ALENE: – Det å måtte gjennom kanskje noen av de mørkeste tingene jeg har opplevd, og ikke kunne ha med meg den personen som er min trygghet, har føltes veldig, veldig vondt, sier Ximena Azzari Støen. Foto: PRIVAT

Mottok de tunge beskjedene helt alene: − Nærmest tortur

Ximena Azzari Støen (33) og mannen har mistet barn under svangerskap hele fire ganger under pandemien. På grunn av smittevern måtte hun motta de tunge beskjedene helt alene.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Da kunne Erna holdt seg til ti da hun skulle feire bursdag, sier Støen til VG søndag.

I et Facebook-innlegg lørdag skrev hun om sine opplevelser rundt det å miste flere barn under svangerskap i pandemien. Innlegget har fått mye oppmerksomhet.

– Jeg er veldig rørt over all støtten og tilbakemeldinger vi har fått. Det var litt uventet, sier Støen.

Hun forteller at flere har kontaktet henne og fortalt om lignende historier. Støen synes det er viktig å belyse denne siden. Hun blir provosert av at selv ikke folkevalgte klarer å følge smittevernreglene.

– Det med statsministeren var dråpen for meg, etter at også andre politikere har brutt smittevernreglene. Jeg skjønner at folk er mennesker og kan gjøre feil, men jeg ville belyse hvorfor det er provoserende, sier Støen.

Dette skrev Ximena på Facebook:

Av smittevernshensyn.

Alene. «Beklager jeg kan ikke lenger se at hjertet slår». Alene. Tre ganger, uke etter uke, måtte jeg motta denne beskjeden da vi mistet trillingene i fjor. Alene. Uten å ha noen som kunne holde meg i hånden mens hjertet mitt knuste. Alene. Uten livspartneren min som måtte sitte i bilen og vente på nyheter om det kjæreste vi hadde. På grunn av smittevernhensyn.

Alene. Måtte jeg inn i fødeavdeling der andre store mager var fulle av liv. Alene. For å legges inn slik at legene kunne avslutte en graviditet vi hadde håpet på i tre år.

Alene. Måtte jeg tilbake i samme behandlingsrom noen måneder etterpå for å fortsette å håpe. Alene. Mens tårene trillet ned. Uten livspartneren min som er min likemann og alltids bærer halvparten av byrden med meg. Bare ikke denne gangen. Fordi han måtte sitte i bilen og vente på den kjæreste han har. Av smittevernhensyn.

Alene. Seks måneder etterpå. Inn i fødeavdelingen igjen for å høre beskjeden om at håpet som hadde vokst fram siden jul, håpet som spiret i magen, hadde sluttet å gro.

Alene. Etter at jeg hadde utviklet en infeksjon. Måtte jeg for andre gang inn i operasjonssalen for å skrape ut restene av det kjæreste vi hadde. Alene. Mens livspartneren min måtte vente i bilen. Av smittevernshensyn.

Alene. Måtte jeg gjennom alt dette. Uten å engang kunne få en klem av moren min etterpå. Fordi hun bor i en annen kommune. Av smittevernhensyn.

Da kunne Erna holdt seg til 10 da hun skulle feire bursdag. Av smittevernhensyn.

Mannen måtte vente i bilen

Støen og mannen hadde forsøkt å få barn i rundt tre år. I fjor sommer ble de gravide med trillinger, etter hormonbehandling. De var overlykkelige, og ble fulgt tett opp.

På grunn av smittevernhensyn var det imidlertid bare Støen som fikk slippe inn på kontroller på Rikshospitalet. Mannen måtte sitte utenfor i bilen på grunn av smittevernhensyn.

Så kom den første beskjeden om at ett hjerte i magen ikke slo lenger. En uke senere stoppet et til. Uken etter hadde alle hjertene stoppet.

– De ukene føltes som et helvete. Når de sa at den siste ikke levde lenger, var det mest hjerteskjærende å skulle finne ut av hvordan jeg skulle fortelle dette til mannen min. At vi hadde mistet det vi var så klare for. Jeg tenkte bare: «Hvordan skal jeg klare å overlevere de nyhetene til han?», sier Støen.

Hun kaller mannen sin en bauta, som hun synes det var ekstremt vanskelig å skulle være foruten i en sånn situasjon.

– Det er en så stor greie i det å bli foreldre, at vi begge skulle ha ansvaret for noen nye mennesker. Men så får han ikke være med inn. Jeg var alene hele tiden.

TRILLINGER: Ximena Azzari Støen og mannen ventet trillinger. Foto: Privat

Støen måtte deretter inn på fødeavdelingen på Ullevål for å avslutte graviditeten gjennom operasjon, uten mannen.

– Jeg bryter sammen. Å gå sånn innimellom gravide kvinner, så vet du at alt håp er ute, og du må gå inn der helt alene. Først etterpå da jeg hadde fått eget rom fikk han komme fordi en lege forbarmet seg over oss. Da jeg noen uker etterpå måtte tilbake fordi de ikke lyktes helt første gangen, fikk han ikke være med i det hele tatt.

– Provoserende

Paret ga ikke opp håpet, og rundt juletider ble de gravide på nytt. Men igjen går noe galt, og de må gjennom alt på nytt. Det har vært traumatiserende, sier Støen.

– Jeg synes det har vært grusomt. Det å måtte gjennom kanskje noen av de mørkeste tingene jeg har opplevd, og ikke kunne ha med meg den personen som er min trygghet, har føltes veldig, veldig vondt. Det var nærmest tortur.

Støen sier at hun skjønner at alle har et felles ansvar, og at det er en grunn til at man har tiltakene.

– Men det koster emosjonelt helt ekstremt mye, og jeg har måttet følge alle reglene hele veien. Da er det provoserende at de folkevalgte ikke følger reglene selv. Hvis man kan velge og vrake mellom hva slags tiltak man skal følge, kunne man kanskje starte med å slippe inn fedrene, sier Støen.

– Det handler ikke bare om min opplevelse, men mange andre som må gjennom lignende opplevelser. For eksempel føde eller motta kreftbehandling helt alene.

Statsministerens kontor sa søndag til VG at Erna Solberg ikke var tilgjengelig for kommentar, og viste til Solbergs Facebook-status, der statsministeren torsdag beklaget feilen.

– Som statsminister har jeg et spesielt ansvar for å følge de reglene og anbefalingene som gjelder. Jeg har selv vært med på å vedta disse reglene og anbefalingene og burde derfor kjenne til alle detaljene, skriver blant annet Solberg i innlegget.