FORTVILER: Anne-Lill Newermann får ikke tak i medisinen som hun har brukt i over ti år. Foto: Privat

Fortsatt rekordstor legemiddelmangel: Anne-Lill får ikke tak i viktig medisin

Siden starten av januar har norske apoteker vært tomme for viktige medisiner. Nå er situasjonen dramatisk: Anne-Lill Newermann er uten viktig medisin.

– Medisinen er ikke livsviktig. Det er ikke farlig for meg å gå uten. Selv om det ikke er drastisk er medisinen viktig for at jeg ikke skal få nye infeksjoner, sier Anne-Lill Newermann til VG.

Medisinen hun snakker om er Hiprex. Siden 15. januar har det vært mangel på Hiprex i norske apotek, ifølge Felleskatalogen.

Newermann hadde flaks da hun tok ut medisinen samme måned. Ikke visste hun at de følgende månedene med legemiddelmangel også ville ramme henne.

– Jeg hamstret ikke. Jeg tok kun ut en på resepten, som er cirka hundre tabletter, sier hun.

VG har tidligere skrevet om medisinmangelen i Norge, som var større enn noen gang i 2018, og som førte til at flere apotek var tomme for viktige medisiner. Dette har fortsatt inn i 2019.

Leter i utlandet

For en måned siden tok medisinen slutt for Newemanns del.

Hun dro til apoteket i Namsos for å hente ut ny medisin, men fikk beskjed om at det var tomt.

Siden har Newermann lagt ned mye innsats for å få tak i legemiddelet Hiprex, som hun har brukt i over ti år.

– Jeg ringte rundt til flere apoteker i Norge, men det er helt tomt på markedet. Så hørte jeg at medisinen finnes i Uppsala, i Sverige. Jeg fikk apoteket til å fakse resepten min til Sverige, og ga fullmakt til å personen som skulle hente medisinen. Jeg FaceTimet også apoteket i Uppsala samtidig.

Men resultatet viste seg å være skuffende.

– De oppdaget at det var tomt der også, men at de hadde medisinen på et apotek i Göteborg. Av uvisse grunner kunne de ikke sende til Uppsala.

Newermann har også vært innom markedet i Østerrike og Tyskland uten hell.

Det finnes ingen erstatning for medisinen hun har behov for:

– Jeg har rådført meg med lege, men for min del finnes det ingen erstatning. Det som medisinen inneholder, og som jeg trenger, er ikke å finne i noe annet produkt. Alternativet er å gå fast på antibiotika, noe jeg ikke ønsker og som heller ikke gir meg erstatning for Hiprex. Det er skremmende, sier Newermann.

KRITISK: Medisinmangelen i Norge er større enn noen gang og apotekene er tomme for viktige medisiner. Foto: Scanpix

Tusenvis er rammet

Felleskatalogen opplyser på sine nettsider at mangelperioden for Hiprex må regnes frem til 1. mai 2019 grunnet forsinkelser i produksjonen, men at grossister har fått tillatelse til salg av utenlandske pakninger.

Det er legemiddelselskapet Mylan, tidligere Meda, som produserer Hiprex. Mylan bekrefter at det for tiden er mangel på medisinen, og at dette er meldt til Legemiddelverket. I en e-post til VG skriver de følgende:

– Årsaken ligger i bytte av fabrikk. Vi forventer å ha varene klare for levering til norske grossister 26. april. For alternativ behandling er dette noe den enkelte pasient må ta med sin lege, skriver norsk direktør Vidar Sie i Mylan til VG.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier mange nordmenn fortsatt er uten viktige medisiner.

– Vi har flere mangler som rammer mange medisiner, særlig blodtrykksmedisinen Adalat OROS og Sobril, som er beroligende medisin.

Ifølge Madsen er tusenvis av norske pasienter rammet. Hiprex er blant medisinene som mange sliter med å få tak i.

FORTVILTE PASIENTER RINGER: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket. Foto: Trond Solberg

– Problemet med mangelen på disse medisinene er at det har vært en utfordring å hente tilsvarende medisin fra utlandet, samtidig som det er vanskelig å finne medisin som erstatter. Det er svært uheldig fordi alternativet er at pasienten må gå over på antibiotika for å forebygge urinveisinfeksjon, sier han.

Madsen opplyser om at 36.000 pasienter fikk Hiprex for å forebygge urinveisinfeksjon i 2018. Medisinen inneholder metenamin som ikke regnes som et antibiotikum, og som forebygger urinveisinfeksjoner uten at det oppstår resistens.

– Jeg har hatt mange telefoner med fortvilte pasienter som ikke får tak i Hiprex. Her har vi ikke fått tak i erstatning fra utlandet fordi det også er mangel i andre land i Europa.

Dramatisk mangel

Steinar Madsen understreker at de klarer å finne løsninger i de fleste mangelsituasjonene.

– Når vi får en mangel i Norge, prøver vi å finne løsninger som rammer pasienten minst mulig. I 70 prosent av tilfellene finner vi et tilsvarende legemiddel i Norge. Der vi ikke har et tilsvarende legemiddel i Norge må vi ut og hente legemiddelet fra andre land. Til sammen vil dette løse de fleste mangelsituasjonene. Dessverre har det ikke vært mulig å få tilstrekkelig med blant annet Hiprex. Det er rett og slett ikke mulig å få tak i, sier han.

Madsen har tidligere uttalt til VG at han frykter at status i 2019 skal bli langt verre enn i 2018.

– Hittil i år er vi oppe i 530 meldinger om legemiddelmangel. Det er et langt høyere tall enn vi hadde i fjor på samme tid. I løpet av hele 2018 hadde vi totalt 684 meldinger. Fortsetter dette i samme tempo, kan vi komme opp i så mye som 1500 meldinger i løpet av 2019. Det er dramatisk, sier Madsen.

I 2016 ble det meldt om 191 tilfeller av legemiddelmangel i Norge, i 2017 358 tilfeller og i 2018 hele 684 tilfeller.

Han innrømmer at han er forundret over utviklingen.

– Vi leter etter forklaringer på denne dramatiske utviklingen. Det har også vært en kraftig økning av legemiddelmangler i andre land i Europa. En mulig forklaring kan skyldes at man forbereder seg på Brexit, og at noen land lagrer større mengder medisiner. Dette er en av bekymringene vi har, sier han.

Publisert: 14.04.19 kl. 23:09