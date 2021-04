TOTALSKADET: Det er et trist syn som møter Reinhardt Sørensen (49) to uker etter at barndomshjemmet brant. Sørensen er brann- og beredskapssjef i Aurland. Foto: Hanne Stedje/Sogn Avis

Brannsjefen så barndomshjemmet brenne ned

12. mars i år får brannsjef Reinhardt Sørensen (49) en tekstmelding om at det brenner i et hus i bygda han vokste opp. Da han ser nærmere på bildet i meldingen, skjønner han at det er barndomshjemmet hans som står i full fyr.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sørensen kastet seg i bilen og satte kursen mot Hafslo i Luster kommune da det gikk opp ham hva som var i ferd med å skje.

Først måtte han gjennom den 24 kilometer lange Lærdalstunnelen. Så ferge over Sognefjorden fra Fodnes til Mannheller, og videre til Sogndal og Hafslo.

Da han kom frem etter en og en halv times kjøring måtte han konstatere at han ikke kunne gjøre noe for å redde huset foreldrene hans bygget i 1988.

– Det er fremdeles uvirkelig, sier Sørensen til Sogn Avis, som omtalte saken først.

RYKKET UT: Store brannmannskaper ble utkalt da det begynte å brenne i huset i Hafslo 12. mars i år. Foto: Anders Huke/Sogn Avis

Sørensen har jobbet i brannvesenet i Aurland siden januar 1998. I november 2014 ble han ansatt som brannsjef.

De siste årene har 49-åringen rykket ut til en rekke dramatiske hendelser, som tunnelbranner, ras og flom.

I mars 2019 ble 32 personer evakuert og flere sendt til sykehus etter at et vogntog tok fyr i en dramatisk brann i den 11,4 kilometer lange Gudvangatunnelen.

DRAMATISK TUNNELBRANN: I august 2015 reddet Reinhardt Sørensen (49) og tre kolleger ut 24 japanske turister fra Gudvangatunnelen. Foto: Hallgeir Vågenes

Fem år tidligere reddet Sørensen og tre kolleger 24 japanske turister ut fra samme tunnel, etter at det begynte å brenne i en trailer. Totalt ble 75 personer evakuert under dramatiske omstendigheter.

Sørensen var også på jobb da en buss tok fyr i Gudvangatunnelen i 2015. Da ble fem personer sendt til sykehus, fire av dem med alvorlige røykskader.

Å se huset han bodde i store deler av oppveksten brenne ned, var et sjokk.

– Jeg husker jeg tenkte at «skjer dette virkelig», sier han til VG.

Både foreldrene og Sørensens søster oppholdt seg i huset i Hafslo da det begynte å brenne.

Da Sørensen satte seg i bilen mot Hafslo, visste han ikke hvordan det hadde gått med familien.

– Det gikk en stund før jeg fikk vite at de var i sikkerhet. Da ble jeg oppringt fra pappas mobil. Det setter en støkk i en, sier han.

Foreldrene og søsteren ble sendt til legevakten for sjekk etter å ha pustet inn røyk, men ingen av dem fikk alvorlige skader.

Den ene av familiens to hunder, «Teddy», er fortsatt savnet etter brannen.

– Mange har stilt opp for å lete, men vi må nok innse at den ble igjen i huset.

FULL FYR: Alle som var i huset kom seg ut da det begynte å brenne i eneboligen i Hafslo 12. mars i år. Foto: Sogn Avis.

Familien Sørensen flyttet fra Lofoten i 1988, da Reinhardt var 16 år. Huset i Hafslo ble bygget samme år. Nå er det bare kjelleretasjen som står igjen.

– Det er mange følelser i sving i en slik situasjon. Pappa bygget huset selv, og jeg var med som håndlanger. Han tar det tungt. Det vil ta lang tid å komme tilbake til normalen.

les også Vogntog tok fyr i Gudvangatunnelen – fire til sykehus

Sørensen sier at foreldrene og søsteren ikke fikk noen eiendeler med seg ut da det begynte å brenne.

– Alt ble liggende igjen, så det er mange minner som er gått tapt. Alle familiealbumene, datamaskinene med bilder og videoopptak, og andre ting som har stor verdi rent følelsesmessig. Det er noe av det såreste.

Reinhardt Sørensen har en fortid som aktiv bokser, og driver fortsatt med boksing.

– Det er trasig at gamle videoopptak av boksekamper jeg har gått er borte.

les også Reddet busslast med turister ut av tunnelen

Reinhardt seier familien er takknemlig for alle som har stilt opp og vist omsorg etter brannen.

– Folk har kommet med middag og de har laget middag. Noen har bidratt med klær og sko. Mange har vært med og lett etter Teddy. Det har vært veldig sterkt å se hvordan lokalsamfunnet har stilt opp. Det betyr mye at folk bryr seg. Det er det som gjør meg veldig glad for at vi lever i slike små samfunn.

FIKK SMS: «Brann i Kjos», sto det i tekstmeldingen Reinhardt Sørensen fikk fra en kjenning 12. mars. Da han zoomet inn på bildet, gikk det opp for Sørensen at det var barndomshjemmet som sto i full fyr. Foto: Hanne Stedje/Sogn Avis.

Som brannsjef, beredskapsleder og medlem av krisestaben i Aurland har Sørensen vært involvert i mange dramatiske hendelser. Erfaringen som pårørende tror han kan brukes til noe positivt.

– Jeg tror jeg kan ta med meg denne erfaringen videre i jobben min. Ikke minst på det følelsesmessige planet, i møte med pårørende. Det er en lærdom jeg tror jeg vil ha nytte av.