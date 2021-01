EKSAMEN: Privatisteksamen i Vallhall Arena i 2020. Foto: Bringedal, Terje

Vil avlyse skriftlig eksamen for 10. klasse og videregående skoler

Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse skriftlig og muntlig eksamen for 10. trinn og videregående, viser et notat avisen Framtida.no har fått tilgang til.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi mener det ikke lenger er tilrådelig å gjennomføre skriftlig eksamen som sluttvurdering for elever. Det kan være mulig å gjennom lokal muntlig eksamen, men vår tilrådning er å avlyse denne også, slik at skolene kan fokusere på opplæringen og standpunktvurderingen, skriver divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug i et notat til Kunnskapsdepartementet som Framtida.no har fått innsyn i.

Privatister får eksamen

VG har også fått innsyn i tilrådningen fra direktoratet. Direktoratet anbefaler at følgende eksamener likevel avholdes:

Privatisteksamen, som er eneste vurderingsgrunnlag for disse elevene.

Eksamen for elever på enkelte utdanningsprogram med særskilte krav til eksamener.

I en uttalelse fra Direktoratet skriver til VG at man ikke kan være sikre på skoleåret kan vi ikke være sikre på at alle elever har fått den opplæringen de har rett på. V

Det er store ulikheter i undervisningen landet rundt. Skolene i Oslo-regionen er rammet av mange karantener og høyt fravær blant elever på grunn av coronapandemien.

– Det er et viktig prinsipp for eksamen at den skal være lik og rettferdig for elevene, understreker Skillinghaug i et intervju med Framtida.no.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) tar den endelige avgjørelsen i saken. VG har bedt departementet om en kommentar fra statsråden, men foreløpig ikke mottatt det.