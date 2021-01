ÅSTED: Her har politiet sperret av et område ved Haugerudsenteret i Oslo etter at en 13 år gammel gutt ble knivstukket i magen søndag kveld. Foto: TORE KRISTIANSEN

Politiet bekymret: To unge gutter mistenkt for knivstikking

Politiet er bekymret over knivbruken blant barn og unge i Oslo – etter nok en sak der mindreårige barn er involvert i en voldsepisode med kniv.

Søndag kveld for en drøy uke siden fikk politiet i hovedstaden melding om at en 13 år gammel gutt hadde blitt knivstukket ved Haugerudsenteret. Nå er to gutter på under den kriminelle lavalder mistenkt for å ha utøvet vold med særlig farlig redskap.

– De har begge blitt anholdt av politiet, innbrakt for sporsikring og dimittert. Det er også blitt gjennomført avhør av dem, og de følges nå opp av politiet og barnevernet, sier politiadvokat Ida Müller Winters i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet har foreløpig ikke funnet kniven som ble brukt i voldsepisoden, og de etterforsker fortsatt for å få klarhet i relasjonen mellom de mistenkte og den fornærmede 13-åringen – samt motiv.

En av de mistenkte guttene er kjent for politiet fra tidligere saker.

– Hvordan er tilstanden til fornærmede?

– Han ble ikke kritisk skadet og ble operert ved Ullevål sykehus, sier politiadvokaten.

Politisjef: Et livsfarlig våpen

Leder i Enhet Øst i Oslo politidistrikt, John Roger Lund, er bekymret over tilgjengeligheten på kniv blant barn og unge i hovedstaden.

– Det er et livsfarlig våpen i en barnehånd eller ungdomshånd. De forstår ikke fullt ut konsekvensen av knivbruk mot et annet menneske. Vi har flere saker der knivstikkingen har vært rettet mot steder på kroppen hvor et bare er millimeter fra å bli en drapssak, sier Lund til VG.

– Og rask førstehjelp har også avverget flere drap.

Politisjefen ønsker en reduksjon av bæring av kniv på offentlig sted, blant annet på grunn av tilgjengeligheten og at det er et «særlig farlig våpen».

– Trusler med kniv kan føre til at enkeltpersoner opparbeider seg en trusselkapital som gjør at man kan få andre unge til å utføre tjenester for seg. «Hvis du ikke gjør det, så kutter jeg fingeren av deg.» Det er en konkret trussel med makt bak, sier Lund.

BEKYMRET: Politisjef John Roger Lund i Enhet Øst i Oslo politidistrikt forteller til VG at de etterforsker hevnbildet i etterkant av alvorlige voldssaker blant barn og unge. - Vi forsøker å forhindre eventuelle hevnaksjoner, sier han. Foto: SCANPIX

Politisjefen mener foreldrene til barn og unge i Oslo har et særlig ansvar for å slå ned på kniv-problemet.

– De er de aller viktigste aktørene, og de må komme på banen. De må snakke med barna, og det må ligge i grunntanken deres. I tillegg kan venner regulere atferden, selv om det kan være tøft i noen situasjoner. Men det er like tøft å si fra til en voksen, sier han.

– Skolen, idretten og ungdomsarbeidere har også et ansvar. De må kjenne sin besøkelsestid og varsle om mistanke om knivbruk.

Politiet har også saker der barn og unge har båret med seg kniv for å beskytte seg selv.

– Vi ser veldig mye til kniver i sakene våre, spesielt i trussel- og voldssaker. Det er så lite som skal til før kniven og skaden er der, sier politisjefen.

– Og det er garantert mørketall på grunn av den sterke trusselkapitalen som kniv fører med seg. Det kan være foreldre som ikke vet at barnet deres er truet.