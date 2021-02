UTENFOR BERGEN: Bjørgvin ungdomsfengsel huser noen av Norges farligste ungdommer. Det er plass til fire mindreårige innsatte her. Foto: Jenny-Linn Lohne, VG

Over dobbelt så mye isolasjon i dette ungdomsfengselet

Det er en slående forskjell mellom Norges to ungdomsfengsler. På Romerike rundet de 1000 isolasjonstimer i 2020. På Bjørgvin utenfor Bergen satt mindreårige isolert i over 2200 timer.

På Bjørgvin ble det fattet 89 vedtak om isolasjon i til sammen 2234 timer, mens det i ungdomsfengselet på Romerike ble fattet 20 vedtak som utgjorde 1006 timer med isolasjon for mindreårige.

Romerike ungdomsfengsel på Eidsvoll har plass til fire ungdommer og det er den samme kapasiteten på Bjørgvin.

– Jeg synes det er høyt, men vet også at terskelen for å utelukke er høy. Det sier noe om ungdommene som var satt sammen i den perioden, sier assisterende fengselsleder Åsmund Steine på Bjørgvin til VG.

Han forklarer at de sto i en krevende situasjon med ungdommene som var på ungdomsenheten den første halvdelen av 2020.

PÅ CELLEN: Slik ser cellen på ungdomsenheten på Romerike ut. Når ungdommen sitter isolert, sjekker de ansatte innom minimum fire ganger i timen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Flesteparten av disse utelukkelsene var i de første fem månedene av 2020. Det var veldig mye uro i avdelingen da. Det var utfordrende ungdommer som hisset hverandre opp. Siste tertial er det kanskje to-tre utelukkelser, sier han.

Det var i denne perioden ungdommer i fengselet som de vurderte at måtte deles fra hverandre, forteller Steine. Når de fire ungdommene ble delt i to, skapte det flere isolasjonsvedtak for de to andre. Ungdommene vekslet på å være på rommene sine én time av gangen, sier Steine.

– Coronasituasjonen med mindre sysselsetting og tilbud kan ha forsterket situasjonen, fortsetter han.

Han opplyser at han tror det lengste strekket en mindreårig har vært utelukket er snakk om ett døgn og at det i de fleste tilfellene er snakk om timer.

Det ble til sammen registrert over 621.000 isolasjonstimer i Norges fengsler i 2020. Dermed utgjør isolasjonen i ungdomsfengslene en liten brøkdel. Det viser en gjennomgang som VG har gjort av Kriminalomsorgens egne tall for bruken av isolasjon på innsatte i Norge.

I Romerike ungdomsfengsel mener fengselsinspektør Astrid Elisabeth Henriksen at 2020 var en god periode med tanke på de 12 ungdommene som har vært innom dem.

– Vi har klart å skape ro på enheten og ungdommene har gått på skolen og vært sysselsatt. I tillegg er det tilrettelagt for meningsfulle aktiviteter i fritiden av våre ansatte, sier hun til VG.

– Vi fatter alltid et vedtak når barna ikke har fellesskap med de andre barna. Da varsles vergen eller foresatte umiddelbart. Målet er alltid å finne ut når vi kan ta barnet tilbake til fellesskapet. Alle vedtak er begrunnet og ingen skal utelukkes lenger enn nødvendig, fortsetter hun.

Hos dem har seks av de 20 vedtakene vært knyttet til dårlig oppførsel, opplyser hun. Resten har vært knyttet til coronapandemien og nyinnsettelser.

– Føler du deg trygg på at det ble tatt riktige beslutninger knyttet til isolasjon hos dere?

– Jeg har ikke noen grunn til å tvile på de avgjørelsene som ble tatt hos oss, sier hun.

LITE BRUKT: Slik ser en sikkerhetscelle på Bjørgvin ut. Her skal utagerende ungdom være kortest mulig tid, til de har roet seg ned. Veggene er buet slik at de ikke skal kunne skade seg. Utover det har de kun tilgang til et toalett i gulvet og en madrass med gummitrekk. Foto: Jenny-Linn Lohne, VG

Sivilombudsmannen kritiserte i en særskilt stortingsmelding i 2019 Kriminalomsorgen for bruken av isolasjon. Da beskrev de isolasjon av mindreårige som et tiltak som «kan ha stort skadepotensial» med en risiko som er langt høyere enn for voksne.

«Langvarig isolasjon av unge innsatte setter normalutvikling og rehabilitering i fare», skriver de i stortingsmeldingen.

Steine på Bjørgvin forklarer at det ofte er forsøkt andre tiltak med ungdommene som havner i fengsel og at det må skapes en forståelse av at dette er endestoppet. Han beskriver isolasjon som «det sterkeste virkemiddelet de kan sette inn» og at det brukes for å skape rammer for truende og utagerende ungdom.

– Når vi utelukker fra fellesskapet, er det alltid for at det er tvingende nødvendig. Det skal være for kortest mulig tid og vi skal ha forsøkt lempelige midler først. Vi teller sekunder, ikke timer. Utelukkelse kan være på eget rom eller på andre rom ved vedvarende utagering. Det er en sikkerhetsmessig vurdering som er lagt til grunn, som gjør at vi må nedskalere situasjonen før de kan komme ut igjen, sier Steine på Bjørgvin til VG.

– Det skal alltid være personale tilgjengelig mens isolasjonen skjer. Da er luken oppe så vi kan følge med så det er over fortest mulig, fortsetter han.

AVDELING VEST: Assisterende fengselsleder Åsmund Steine vil gjerne at all isolasjon skal unngås, men legger til at det i vanskelige tilfeller er det siste virkemiddelet de kan ta i bruk. Foto: Jenny-Linn Lohne, VG

– Bruker dere for mye isolasjon hos dere?

– Jeg synes enhver utelukkelse er noe som skal unngås. Men jeg vet at bak hvert eneste vedtak er det en vurdering om at det er tvingende nødvendig, sier han.

VG har tidligere skrevet at en ungdom sto for nesten to tredjedeler av alle avvikene i Bjørgvin ungdomsfengsel i 2019. Fra midten av september til nyttår ble det registrert 80 avvik – alle knyttet til én innsatt. Mannen ble til slutt overført til en annen type soning.

Det ble til sammen registrert 115 avvik knyttet til vold og trusler på Bjørgvin det året. I 2020 var tallet nede i 40 avvik.

Det tilsvarende tallet for Romerike er 15 avvik i fjor. I 2019 var de oppe i 30 avvik.

– Det går opp og ned hos oss. I 2020 har veldig mye gått bra. Vi har stort sett hatt ungdom som har gått fullt på skole og i en kort periode fikk de digital skole, sier Henriksen.