitt et stort oppdrag om veien videre frem mot en åpning av landet, og en gjennomgang av vaksinestrategien, som skal leveres i mars.

De foreløpige resultatene rapporterer modelleringsgruppen inn til FHI-ledelsen. Når alle modellene er ferdig kjørt, blir det gjort en vurdering av epidemiologene og de som jobber i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, forklarer de Blasio.

Modelleringsteamet ser på forskjellige scenarioer for hvordan pandemien vil utvikle seg fremover – det kan variere etter blant annet leveranser, hvor effektivt vaksinene beskytter mot smitte, hvor mange som takker ja til en vaksine, og hvordan smitten utvikler seg.

I tillegg tester de altså de ulike scenarioene for hvordan pandemien utvikler seg, opp mot forskjellige mulige vaksinestrategier.

I tillegg til å levere på oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet, gjør modelleringsteamet utregninger for Holden-utvalget som skal vurdere hvordan samfunnsøkonomien påvirkes. Vis mer

Leverer noen tall nå

Ifølge de Blasio dreier oppdragene seg om «spesielle temaer av relevans for det norske vaksinasjonsprogrammet».

– Vi modellerer strategier for å optimalisere utrulling av vaksinene. Vi studerer effekten av regional prioritering, hva det betyr for epidemiens forløp om vaksinene kan redusere smittsomhet, hvordan importsmitte påvirker spredningen og hvilken betydning det har om de mer smittsomme variantene blir dominerende, sier hun.

Hun understreker at utregningene fra modelleringsgruppen ikke er det eneste FHI kommer med, når det leveres anbefalinger til regjeringen. Det inngår som ledd i overordnede rapporter fra utbruddsgruppen.

– Modelleringsarbeidet danner datagrunnlag som kan tydeliggjøre konsekvenser og illustrere effekten ved ulike prioriteringer. Det er en hjelp i den epidemiologiske vurdering og en del av et beslutningsgrunnlag, men det er ikke det eneste.

Om det som leveres til departementet nå, sier de Blasio at modelleringsteamet har sett på effekten av hvor godt vaksinen beskytter mot smitte.

– Vi leverer også noen modelleringsresultater på regional prioritering. Vi kommer fortsatt til å utvikle modellen for å forbedre beskrivelsen av regionale forskjeller i smittenivå og modellere regionale effekter av vaksinasjonsstrategier og muligheter for regional avvikling av smitteverntiltak.

les også Stengte kommuner blant de største vaksinetaperne

Høie: Blir offentlig senere

På spørsmål fra VG om hvorfor oppdraget til FHI unntas offentlighet, svarer helseminister Bent Høie:

– Det er den måten vi håndterer det på. Rapporter som det jobbes med, er ikke fortløpende offentlig, det blir offentlig når regjeringen har tatt stilling til innholdet, og de blir offentlige før regjeringens konklusjoner trekkes.

Derfor gir de ikke innsyn Helse- og omsorgsdepartementet begrunner at de ikke gir innsyn i HODs oppdrag til FHI om å se på vaksinestrategien igjen i offentlighetsloven. § 15 tredje ledd, jamfør offentlighetsloven § 15 første ledd.

"Det vises til anmodning om innsyn i HOD sitt oppdrag til FHI om å se på vaksinestrategien igjen. Departementet har vurdert innsynsbegjæringen, men har kommet til at vi på det nåværende tidspunkt ikke ønsker å gjøre dette» «Merinnsyn etter offl. § 11 har vært vurdert, men departementet har kommet til at departementets behov for å kunne innhente råd og vurdering fra våre underliggende virksomheter til departementets interne saksbehandling, hvor alle sider av en sak blir belyst og drøftet, veier tyngre enn offentlighetens behov for innsyn. Departementet vil videre vise til at vår praksis i hele covid-19 arbeidet er at både oppdragstekst og svar på oppdrag blir offentliggjort når dette er blitt behandlet i departementet eller regjeringen». Vis mer

– Det eneste vi vet at FHI har regnet på og vurdert når det kommer til skjevfordeling, er dette med å gi alle vaksinene til tre fylker med størst smittespredning av gangen – vi vet jo ikke noe mer om hva de har sett på til nå?

– Nei men det får dere vite når rapporten blir offentlig.

– Men når det er så mye debatt om hvordan man skal fordele vaksiner – hvordan kan egentlig folk ta stilling til om dere har vurdert de riktige tingene til nå, når de ikke vet hva dere har sett på siden desember?

– Jeg vet jo ikke selv hva som kommer fra FHI enda, så det er litt vanskelig.

– Du vet ikke svaret – men du vet vel hva de jobber med?

– Nei, jeg vet ikke alt som de har vurdert – så det er nettopp det de kommer med svar på sannsynligvis senere i dag. Da vil det bli det offentlig når vi har fått sett på det.

Høie sier det er riktig at modelleringsgruppen ikke kan være mer åpne om data når oppdraget er unntatt offentlighet, fordi regjeringen er avhengige av at de får samlede anbefalinger fra FHI.

– Hvis vi skal ha en løpende debatt om oppdrag etter hvert som de utvikler seg, blir det helt umulig håndterbar situasjon. Men alt som ligger til grunn for regjeringens vurderinger og beslutninger blir offentlig og kan ettergås og diskuteres.

SENERE: Helseminister Bent Høie (H) sier offentligheten vil få innsyn i hvilke strategier FHI har vurdert når de har vurdert dem. Foto: Helge Mikalsen

– Hvordan kan man diskutere om regjeringen gjør riktige valg når vi ikke vet hva dere ser på?

– Det vil dere gjøre når regjeringen har tatt valg. Men dere kan jo ikke diskutere regjeringens valg før regjeringen har tatt valg.

– Man kan vel diskutere om regjeringen for eksempel har bestemt at man skal se på de riktige tingene? Dette er et arbeid som gjøres over måneder, og det siste vi vet at dere har sett på er i desember.

– Ja, og det vil dere og kunne gjøre, og vi stiller jo opp og diskuterer dette og svarer på spørsmål kontinuerlig nesten hver dag.

Han sier FHI har frie tøyler til å se på det de mener er riktig, og at offentligheten vil få innsyn i hva FHI har vurdert når de er ferdige med sine vurderinger.

– Men de har ikke frie tøyler til å dele data de ser på, ettersom oppdraget er unntatt offentlighet?

– Alt blir offentlig, sier Høie.

– Når dere skal gjøre jobben deres med å ettergå vår beslutning har dere alt grunnlag

– Da må vi vente til mars med å ettergå hva dere har gjort siden desember?

– Det er ikke sikkert.