NY GRUPPE: – Det er alltid viktig å være åpen for at det kan finnes behov for endringer og forbedringer, skriver direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Helsetilsynet åpner interngransking etter VG-avsløring

Psykologene og psykiaterne utnyttet pasienter seksuelt, men fikk en ny sjanse av Helsetilsynet. Nå skal etaten granske seg selv.

Publisert: Nå nettopp

– Nå har det blitt stilt spørsmål ved vår praksis, og det er naturlig at vi gjennomgår og evaluerer oss selv. Det er forventninger vi stiller til de virksomhetene vi fører tilsyn med og det er naturlig at vi stiller de samme kravene til oss selv.

Det skriver direktør i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen i en e-post til VG.

VG har avdekket at minst 42 psykologer og psykiatere har mistet autorisasjonen etter å ha utnyttet pasienter seksuelt.

VG har også avslørt at ti av disse har fått ny autorisasjon de siste 15 årene. Flere av dem jobber i dag på norske sykehus eller helseinstitusjoner.

DIREKTØR: Jan Fredrik Andresen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Åpen for endringer

Helsetilsynet skal sørge for at pasientsikkerheten i Norge ivaretas. Nå iverksetter etaten en intern gransking som følge av VGs funn.

– Det er alltid viktig å være åpen for at det kan finnes behov for endringer og forbedringer. Helsetilsynet har etablert en intern gruppe som har tverrfaglig kompetanse, skriver Andresen.

Direktøren opplyser at Helsetilsynet skal gjøre en grundig intern gjennomgang av sakene om seksuell utnyttelse, og av andre saker med lignende problematikk:

– På den måten kan Helsetilsynet også bidra til å styrke pasientsikkerheten og tilliten til tjenestene, fortsetter han.

Tidligere i mai varslet også helseminister Bent Høie (H) at hans departement er i ferd med å sette ned en egen arbeidsgruppe som skal gjennomgå saker om overgrep i helsetjenesten fra de siste ti år.

NYE UNDERSØKELSER: Også helseminister Bent Høie er i ferd med å etablere en gruppe som skal ettergå håndteringen av overgrep i helsetjenesten. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Skal gjennomgå en rekke saker

Helsedepartementets eksterne arbeidsgruppe ble etablert i kjølvannet av VGs avsløringer om Sverre Varhaug, psykologen som begikk overgrep mot pasienter i mer enn tre tiår.

– Mandatet til gruppen er å gå gjennom både praksis og regelverket på dette området, for å se om det er behov for endringer. Det vil også ligge i deres mandat å se på Varhaug-saken, for å se om det er forhold i den som er relevant for dagens situasjon, og som fortsatt kunne skjedd i dag, sa helseministeren til VG.

Helsetilsynets interne gransking kommer i tillegg til Høies initiativ.

– Gruppen skal gjennomgå et betydelig antall saker og komme anbefalinger om endringer og tiltak med tanke på å videreutvikle kvaliteten i vårt arbeid, opplyser Andresen.