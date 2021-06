UFRIVILLIG SKILT FRA FAMILIEN: Siden Ingeborg Borgheim Rossebø er vaksinert i Sveits, må hun tilbringe tre av seks dager i Norge alene på karantenehotell dersom hun velger å reise hjem til familien. – Jeg opplever at vi ikke blir trodd og at det er unødvendig maktmisbruk, sier hun. Foto: Privat

Har reist til Norge hver måned, men nå er det stopp: − Har vært rasende

Ingeborg Borgheim Rossebø fikk blankt avvist en forespørsel om å få registrert sine sveitsiske vaksinedoser i Norge. «Må avklares juridisk om vaksinasjoner mot covid-19 gitt utenfor Norge kan etterregistreres» skriver FHI.

– Enten må vi få lov til å registrere vaksinene våre, eller så må de se an hvilket land man kommer fra og den dokumentasjon man kommer med. Hvis ikke det er godt nok, får de ta en antistofftest av oss, sier Ingeborg Rossebø Borgheim til VG.

Mens familien hennes bor i Bærum, jobber Rossebø Borgheim i Sveits. Siden reisene hennes har vært vurdert som nødvendige, har hun kunnet reise til og fra Norge hver måned siden november. Her har hun i snitt fått tilbringe seks dager i måneden.







– Men nå er det helt stopp, sier hun.

Med nye innreiseregler skilles det nemlig ikke mellom nødvendige og unødvendige reiser. Nå er det beskyttede og reisende fra land med særlig lavt smittepress som slipper karantenehotell.

Men det hjelper ikke at Rossebø Borgheim har blitt fullvaksinert i Sveits og dermed er beskyttet – for bare personer som er vaksinert i Norge kan ta karantenen hjemme.

Dette fordi det per nå er vanskelig å verifisere vaksinebevis fra utlandet.

Forsøkte å få vaksinedosene registrert i Norge

Rossebø Borgheim har foreløpig ikke et digitalt vaksinebevis, men papirbevis og en sveitsisk fastlege som ifølge henne har sagt seg villig til å gå i direkte dialog med fastlegen i Norge.

Forespørselen om å få registrert vaksinene i norske systemer ble ifølge Rossebø Borgheim blankt avvist.

– Jeg har også tatt kontakt med SYSVAK (det norske nasjonale vaksineregisteret journ.anm) for å få registrert vaksinen, og der fikk jeg et kryptisk svar som jeg ikke forsto.

Rossebø Borgheim tror det vil ta tid før en fungerende coronasertifikatordning er på plass, så alternativet er å vente med å reise til Sveits er på gult nivå. Eventuelt å dra til Norge og prøve dette juridisk.

– Jeg har vært rasende, sier hun.

– Jeg opplever at vi ikke blir trodd og at det er unødvendig maktmisbruk. Myndighetene stoler ikke på meg, og det gjør noe med tilliten min til norske myndigheter.

KREVENDE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad påpeker at systemet skal gjelde for alle, og at alle som kommer til Norge skal likebehandles. – Dette er veldig krevende, sier han. Foto: Line Møller

FHI: Må avklares juridisk

Sveits tilbyr foreløpig ikke digitale vaksinebevis. Det er det imidlertid andre land som gjør.

VG har fått tilsendt skjermdumper av digitale vaksinebevis fra Estland, Nederland og Sverige. I Sverige logger man inn med bank-id på samme måte som i Norge. Heller ikke dette er nok til å slippe karantenehotell.

På spørsmål om det går an å etterregistrere vaksiner satt i utlandet, svarer assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad at det finnes muligheter for etterregistrering dersom man er vaksinert i Norden.

– Men det er ikke noe automatikk i det. Da må man i så fall kontakte FHI og se på hvordan det kan gjøres i enkelttilfeller, sier han.

– Kan man få vaksiner satt i utlandet registrert via fastlegen?

– Det avhenger av at fastlegen kan ha sikker dokumentasjon, så dette er veldig krevende, sier Nakstad.

– Det skal være et system som gjelder for alle, og man skal likebehandle alle som kommer til Norge ut fra EØS-reglene. Så hvordan dette blir og hvilke land du eventuelt kan få registrert dette fra, det er ikke landet enda.

På sine nettsider skriver FHI at «det må avklares juridisk om vaksinasjoner mot covid-19 gitt utenfor Norge kan etterregistreres i SYSVAK.»

Assisterende direktør i FHI Gunn Peggy Knudsen avviser at det er mulig å sende inn dokumentasjon til FHI eller SYSVAK.

– Det er ikke slik at FHI, ved SYSVAK, selv kan etterregistrere direkte inn i helseregisteret, det er helsepersonell, for eksempel fastlege, som bør vurdere dokumentasjonen og som må gjennomføre registreringen når vi får på plass riktig løsning, presiserer hun i en e-post til VG.

– Flere land i Europa har et vaksinasjonsregister, og da må den enkelte be om at dette blir registrert korrekt i landets vaksinasjonsregister. Når andre land i EU/EØS implementerer et coronasertifikat, kan dette brukes på lik linje med det norske coronasertifikatet.

HOD: Trenger et verifiserbart system

I en e-post til VG skriver statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc at han tror et mindretall vil forsøke å forfalske dokumenter dersom man ikke har et godt system på plass.

– Det utgjør en stor risiko for importsmitte, spesielt av nye, bekymringsfulle virusvarianter. Vi må derfor ha et godt, verifiserbart system på plass. Vi har gitt FHI i oppdrag å se på mulige løsninger, og dette er derfor noe regjeringen vil komme tilbake til, skriver Korkunc.

Han legger til at han har forståelse for at folk ønsker å få hverdagen tilbake igjen så raskt som mulig.

– I starten av juli kommer det et koronasertifikat som er verifiserbart i store deler av Europa, inkludert Norge. For personer fra EU/EØS-området vil dette derfor bli løst om få uker.

Korkunc opplyser at det også ses på løsninger for innreisende fra tredjeland.