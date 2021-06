STRIDENS KJERNE: Staten insisterer som grunneier på Bygdøy-siden (til venstre) på å fjerne flytebrygga i midten ut mot Sjøsenteret Killingen (til høyre). Neste uke møtes partene i lagmannsretten, etter at staten anket tapet i Oslo tingrett for to år siden. Foto: Linn Cathrin Olsen, VG

Kongen kan miste båtplassen på Bygdøy

En mangeårig, bitter tvist mellom staten og Sjøsenteret Killingen på Bygdøy utenfor Oslo kan føre til at kongen og flere andre profilerte båtentusiaster mister båtplassen sin.

Av Stein Østbø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag er det duket for nok en runde i rettsapparatet, denne gangen i Borgarting lagmannsrett, etter at staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet tapte den forrige runden i Oslo tingrett i mars 2019.

Med ett unntak, har Sjøsenteret Killingen vunnet over staten i minst fem rettsrunder.

Kong Harald har fremdeles tre båter i vinter- og sommeropplag ved sjøsenteret, opplyser daglig leder Tim Wang i Sjøsenteret Killingen til VG.

les også Vant mot kongen i retten

Striden handler svært destillert sagt om en flytebrygge mellom Bygdøy og den lille øya Killingen, der Sjøsenteret Killingen ligger. De statlige myndighetene – som er områdets grunneier – ønsker å fjerne bryggen, noe som ifølge Sjøsenteret vil true hele eksistensen til senteret på øya hvor det har vært marinadrift siden 1915.

I dag har Sjøsenteret plass til et sted mellom 400 og 500 båtplasser.

SEILERKONGEN: Kong Harald har hatt sterke bånd til Sjøsenteret Killingen utenfor Bygdøy i flere tiår, det samme hadde hans like seilerglade far, kong Olav. Foto: Trond Solberg

Erlend Baldersheim hos Regjeringsadvokaten skal føre saken for staten neste uke. Han mener det sentrale rettsspørsmålet i saken handler om strandeierens rett til å bestemme om det skal ligge ei flytebrygge for småbåter i sjøen fra og utenfor land, og viser til en dom i Høyesterett fra februar 2019 som bekrefter at strandeieren har denne retten.

Baldersheim bekrefter overfor VG at det har blitt gjort forsøk på å megle mellom staten og Sjøsenteret Killingen AS, og at det har vært direkte møter mellom de to partene og de andre aktørene i området.

les også Frederic Hauge om overfallet: – Det var på hengende håret

– I et større bilde ønsker staten å komme frem til løsninger som bedre sikrer de ulike brukerinteressene i området enn slik det er i dag. Slike løsninger er det konkret lagt opp til i Oslo kommunes reguleringsplan fra 2010 som ble endelig vedtatt i 2012, sier Erlend Baldersheim og viser til at hovedgrepet her er at Bygdøy skal tilrettelegges for allmennheten, mens båtplasser for småbåter skal være på Killingen-siden, forteller han.

les også Kongen har kjøpt ny racer-seilbåt

Advokat Christopher Borch hos Thommessen har representert Sjøsenteret i saken siden 2007. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere den nye rettsrunden før den er over, men uttalte dette til Estate Nyheter i 2019, etter at staten både hadde anket avgjørelsen fra Oslo tingrett og bedt plan- og bygningsetaten i Oslo om en lovlighetsvurdering av Sjøsenteret.

– Regjeringsadvokaten argumenter med at bryggeanlegget må fjernes for å legge til rette for allmennheten. Men blir det bedre for allmennheten om bryggeanlegget blir borte? Og ja, det er noen rike personer som har båtplasser på Killingen, men det ligger også mange enkle båter der. Kundene til Sjøsenteret er også en del av allmennheten, sa Borch til Estate Nyheter.

I sitt sluttinnlegg før rettssaken starter mandag ber advokat Christopher Borch lagmannsretten om å forkaste anken fra staten.

«Tingrettens dom av 7. mars 2019 bygger på korrekt faktum og juss, og at den

dermed er riktig i sitt resultat», skriver Borch.

Rettssaken mellom staten og Sjøsenteret Killingen varer hele neste uke.