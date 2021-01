MUTERT VIRUS: Halden sentrum fotografert fra Fredriksten festning. Foto: Gisle Oddstad, VG

Halden ønsket strengere tiltak for en uke siden: − Vi var sårbare for et større utbrudd

Da den britiske mutasjonen ble oppdaget i Nordre Follo, ba Halden kommune om å få være med i gruppen av kommuner som fikk innført de strengeste tiltakene. Det fikk de ikke.

Nå står kommunen midt i et omfattende smitteutbrudd.

Så langt har analyser fra Folkehelseinstituttet påvist den engelske virusvarianten i Halden, Moss og Sarpsborg. Flere smittetilfeller er knyttet til en ishall i Halden og ishockeyklubben «Comet».

Så langt har 37 personer fått påvist corona-smitte i Halden knyttet til utbruddet. Søndag kveld har en av disse fått påvist den britiske mutasjonen.

Folkehelseinstituttet forventer at alle som er blitt smittet i ishallen er smittet av den engelske mutasjonsvarianten, ifølge TV2.

Ishallen har vært stengt siden 26. januar, og alle som deltok på treningen er satt i karantene.

Kommunedirektør i Halden, Roar Vevelstad, bekrefter overfor VG at kommunen ba om å få være med i «ring 1» da den engelske mutasjonen ble påvist i Nordre-Follo.

Lørdag forrige uke fikk Nordre Follo og de ni nærmeste kommunene de strengeste tiltakene i Norge siden 12. mars.

Disse kommunene ble kalt «ring 1», og fikk tiltak på nivå 5, da mutasjonen ble påvist.

27. januar skrev Halden kommune på sine hjemmesider at de hadde bedt om å bli inkludert i den nasjonale forskriften som gjaldt Nordre-Follo og flere nærliggende kommuner.

– Det vil være ekstra krevende for oss i Halden å håndtere et stort smitteutbrudd, fordi mye av vårt personell er knyttet opp til arbeidet ved Svinesund testsenter. Vi ønsker heller strenge regler en kort periode, enn å ta unødvendige sjanser. Derfor har Halden kommune i dag bedt om å bli omfattet av de nye regionale smittevernreglene. Det gjør at haldenserne må være forberedt på mer innstramming om kort tid, sa kommunedirektør Roar Vevelstad 27. januar.

Fikk ikke strengere tiltak

Til tross for at kommunen ønsket strengere tiltak, ble de ikke inkludert i den nasjonale forskriften.

Vevelstad vil ikke spekulere i hvorvidt utbruddet ved ishallen kunne vært unngått, dersom kommunen hadde innført strengere tiltak for en uke siden.

– Det kan godt hende vi ikke hadde fått dette utbruddet, men det er vanskelig å si med sikkerhet. Bevegelsen i samfunnet ville vært mindre, dersom vi hadde innført strengere tiltak, sier Vevelstad.

– Vi har tett dialog med FHI, Helsedirektoratet og Statsforvalteren, og vil fortsette å ha det utover kvelden. Vi har gjennomført omfattende testing, og forventer flere positive tester, sier han.

Begrunnelsen for at Halden ønsket strengere tiltak for en uke siden, var at det nye testsenteret i Svinesund krevde mye ressurser. Kommunen jobbet samtidig med å få rekruttert nytt personell, sier Vevelstad.

– Begrunnelsen for at vi ønsket strengere tiltak, var den totale situasjonen vi var i. Vi var sårbare for et større utbrudd, sier Vevelstad.

Ifølge Vevelstad har de nå løst en del av utfordringene som kommunen hadde for en uke siden.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Helse- og omsorgsdepartementet i denne saken, men departementet hadde søndag kveld ikke mulighet til å svare på hvorfor Halden ikke ble inkludert i ring 1.

VG har også vært i kontakt med FHI og Helsedirektoratet, som viser til Helse- og omsorgsdepartementet.

Håper på nye tiltak i dag

Sarpsborg, Fredrikstad og Halden kommune har uttrykt et ønske om at nasjonale myndigheter innfører tiltak for de berørte kommunene, slik at det blir en helhet knyttet til tiltakene, får VG opplyst.

– Vi håper det kommer tiltak i dag, før skoler og barnehager åpner i morgen, sier Vevelstad.

– Vi støtter en regional forskrift for blant annet vår kommune. Kriseledelsen har gitt denne tilbakemeldingen til nasjonale myndigheter, sier ordfører i Sarpsborg kommune, Sindre Martinsen-Evje, til VG.

NYE TILTAK: Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje, ønsker at regjeringen innfører tiltak for de berørte Østfold-kommunene. Foto: Vidar Ruud

I et møte i kriseledelsen i Fredrikstad, som ble sendt på kommunens hjemmeside søndag kveld, kommer det frem at kommunen ønsker lignende tiltak som vil gjelde for Oslo og Nordre-Follo fra 3. februar.

Fra onsdag 3. februar blir tiltakene for de sentrale østlandskommunene endret og vil omfatte færre kommuner. Regjeringen vil prioritere barn og unge og arbeidsplasser først, ifølge en pressemelding.

Fra og med 3. februar regnes Nordre Follo, Oslo og Ås som ring 1.

Kommunen ber om at det blir tatt hensyn til barn og unge under 20, og at denne aldersgruppen skånes mest mulig.

– Regjeringen er beredt til å ta beslutninger raskt hvis det er nødvendig og ønskelig å innføre tilsvarende tiltak som vi har hatt i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.