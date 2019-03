UT MOT HØYRE: Øystein Stray Spetalen anklager Høyre for å ta hensyn til de rike som gir partiet penger. Foto: NTB scanpix

Milliardæren Spetalen i strupen på SV og Høyre

Øystein Stray Spetalen tar i dag et generaloppgjør med det norske skattesystemet. Han angriper både Høyre – og SV, som han mener reduserer verdiskapningen og kun vil skape flere – fornøyde – NAV-ere.

– Jeg ser at SV-leder Audun Lysbakken sier at de rike betaler mindre skatt enn før. Det medfører ikke riktighet. De 10 prosent rikeste har aldri noen gang betalt mer inn til fellesskapet enn i 2017, sier Spetalen.

– Det er flere årsaker til det. Fremover vil innbetaling fra de rike fortsette å øke ved at utbytteskatten er økt fra 28 til 32 prosent og at mulighetene til å trikse med skatt er redusert, sier han og legger til:

– Han skaper kun flere NAV-ere

– Påstandene om at de rike har fått skattelette kommer fra en mann som gjennom SVs politikk kun vil skape færre gode skattebetalere og flere fornøyde NAV-klienter. Han skaper kun flere NAV-ere. Auduns favorittland for økonomisk fordeling for 10 år siden var Venezuela, som virkelig har vært en suksess. Men Audun og resten av landets politikere burde i stedet for å angripe de rike som betaler 70 prosent av all skatt i Norge, ha fokus på at Norge fortsatt har et urettferdig skattesystem, sier Spetalen.

– Hva tenker du på?

– Vi har i dag et skattesystem hvor noen superrike betaler tilnærmet ingen skatt, mens andre må betale hele gildet. Problemet er at når skattesystemet er urettferdig, så gidder ikke folk å delta og derfor flytter mange superrike ut av Norge. Dersom skatteordningene blir rettferdige, blir man værende. Politikernes oppgave er å legge grunnlaget for å skape flere gode skattebetalere.

– Du kan anklages for å tenke på deg selv; du betaler mye i skatt og vil tjene på eksempelvis fjerning av formuesskatten?

– Eiendomsspekulanter slipper unna

– Ja, jeg har de siste tre årene betalt 270 millioner i personlig skatt. Av dette er rundt 50 millioner formuesskatt. Men det er ikke poenget. Det er at gründere og folk som bygger og investerer i norsk industri og skaper arbeidsplasser, må betalte full formuesskatt, mens eiendomsspekulanter slipper unna og er tilnærmet nullskattytere. Det er ikke bærekraftig.

Han nevner et eksempel.

– Gustav Witzøe bygget opp Salmar fra null til en oppdrettsgigant med milliardomsetning. Det er investert milliardbeløp i produksjonsanlegg i Distrikts-Norge, som har gitt verdifulle arbeidsplasser. Han og senere hans arving, har betaler flere hundre millioner kroner i formuesskatt hvert år.

– Hvis Witzøe i stedet hadde solgt virksomheten til et utenlandsk oppkjøpsfond eller gjort som for eksempel John Fredriksen, å flytte ut på grunn av norske skatteregler, kunne han ha plassert pengene i eiendomsprosjekter i Oslo, og blitt nullskattyter. Det er meningsløst at en riking som Witzøe skal straffes fordi han driver en stor industribedrift, mens de som er blitt rik på eiendomsinvesteringer, slipper unna nesten all formuesskatt, sier Spetalen.

Vil ikke betale mindre i skatt

Han understreker:

– Dette er ikke det angrep på eiendomsspekulanter, men et angrep på regjeringen. Skattesystemet gjør at man blir straffet hvis man satser som gründer og investor og bygger opp industrivirksomhet i Norge. Det er ufattelig at politikerne premierer utenlandske eiere og folk som plasserer pengene sine i eiendom fremfor det å skape arbeidsplasser, sier Spetalen og legger til:

– Jeg tror en årsak til at Høyre av ubegripelige årsaker ikke leder an i å forandre et urettferdig skattesystem, er at mange av deres økonomiske velgjørere sitter i eiendom.

– Du mener Høyres politikk på dette feltet påvirkes av hvem som gir partiet penger?

– Ja, jeg ser få andre argumenter.

Spetalen mener unge gründere er et godt eksempel.

– De sjanser på å lykkes. De står opp om morran og forsøker å skape virksomheter. Sa opplever de et skatteregime som i stor grad bremser dem.

Det er innført rabatt på arbeidende kapital og det er ulik oppfatning av hvor mye som skal kuttes.

Spetalen sier den må fjernes.

Her er det han mener vil være en beste og mest rettferdige skattemodellen:

– Formuesskatten bør fjernes og bli erstattet med høyere utbytteskatt.

– Sier du at du ikke vil ha lavere skatt?

– Nei, mitt budskap er at Norge trenger en rettferdig skattepolitikk, ikke ordninger som gjør at jeg må betale mindre.

Dette vil han endre

Her punkter han opp andre tiltak som kan virke:

Fjern alle muligheter til å kjøpe og benytte selskaper med fremførbare underskudd.

Fjern alle muligheter til å kjøpe selskaper med innskutt kapital slik at ny eier ikke lenger kan ta ut utbytte uten utbytteskatt.

Sett verdivurdering av eiendom til forsikringstakst (100 %) slik at verdi av aksjer og eiendom settes likt i formuesberegningen. Dette vil mer enn doble inntektene fra formuesskatten.

Hev bunnfradraget for skattefri inntekt med 50 prosent, slik at de yngste ser at det lønner seg å jobbe.

– Sikkert «vårtegn»

SV-leder Audun Lysbakken er oppgitt over kritikken fra Spetalen.

– Det er et sikkert «vårtegn» for SV at vi, når vi vokser, blir møtt med angrep fra medlemmer av den økonomiske eliten. Jeg ser han lener seg på finansminister Siv Jensens tall for de ti prosent rikeste. De kommer uansett ikke utenom at de rikeste i dag betaler en lavere andel skatt av det de har av rikdom. Det tåkelegger at de rikeste har fått store skattekutt.

– Han vil ikke ha lavere skatt, men en mer rettferdig skatt?

– Ja, vi er enige på flere punkter i kritikken hans av Høyre. SV er eneste parti som vil ha en nasjonal eiendomsskatt. Jeg er helt enig i at vi må ha et skattesystem som bidrar til at investorer ikke putter pengene i eiendom i stedet for industri og næringsutvikling, sier han og legger til:

– Vi er også enig i at skatteflyktninger svekker skattesystemet.

– Bare tull

Finanspolitisk talsmann i Høyre, Henrik Asheim, sier til VG at han mener at Spetalen har mange gode poenger.

– Vi gjør allerede mye av det han etterspør. Vi har økt aksjerabatten i formuesskatten samtidig som har økt verdsettelsen av næringseiendom. Det gjør det mer lønnsomt å investere i selskaper fremfor eiendom, sier Asheim.

– Vår bekymring for økt skattlegging av eiendom generelt handler ikke om de rikeste i landet, men vanlige folk. De fleste av oss står nemlig ikke mellom å kjøpe aksjer eller bolig. Vi kjøper bolig for å ha et sted å bo og det er den største investeringen folk flest gjør i livet sitt, sier Asheim.

Påstanden om at Høyre tar hensyn til sine rike givere, avviser han slik:

– Dette er bare tull, og det vet Spetalen godt. Høyre er glade for den valgkampstøtten vi får, men den påvirker overhodet ikke politikken vår.

PS: Witzøes familieformue er av Kapital anslått til 29 milliarder kroner og Spetalen 3,2 milliarder.

