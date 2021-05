SLIPPER KARANTENEHOTELL: Fra neste torsdag vil reisende fra Portugal dra i hjemmekarantene. Her fra en strand utenfor Lisboa. Foto: RAFAEL MARCHANTE / REUTERS

Nye reiseregler: Fra disse landene kan du slippe karantenehotell

Regjeringen endrer nå innreisereglene til Norge og lar innreisende fra europeiske land med lav smitte slippe karantenehotell. Men smitten i populære ferieland ligger foreløpig for høyt til at man kan dra rett hjem.

Skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes ved innreise til Norge. Nå er det smittetrykket i avreiselandet som blir bestemmende for karantene-reglene ved ankomst til Norge.

– Dette er en innstramning, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse fredag.

De nye reglene gjelder fra neste torsdag. Men allerede fra mandag vil reisende fra Island slippe helt unna karantenekravet. Landet har det laveste smittetrykket i Europa.

Grense på 150

Regjeringen sier nå at reisende fra EU/EØS-land - pluss Storbritannia - som har færre enn 150 nye smittede per 100.000 de siste 14 dagene, og maksimum 4 prosent av de som testes, er positive, slipper å oppholde seg på karantenehotell.

De må gjennomføre karantene, men kan gjøre det hjemme eller på et annet egnet karantenested.

Åtte land har i øyeblikket smittetrykk under den nye grensen, gitt dagens smittetall fra EUs folkehelsemyndighet:

Det gjelder Polen, Romania, Portugal, Ungarn, Irland, Finland, Liechtenstein og Malta.

Disse må på hotell

Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede enn 150 smittede per 100.000, må være på karantenehotell frem til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn. De må fullføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av karantene tidligst etter sju døgn.

I denne kategorien land er populære ferieland som Spania, Italia og Hellas.

Ut over dette sier regjeringen at reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter sju døgn. Det kommer mer informasjon om denne gruppen senere, ifølge en pressemelding.

SKILLER PÅ SMITTETALL: Regjeringen endrer nå innreisereglene til Norge. Foto: Patrik Eian Fjeldstad

Fraråder fortsatt

– Vi fraråder fremdeles å reise utenlands, sa barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på regjeringens pressekonferanse fredag.

– Fremdeles er det en betydelig risiko for at en reise til utlandet vil medføre mer smitte og import av nye virusvarianter som vil gjøre det vanskeligere å åpne opp her hjemme, la han til.

UD forlenger sine globale reiseråd til 1. juli.

Vaksinepasset

Regjeringen varsler nå at et norsk vaksinepass, et bevis for at man er fullvaksinert eller er immun gjennom tidligere smitte, vil være klart i første halvdel av juni.

Vaksinepasset skal etter hvert harmoniseres med EUs tilsvarende ordning, men EUs vaksinepass ligger et par uker etter Norge. EU-kommisjonen og parlamentet er enige om hva slags informasjon passet skal inneholde, men ikke om hvilke fordeler passet kan gi.

Det betyr at hvert enkelt land i EU selv bestemmer sine innreiseregler.

Ifølge Erna Solberg vil det norske passet etter hvert vil kunne gi noe større reisefrihet uten å måtte tilbringe tid i karantene.

– Det kommer en debatt om hva vi skal bruke det innenlands, sier Erna Solberg. Hun nevnte offentlige arrangementer og lukkede reiser som cruise, som noen dører et vaksinepass kan åpne for.

– Men for å si det sånn: La pensjonistene få reise på busstur i Norge, sier Solberg og smiler.